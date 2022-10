থাইলেণ্ডৰ নাৰ্চাৰীত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা ৷ এই গুলীচালনাত অভিযুক্ত লোকজন প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়া পানিয়া খামৰাব বুলি জানিব পৰা হৈছে(Thiland former police officer killed several) ৷ ২০২১ চনত ড্ৰাগ পৰীক্ষাত বিফল হোৱাৰ বাবে আৰক্ষীৰ পদৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছিল খামৰাব (Thailand mass shooting accused) ।

দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ ১২ ঘণ্টা পিছত এগৰাকী দুবছৰীয়া কন্যাশিশুক তেওঁৰ মৃত মাতৃৰ বুকুৰ মাজত সুৰক্ষিতভাৱে থকা অৱস্থাত পোৱা যায় (2 years kid Miraculous escape from accident) ।

দেশত সোপাধৰাৰ আতংক (Mob lynching case in India) ৷ সোপাধৰাৰ সন্দেহত গণপ্ৰহাৰৰ বলি হৈছে তিনিগৰাকী সাধু ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ছত্তিশগড়ৰ চাৰোদা অঞ্চলত ৷

পূজাৰ আনন্দোল্লাস মাজত বুধবাৰে বিজয়া দশমীৰ দিনা দেশজুৰি পালন কৰা হ’ল ৰাৱণ দাহনৰ পৰ্ব (Dussehra Ravan Dahan 2022) ৷ উত্তৰাখণ্ডৰ আলমেৰাৰ 150 বছৰ গৰকা দশেৰা উৎসৱত নজ্বলিল ৰাৱণ (Ravana effigy did not burn in Almora ) ৷

অকালতে হেৰাই গ’ল মাজুলীৰ সংগীত জগতৰ উজ্বল প্ৰতিভা তেজশ্বীতা বৰুৱা ৷ গড়মূৰ পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী জিলা চিকিৎসালয়ত শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছিল । উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱতে তেজশ্বীতা মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ ইফালে এই ঘটনাৰ পাছতে নিলম্বন কৰা হৈছে চিকিৎসাখনৰ অধ্যক্ষ ডঃ অমূল্য গোস্বামীক (Majuli Garhmur hospital superintendent suspended) ৷

1972 চনৰ 5 অক্টোবৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানমৰ্মে মঙলদৈ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ মোজাম্মিল হকেও খাৰুপেটীয়ালৈ পিকেটিং কৰিবলৈ গৈছিল ৷ উক্ত কাৰ্যসূচীত এচাম দুৰ্বৃত্তই প্ৰহাৰ কৰে মোজাম্মিল হকক ৷ তাৰ পাছত 6 অক্টোবৰত মোজাম্মিল হকে মৃত্যুবৰণ কৰে । মোজাম্মিল হকক 1972-ৰ মাধ্যম আন্দোলনৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় (Medium movement martyr Mojammil Hoque) ৷

চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবেই প্ৰতিভাৱান সংগীত শিল্পী তেজস্বিতাৰ মৃত্যু (leader of opposition react on majuli incident)হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । এই প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ বিৰোধী দলপতিৰ । স্বাস্থ্য খণ্ড সন্দৰ্ভত বিধানসভাত ভুল তথ্য দিয়াৰ সন্দেহ । উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দাবী দেবব্ৰত শইকীয়াৰ ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ভাৰতীয় ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীয়ে তৈয়াৰ কৰা ৪ টা কফ চিৰাপক লৈ জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী । অধিক পঢ়ক...

কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ পুত্ৰ তথা সাংসদ ৰাহুল গান্ধী আৰু অন্যান্য কংগ্ৰেছ নেতাসকলে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে (Congress Bharat Jodo Yatra)। দলটো বৰ্তমান কৰ্ণাটক জিলাত আছে । বৃহস্পতিবাৰে দলটোত যোগ দিয়ে দলৰ অন্তৱৰ্তীকালীন অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধীয়ে ।

আনন্দ-উল্লাসৰ মাজেৰে দেশবাসীয়ে দুৰ্গতনাশিনী দুৰ্গাক অশুভ শক্তিক দমনৰ উদ্দেশ্যে অকাল বোধনেৰে আমন্ত্ৰণ জনাই দশমীত বিসৰ্জন দিয়ে (Dashehra celebrated in across India) । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বুধবাৰে অসমতো পালন কৰা হয় বিজয়া দশমী । তাৰ সমান্তৰালভাৱে বুধবাৰৰ দিনটোতেই পালন কৰা হয় অসমৰ সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা তথা নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৪ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী (Sankardev birth anniversary celebrated in Assam) ।