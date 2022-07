দেওবাৰে কয়লা ব্যৱসায়ী সূৰ্যকান্ত তিৱাৰীয়ে আয়কৰ অভিযানক লৈ মৌনতা ভংগ কৰি উল্লেখ কৰিলে বহু বিস্ফোৰক অভিযোগ (Coal businessman Suryakant Tiwari )৷ তেওঁ দাবী কৰে যে, ৰায়পুৰত তেওঁক ছত্তীশগড়ৰ একনাথ সিন্দে বনাবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ বাবে আয়কৰ বিভাগৰ বিষয়াসকলে মোৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল আৰু লগতে মোক মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল । সূৰ্যকান্ত তিৱাৰীৰ এই বিস্ফোৰণৰ পিছতে চত্তীশগড়ৰ ৰাজনীতিত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।

অৱশেষত শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গোটাবায়া ৰাজাপাক্সাই আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰনিল বিক্ৰমসিংহেক নিজৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে অৱগত কৰে (Sri Lankan President Rajapaksa resigns as President)। শনিবাৰে অধ্যক্ষ মহিন্দ য়াপা আবেয়ৱৰ্ধীনাই এক সংবাদমেলত ১৩ জুলাইত ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ পৰা গোটাবায়া ৰাজাপাক্সাই পদত্যাগ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ।

ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ নিৰ্বাচনত এন ডি এৰ (NDA) প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সমৰ্থন কৰিব জে ডি এছ দলে ৷ কৰ্ণাটকৰ জে ডি এছৰ শীৰ্ষ নেতা তথা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী এইচ ডি দেৱগৌড়াই দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত সমৰ্থন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে (H D Deve Gowda will support Draupadi Murmu) ৷ জে ডি এছ কংগ্ৰেছৰ পূৰ্বৰ মিত্ৰ দল আছিল (JDS was a former ally of Congress)।

দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ জোহান্সবাৰ্গৰ ছ’ৱেটো বাৰত গুলীচালনাৰ ঘটনা ৷ 14 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু (14 killed in South Africa bar shootout) ৷ তিনিজনৰ অৱস্থা সংকটজনক ৷

নগাঁৱত এজন লোকক জীৱন্তে জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগত পাঁচজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ (Five people arrested for allegedly burning a man alive) ৷ ঘটনাৰে জড়িত আৰু 8 জন অভিযুক্ত সম্প্ৰতি পলাতক অৱস্থাত আছে যদিও নগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।

দেওবাৰে ডিফু-মাঞ্জা পথৰ বিৰলাত সংঘটিত হোৱা শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ মৃতদেহ আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে (Bodies has been identified ) ৷ দুৰ্ঘটনাত নিহতকেইগৰাকী একে পৰিয়ালৰে বুলি জনায় আৰক্ষীয়ে ৷

গুজৰাটৰ দাং জিলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Fatal road accident in Dang district of Gujarat) । এটা দ খাৱৈত বাগৰি পৰিল এখন যাত্ৰীবাহী বাছ । ফলত দুগৰাকী মহিলা যাত্ৰী নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত ৪৬ গৰাকী যাত্ৰী(Two women passengers dead in road accident in Gujarat) ।

কৰ্ণাটকৰ বহুকেইখন জিলাত বিগত কেইবাদিনো ধৰি অব্যাহত আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ (Heavy rain in Karnataka) । বৰষুণৰ ফলত কেইবাখনো জিলাত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে । ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে ভূমিস্খলণ । বানে লৈছে ভয়ংকৰূপ(Flood and landslide in Karnataka) । কেইবাখনো জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি ।

সোমবাৰে অমৃতসৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ’ব গেংষ্টাৰ লৰেন্স বিষ্ণয়ক (Gangster Lawrence Bishnoi hearing in Amritsar court) ৷ গেংষ্টাৰ লৰেন্স বিষ্ণয় ৰাণা কান্দোৱালীয়া হত্যাকাণ্ড (Sidhu Musewala murder case) আৰু জনপ্ৰিয় পাঞ্জাৱী গায়ক তথা কংগ্ৰেছ নেতা সিদ্ধু মুছেৱালাৰ হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল (Punjabi singer Sidhu Moosewala murder case) ৷

অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে অসমৰ দৰ্শকৰ মনত সাঁচ বহুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল এইজন অভিনেতাই ৷ নিজৰ দেখনীয়াৰ চেহেৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব, অভিনয় শৈলী, মুখৰ মিচিকিয়া হাঁহি সকলোৱে মুহিছিল দৰ্শকক ৷ কিন্তু নিয়তিৰ কি নিষ্ঠুৰ পৰিহাস ! কেৱল মাত্ৰ 30 বছৰ বয়সতে সকলোকে কন্দুৱাই এই সংসাৰৰ পৰা বিদায় মাগে অভিনেতাজনে ৷ বিগত এবছৰে মাৰাত্মক কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল তেওঁ ৷ জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ইটিভি ভাৰতৰ চিটাৰা পৰিয়ালে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো কিশোৰ দাসৰ কেইখনমান আকৰ্ষণীয় ফটো ৷ চাওক ফটোসমূহ-