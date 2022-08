কংগ্ৰেছৰ প্ৰচাৰ সমিতিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্ত হোৱাৰ কেইঘণ্টামান পিছতেই অধ্যক্ষ পদৰ পৰা পদত্যাগ জ্যেষ্ঠ নেতা গুলাম নবী আজাদৰ ৷ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ এই পদক্ষেপে জম্মু--কাশ্মীৰ কংগ্ৰেছ দলৰ আভ্যন্তৰীণ বিবাদৰ সংকেত দিছে(Internal Strife in the J K unit of Congress) ৷ জম্মু কাশ্মীৰৰ নৱগঠিত সমিতিখনক লৈ অসন্তুষ্ট আছিল গুলাম নবী আজাদ ৷

গোৱালপাৰাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । ধুবুৰীত কৰ্মৰত এগৰাকী মাদ্ৰাছা শিক্ষকৰ কৰ্মকাণ্ডত অতিষ্ঠ নিজৰে পৰিয়াল । দ্বিতীয় বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈ প্ৰথমা পত্নী আৰু সন্তানৰ ওপৰত শিক্ষকজনৰ অত্যাচাৰ (Madrasa teacher from Goalpara tortures his family)। আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো ।

অসম চৰকাৰৰ পদক্ষেপ হিচাপে শেহতীয়াকৈ টিংখাঙৰ দুলিয়াবাম চাহ বাগিচাত আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল যদিও এতিয়ালৈ কাম আৰম্ভ হোৱা নাই । বিদ্যালয়খন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিদিয়াত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী বিমল বড়াই (Bimal Bora reaction on Model school at Tingkhong)। মঙলবাৰে অঞ্চলটোত আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰীজনে ।

সুকেশ চন্দ্ৰশেখৰৰ সৈতে জড়িত ২০০ কোটি টকাৰ ধন দাবীৰ গোচৰত অভিনেত্ৰী জেকলিন ফাৰ্ণাণ্ডেজৰ নাম চাৰ্জশ্বীটত উল্লেখ কৰা হৈছে । সবিশেষ আগলৈ-

জম্মু-কাশ্মীৰৰ পেহেলগাম অঞ্চলত কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা 7 গৰাকী আই টি বি পিৰ জোৱানক পুষ্পমাল্য অৰ্পণ অনুষ্ঠান বুধবাৰে শ্ৰীনগৰত অনুষ্ঠিত হয়(Wreath laying ceremony of ITBP jawans) ৷

নাহৰকটীয়াত ছাত্ৰী আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ নতুন মোৰ (Girl student suicided in Naharkatia) । আত্মহত্যা নহয়, ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ পুত্ৰই হত্যা কৰিছিল ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ দীক্ষিতা গগৈক । শেহতীয়াকৈ পৰিয়ালৰ লোকৰ এজেহাৰৰ ভিত্তিত নাহৰকটীয়া আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ডৰ এক গোচৰ ৰুজু কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ পুত্ৰক (Naharkatia police arrested one person related with murder) ।

ছেপ্টেম্বৰৰ শেষৰ ফালে মুদ্ৰাস্ফীতিজনিত পৰিস্থিতি কিছু সুচল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বেংগালুৰুত ষ্টাৰ্ট-আপৰ বাবে বেংকৰ অত্যাধুনিক শাখা মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছতে সংবাদমাধ্যম যোগে এই মন্তব্য কৰিলে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ অধ্যক্ষ দীনেশ খাৰাই(State Bank of India Chairman Dinesh Khara) ৷

প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ মৃত্যুতিথি উপলক্ষে কমলপুৰত বিশেষ অনুষ্ঠান (Atal Bihari Vajpayee death Anniversary)। অনুষ্ঠানত সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ অংশগ্ৰহণ । কাশ্মীৰী পণ্ডিকত আক্ৰমণ কৰা ঘটনাক গৰিহণা দিলীপ শইকীয়াৰ ।

মৰাণস্থিত জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ত মাৰপিটৰ ঘটনা(Dibrugarh Jawahar Navodaya Vidyalaya) ৷ পাঁচ ছাত্ৰৰ নিৰ্মম আক্ৰমণৰ বলি হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত এজন ছাত্ৰ(Brutal torture with Student of JNV)। অভিযুক্ত ছাত্ৰকেইজনক অনিৰ্দিষ্ট দিনলৈ নিলম্বন বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ৷

চৰকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তিনি ঘন্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী(AJYCP oppose Assam Cabinet decisions) ৷ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা অংক আৰু বিজ্ঞান বিষয় দুটাৰ শিক্ষা ইংৰাজী ভাষাত প্ৰদানৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তত এতিয়া ৰাজ্যখনৰ সৰ্বত্ৰে সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ।