লখিমপুৰত বৃহস্পতিবাৰে কাহিলী পুৱাতে এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হয় (Accused death in Mob lynching at Dhakuakhana)৷ ঢকুৱাখনা ঘুনাসুতি সংযোগী গড়কাপ্টানি পথৰ সমীপত গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু হয় নৰহত্যাকাৰী গেৰজাইৰ (Mob lynching at Dhakuakhana) ৷

ধুবুৰী জিলাৰ এখন বিদ্যালয়ত লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে । প্ৰায় ৫০ বছৰীয়া এগৰাকী শিক্ষকে পলুৱাই নিলে ১৩ বছৰীয়া ছাত্ৰীক । শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ (People protest against teacher in Dhubri)। শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী ।

সৰুসজাইৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক ষ্টেডিয়ামত হ’ল ঐতিহাসিক ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা (131st edition of Durand Cup Football)। ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ উদ্যোগত আৰু অসম চৰকাৰৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবলৰ গুৱাহাটী লীগৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ গীত-মাত, বিহু নৃত্য আদিৰে সৰুসজাইৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক ষ্টেডিয়াম বৰ্ণময় হৈ উঠে ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষকৰ এটা দলৰ নেতৃত্বত কৰা এক পৰ্যালোচনা অনুসৰি মাংকিপক্সৰ ওপৰত উচ্চমানৰ, শেহতীয়া ক্লিনিকেল নিৰ্দেশনাৰ অভাৱে সমগ্ৰ বিশ্বতে সংক্ৰমণৰ ফলপ্ৰসূ আৰু নিৰাপদ চিকিৎসাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে(Lack of treatment guidelines hampering Monkeypox care globally) ।

দেশৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল (75th Independence day of India)। উন্নয়নৰ দিশত অগ্ৰসৰ ভাৰত তথা অসম । বিশ্বৰ উন্নত ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে আমাৰ দেশ । কিন্তু এতিয়াও আমাৰ সমাজত বহু কু-সংস্কাৰ, অন্ধবিশ্বাস আৰু পুৰণিকলীয়া ৰীতি-নীতি আছে । যিবোৰ বছৰ বছৰ ধৰি চলি আহিছে । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন হোৱা স্বত্বেও আজিৰ সমাজত চলি অহা কিছুমান নীতি-নিয়ম কিন্তু আজিও সলনি হোৱা নাই । ঠিক তেনেদৰে শেহতীয়াকৈ অসমত আৰম্ভ হৈছে ব্ৰাহ্মণ বিতৰ্ক (Brahmin controversy in Assam)। এই বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ আন এক ক'লা অধ্যায় পোহৰলৈ আহিছে (Racism in Brahmin society)।

বিটিআৰৰ একমাত্ৰ আৱাসিক বিদ্যালয় একলব্য আদৰ্শ আৱাসিক বিদ্যালয়ৰ বেৰ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বিটিআৰৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়োৱে (foundation stone of Eklabya Model Residential School) ৷ বিদ্যালয়খনৰ পকী বেৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 1 কোটি টকা আৱণ্টন কৰিছে ৷

শেহতীয়াকৈ সমাপ্ত হোৱা 5G নিলামত অধিগ্ৰহণ কৰা স্পেকট্ৰামৰ বাবদ এয়াৰটেলে টেলিকম বিভাগক পৰিশোধ কৰিলে ৮৩১২.৪ কোটি টকা(Airtel pays for 5G spectrum) । ২০২২ চনলৈকে 5G spectrumৰ বাবে কোম্পানীটোৱে চাৰি বছৰৰ আপফ্ৰন্টৰ বাবদ পৰিশোধ কৰিছে এই ধন (Airtel settles 4 years dues upfront for 5G) ।

কত’ চক্ৰ বিষয়া আহিল আৰু গ’ল ৷ কিন্তু এইটো দম্পতীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰাকৈ আজিলৈ কোনো আগবাঢ়ি নাহিল ৷ সপ্তাহত তিনিবাৰকৈ চাইকেলেৰে কুঁৱৰীটোলস্থিত কলিয়াবৰ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ আহে দম্পতী জিতেন শৰ্মা আৰু সুমিত্ৰা দেৱী ৷ 9 বছৰে নিষ্পত্তি নহ’ল ভূমি বিবাদ (Land Dispute cases not settled for 9 years ) ৷

আক্ৰমণৰ পাছতো ছলমান ৰুশ্বডিৰ প্ৰাণৰক্ষা পৰাত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে আক্ৰমণৰ অভিযোগত অভিযুক্ত হাদি মাটাৰে(Salman Rushdie attacked by Hadi Matar in New york) ৷ ইৰাণৰ ৰিভলিউচনৰী গাৰ্ডৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ কথা অস্বীকাৰ হাদি মাটাৰৰ ৷ ৰুশ্বডিৰ দ্য ছেটানিক ভাৰ্চেছ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত ইৰাণৰ খোমেনিয়ে তেওঁৰ মৃত্যুৰ ফতোৱা জাৰি কৰিছিল ৷

এতিয়াৰে পৰা পত্নীক আন মহিলাৰ সৈতে তুলনা কৰিব নোৱাৰিব ৷ মনে বিচৰা পত্নী লাভ নকৰা বুলিও ক’ব নোৱাৰিব ৷ কিয়নো এই কাৰ্য অপৰাধ হিচাবে গণ্য কৰা হৈছে ৷