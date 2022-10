হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মা (Sick Satradhikar Basistha Dev Sarma) ৷ বৰ্তমান বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকী ৷

"জিছকা জলৱা কায়ম হ্যেয়, উসকা নাম মুলায়ম হ্যেয়" দেশবাসীক কন্দুৱাই ইহসংসাৰৰ পৰা মেলানি মাগিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সমাজবাদী পাৰ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মুলায়ম সিং যাদৱে (Mulayam singh yadav death)৷

১৬ জনীয়া নিৰ্বাচনী পৰিচালনা সমিতিত ত্ৰিপুৰা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা সমবায় মন্ত্ৰী ৰাম প্ৰসাদ পলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাৰ পাছতে দলটোৰ কৰ্ম-কাণ্ডত হতাশা ব্যক্ত কৰিছে ত্ৰিপুৰা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে (Senior Tripura BJP leader and Cooperative Minister Ram Prasad Paul) ৷

দেশৰ শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ত (Supreme Court of India) যুক্তি-তৰ্কৰ সময়ত আবেদনকাৰীসকলৰ হৈ উপস্থিত হোৱা কেইবাজনো পৰামৰ্শদাতাই জোৰ দিয়ে যে মুছলমান ছোৱালীবোৰক শ্ৰেণীকোঠালৈ হিজাব পিন্ধি আহাত বাধা দিয়াটোৱে তেওঁলোকৰ শিক্ষা বিপদত পেলাব (Hijab controversy in Karnataka) । কিয়নো তেওঁলোকে শ্ৰেণীত উপস্থিত থকাটো বন্ধ কৰিব পাৰে ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে (Supreme Court of India) সোমবাৰে উক্ত আবেদন বাতিল কৰে য'ত নিৰ্বাচন আয়োগক (Election Commission of India) এইটো সুনিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিবলৈ আহ্বান জনাইছিল যাতে সকলো ৰাজনৈতিক দলে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী ৱেবছাইটত প্ৰাৰ্থীৰ অপৰাধমূলক গোচৰ সম্পৰ্কীয় বিৱৰণ প্ৰকাশ কৰে ।

ঋষভ পাণ্টৰ স্মৃতিত পুনৰ উৰ্ৱশী ৰৌতেলাৰ বেদনাদায়ক পোষ্ট ! নায়িকা গৰাকীয়ে লিখিলে, 'মই তেওঁক কেনেকৈ পাহৰি যাম...

পেট্ৰ’লেই কাল হ’ল এজন ব্যৱসায়ীৰ বাবে ৷ পেট্ৰ’ল বিচৰাৰ বাবেই ব্যৱসায়ীজনক গুলীয়াই হত্যা কৰিলে এটা পেট্ৰল পাম্পৰ বিক্ৰেতাই (Businessman shot dead at petrol pump in UP) ৷ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বৰেইলী জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷

Kaun Banega Crorepati 14-ৰ শেহতীয়া প্ৰম’ত দেখুওৱা হৈছে যে কথোপকথনৰ সময়ত জয়া বচ্চনে শ্ব’টোত এনে এটা প্ৰশ্ন সোধে যিয়ে অমিতাভ বচ্চনৰ চকুলো বোৱাই আনিছিল আৰু তেওঁক টিচু পেপা ৰএখনেৰে চকুপানী মচি থকা দেখা গৈছে ।

হিমালয়ৰ বুকুত মৃত্যুক সাৱটি লোৱা পৰ্বতাৰোহী দীপশিখাৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন ৷ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত দীপশিখাক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছতে ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে মালিগাঁৱৰ আদিংগিৰি পাহাৰত সম্পন্ন কৰা হয় পৰ্বতাৰোহীগৰাকীৰ শেষকৃত্য (Funeral of climber Deepsikha in Guwahati) ।

কৃত্ৰিম বানৰ ফলত আধাতে চুটি দিলে জোনাই টাউন হিন্দী এম ই স্কুল(Artificial flood in Jonai town) । ইফালে বেৰাচাপৰিত চিয়াং নদীৰ বানত জলমগ্ন কেইবাখনো গাঁও(Flood in Jonai) । বন্যাৰ্তৰ হাহাকাৰ ।