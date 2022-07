জাপানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মঞ্চত ভাষণ দিয়াৰ সময়তে বন্দুকৰ গুলীৰ দৰে এটা শব্দ শুনা গৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতেই তেওঁ মঞ্চতে প্ৰচুৰ ৰক্তক্ষৰণ হৈ বাগৰি পৰে ৷ তেওঁক লগে লগে স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় ৷

হাৰিয়ানা বিজেপিৰ আই টি চেলৰ প্ৰভাৰী অৰুণ যাদৱক বৃহস্পতিবাৰে তেওঁৰ পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰা হয় (BJP removes Haryana IT cell chief Arun Yadav) ৷ অৰুণ যাদৱে পয়গম্বৰ হজৰত মহম্মদক লৈ টুইটাৰত কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পাছত দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাত তেওঁক দলীয় পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰা হয় ৷

পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব(security system of Mamata Banerjee)পাৰে । তেওঁৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বিশেষ সুৰক্ষা গোট(Special Protection Group)ৰ দ্বাৰা হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে(CM Mamata Banerjee security in SPG style) । প্ৰধানতঃ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা SPG সুৰক্ষা কিয় মমতা বেনাৰ্জীক প্ৰদান কৰা হ'ব পাৰে জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।

ভাৰতৰ চতুৰ্দশ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে 25 জুলাইত কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে (President Ram Nath Kovind to complete his term as 14th President on July 25) ৷ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে সকলো ক্ষমাৰ আবেদন নিস্পত্তি কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ৷

কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ১১ জুলাইত সম্বোধন কৰিব প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ সংসদীয় পৰামৰ্শদাতা সমিতিৰ এখন বৈঠক ৷ বৈঠকত অগ্নিপথ আঁচনিৰ বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে(Defence Minister to update defence consultation committee about Agneepath scheme ) ৷

CAA আৰু NRCৰ বিৰুদ্ধে হোৱা প্ৰতিবাদত ২০২০ চনত দেশৰ ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত হোৱা হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমানো অব্যাহত(2020 Delhi riots) । দিল্লীৰ উত্তৰ-পূব অঞ্চলত ২০২০ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সংঘটিত হোৱা হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ আঁৰত বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ গোচৰত অভিযুক্ত প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ কাউন্সিলাৰ ইছৰত জাহান(Ishrat Jahan accused in 2020 Delhi riots)ক দিয়া জামিনৰ বিৰুদ্ধে ১১ জুলাইত শুনানিৰ বাবে তালিকাভুক্ত কৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ।

30 জুলাইত মহানগৰীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত মঞ্চস্থ কৰা হ’ব 'জোঙালবলহু' (Zongalbalhu drama will be staged at Rabindra Bhawan) ৷ কলং নাট্যগোষ্ঠীৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱ আৰু জাৰ্নেলিষ্ট ইউনিয়ন অব আছামৰ গুৱাহাটী মহানগৰ সমিতিৰ সহযোগত মঞ্চায়ন হ'ব নাটখন ।

বানৰ পাছত ৰঙিয়াৰ হাচানটুকত বিধ্বস্ত হৈছে যাতায়ত ব্যৱস্থা (Road conditions in Rangia after flood)। ৰঙিয়া-গোৰেশ্বৰ পথৰ হাচানটুক পথটো বানত ঠায়ে ঠায়ে ১০ ফুটৰ পৰা ৪০ ফুট পৰ্যন্ত ছিগি গৈছে । শীঘ্ৰে পথটো মেৰামতি কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে ৰাইজে ।

বলীউড ডিভা আলিয়াই ৰিয়েলিটী টক শ্ব’ কফি উইথ কৰণত মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিলে তেওঁৰ আৰু ৰণবীৰৰ প্ৰেম কাহিনী ৷ নতুন বছৰত একেলগে ইজৰাইললৈ উৰা মৰাটোকেই আলিয়াই তেওঁলোকৰ প্ৰেম কাহিনীৰ আধাৰ হিচাপে গণ্য কৰে ৷

টীয়কৰ নীহা ৰাজোৱাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুৱাইথাই কিক বক্সিং প্ৰতিযোগিতালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে ৷ নীহা ৰাজোৱাৰে টীয়ক চাহ বাগিচাৰ খৰি- পালেঙৰ বাবুল ৰাজোৱাৰ আৰু গীতা ৰাজোৱাৰৰ কন্যা ৷ নীহা ৰাজোৱাৰে সম্প্ৰতি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ৷