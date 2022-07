ভাৰতত ভিভো কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে অবৈধ ধনৰ লেনদেন সন্দৰ্ভত প্ৰৱৰ্তক সঞ্চালকালয়ৰ অভিযান অব্য়াহত আছে (ED registered a money laundering case against Vivo )। প্ৰৱৰ্তক সঞ্চালকালয়ে (ই ডি) ভিভো কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ পিছত চীনা মোবাইল নিৰ্মাণ কোম্পানীটোৰ দুগৰাকী সঞ্চালকে ভাৰতৰ পৰা পলায়ন কৰিছে ।

ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে ৰাজ্যসভালৈ মনোনীত কৰিছে প্ৰাক্তন খেলুৱৈ পিটি উষা, প্ৰসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ ইলাইয়াৰাজা, কৰ্নাটকৰ ধৰ্মস্থল মন্দিৰৰ ৰ্ধমগুৰু তথা সমাজসেৱক বীৰেন্দ্ৰ হেগড়ে আৰু ভাৰতীয় চিত্ৰনাট্যকাৰ তথা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক ভি বিজয়েন্দ্ৰ প্ৰসাদক । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইটাৰ যোগে সদৰী কৰিছে এই তথ্য (PM Modi congratulate all four nominated to rajya sabha) ।

সততাৰ আজিও অভাৱ হোৱা নাই । ইয়াৰে নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে বিহাৰৰ এগৰাকী হিন্দী বিষয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপকে । নীতিশৱাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ হিন্দী বিষয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক ড০ লালন কুমাৰে ২ বছৰ ৯ মাহৰ দৰমহা ২৩ লাখ টকা ঘূৰাই দিছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক( Assistant Professor of Hindi in Nitishwar College Dr Lalan Kumar)। কাৰণ শিক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁৰ হিন্দী বিষয়ত নামভৰ্তি কৰিছে যদিও উপস্থিতি প্ৰায় শূন্য।

জনতা ভৱনত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কেবিনেটত অসমৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীৰ পাঁচ জনগোষ্ঠীক অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তৰ পাছতেই সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে গৰীয়া, মৰিয়া, দেশী, জলাহ আৰু চৈয়দ জনগোষ্ঠীয় লোকে(Assamese Muslims recognised as a distinct indigenous community) ৷ ঠায়ে ঠায়ে পালন কৰা হৈছে আনন্দ-উল্লাস ৷

আজি পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানৰ বিয়া (Punjab Chief Minister Bhagwant Mann's wedding) ৷ কইনা ডাঃ গুৰপ্ৰীত কৌৰ ৷ ডাঃ গুৰপ্ৰীত কৌৰ হাৰিয়ানাৰ পেহোৱাৰ বাসিন্দা ৷

পুনৰ প্ৰতিবাদত নমাৰ হুংকাৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ (Arvind Kejriwal again in mood to movement) ৷ কেজৰিৱালে বিধানসভাত আন্দোলনমূলক মনোভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁৰ দলৰ বিধায়ক-নেতাসকলক কাৰাগাৰলৈ যাবলৈ সাজু থাকিবলৈ আহ্বান জনায় ।

ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন ঠাইত চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় পথ নিৰ্মাণত হোৱা আঁসোৱাহৰ বাবে নিতৌ সংঘটিত হৈ আছে দুৰ্ঘটনা । ইয়াৰ মাজতে কলিয়াবৰৰ হাতীবন্ধাতত পুনৰ সংঘটিত হ'ল পথ দুৰ্ঘটনা (Accident at Kaliabor) ৷

এফালে উৎকট গৰম আনফালে বিদ্যুতৰ লুকাভাকু । শক্তি বিভাগে বিৰক্ত কৰিছে নগাঁও চহৰৰ ৰাইজক । নিয়মীয়া বিদ্যুৎ সেৱা যোগানত ব্যৰ্থ শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে নিশা একাংশ লোকে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (Protest against department of power in Nagaon)। স্থানীয় বিধায়কৰ বাসগৃহৰ সন্মুখতো ক্ষোভিত লোকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

50 বছৰ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকত "অগ্ৰদূত"ৰ ৷ "অগ্ৰদূত"ৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হয় ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলী উদ্ধোধন কৰে "অগ্ৰদূত"ৰ সোণালী জয়ন্তী শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানৰ(PM inaugurates Golden Jubilee celebrations of Agradoot group) ।

শ্ৰীলংকাই ইন্ধন আমদানিৰ বাবে ৰাছিয়াক সহায়ৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে (Lankan president urges Putin for help ) ৷ বুধবাৰে শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গোটাবায়া ৰাজাপাক্সাই ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক (Russian President Vladamir Putin) টেলিফোনযোগে এই অনুৰোধ জনায় বুলি এক টুইটাৰযোগে জনায় (Sri Lanka has requested Russia for credit support to import fuel) ৷