পুনৰ প্ৰৱৰ্তন হ'ব উত্তীৰ্ণ আৰু অনুত্তীৰ্ণ ব্যৱস্থা । এতিয়াৰে পৰা পঞ্চম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীত বছৰেকীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব (students will not automatically promoted to next class) । সংৰক্ষণ কৰা হ'ব প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ ঘৰটো । কাৰ্বি লাম্পীৰ ২৪ মেগাৱাট জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৰ বাবে ৩০০ কোটি টকা অনুমোদন । শক্তি বিভাগৰ পেঞ্চনাৰসকলক পেঞ্চন দিয়াৰ বাবে ২৮৪ কোটি টকা মুকলি ।

বেলাৰুছৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী এলেচ বিয়ালিয়াটস্কি আৰু ৰাছিয়ান গ্ৰুপ মেম'ৰিয়েল আৰু ইউক্ৰেনীয় চেণ্টাৰ ফ’ৰ চিভিল লিবাৰ্টিজক প্ৰদান কৰা হৈছে চলিত বৰ্ষৰ শান্তিৰ ন’বেল বঁটা (Nobel Peace Prize awarded to Belarus rights activist) ৷

নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দলে হেফখুৰী মালদাৰা অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হাইব্ৰিড সন্ত্ৰাসবাদীটোক । সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে সজীৱ গুলীসহ এটা পিষ্টল আৰু ৯ মিমি কেলিবাৰৰ ১২ টা সক্ৰিয় কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ কৰে(Arms And Ammunition Recovered) ৷

কোকৰাঝাৰ ডিপো ৰোড দুৰ্গা পূজা কমিটীৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ (Durga Puja 2022) ৷ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ গৌৰাং নদীৰ দুৰ্গা পূজা বিসৰ্জনথলী অষ্টমীঘাটত চাফাই অভিযান (Cleanliness drive at Ashtamighat in Kokrajhar) ৷

মৃত্যুঞ্জয় ১০৮ সেৱাৰ তথ্য মতে ৰাজ্যত ষষ্ঠীৰ দিনা ৭৭ টা, সপ্তমীৰ দিনা ১১৯ টা, অষ্টমীৰ দিনা ১২৮ টা, নৱমীৰ দিনা ১৭২ টা আৰু দশমীৰ দিনা ১৪৭ টা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । কামৰূপ জিলাত সৰ্বাধিক ৭৫ টা পথ দুৰ্ঘটনা (Highest road accident in Kamrup during puja)। গুৱাহাটীত সংঘটিত হয় ২৬ টা পথ দুর্ঘটনা । বিগত বৰ্ষত পূজাৰ সময়ত ৰাজ্যত ৫৪১ টা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ।

উত্তৰকাশীত সংঘটিত ভয়ংকৰ হিমস্খলনত ৪৪ জনীয়া এটা পৰ্বতাৰোহীৰ দল আৱদ্ধ (Uttarkashi avalanche)। শুকুৰবাৰলৈ 26 গৰাকী লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰে ৷ সম্প্ৰতি উদ্ধাৰকাৰীদলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে (Rescue operations in Uttarkashi avalanche) ।

বিজ্ঞানৰ জগতখনে কৰিছে এক নতুন আৱিস্কাৰ । বিজ্ঞানীসকলে এতিয়া এনে এবিধ মহ প্ৰস্তুত কৰিছে যিয়ে আপোনাক কামোৰিব যদিও মেলেৰিয়াৰ সৃষ্টি নকৰে ।

কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ২৭ খন উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ২৭ গৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয় কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা নিযুক্তি পত্ৰ (Appointment Letter Distribution Ceremony) । কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ উপস্থিতিত বিতৰণ কৰা হয় নিযুক্তি পত্ৰ ।

তেজস্বিতা প্ৰসংগৰ আঁতধৰি চৰকাৰক সমালোচনা কৰি লিখা ভূপেন বৰাৰ কবিতাৰ শিৰোনাম হৈছে 'দৰ্পচূৰ্ণ' । সাংবাদিকৰ সন্মুখত পাঠ কৰিও শুনায় ভূপেন বৰাই লিখা তেজস্বিতা প্ৰসংগৰ কবিতা (APCC president Bhupen Bora wrote poem) ।

নিষিদ্ধ ঘোষণাৰ পাছৰে পৰা পি এফ আই আৰু সহযোগী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অভিযান(Raid against PFI)। দেশজুৰি শংকিত নেতা-সদস্যৰ আত্মগোপন(Leaders and members Of PFI concealment)। অসমৰ বহু সদস্যৰ মেঘালয় আৰু পশ্চিম বংগলৈ পলায়নৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ । অব্যাহত আছে অভিযান ।