সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা হৈছে চৰকাৰখনৰ স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিৰ কথা (Assam police recruitment result 2022) । সামাজিক মাধ্যমত মাথোঁ চৰকাৰৰ গুণানুকীৰ্তন । কাৰণ চৰকাৰখনে কোৱাৰ দৰে মেধা আৰু যোগ্যতাৰ ভিত্তিত চাকৰি পালে বহুজনে । টকা দি চাকৰি লোৱাটো সপোনৰো অগোচৰত থকা বহু পৰিয়াললৈ আহিল চৰকাৰী চাকৰি । ক'ৰবাত যদি নাপিতৰ পুত্ৰই, চাহ শ্ৰমিকৰ পুত্রই, আন ক'ৰবাত ভিতৰুৱা গাঁৱৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বোৱাৰীয়ে চাকৰি পাইছে ।

খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ পৰা ব্ৰহ্ম সমাজত দীক্ষিত হ'ল বৰমাৰ এটি পৰিয়াল (Barama family converted into brahmo society from Christianity) । সম্পূৰ্ণ বৈদিক নীতি-নিয়মেৰে ধৰ্মান্তৰকৰণ পৰিয়ালটোৰ ।

অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ল আমগুৰিৰ বিষ্ণু দাস (Amguri e rickshaw driver passed SI exam)। ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ স্নাতক বিষ্ণুৱে পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ প্ৰায় ২ বছৰ ধৰি ই-ৰিক্সা চলায় আছিল । আজি অসম আৰক্ষীত নিযুক্তি লাভ কৰি আনন্দিত বিষ্ণু ।

ঘোষিত হ'ল অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল(Assam Police Recruitment 2022) । ৫,২৬২ টা পদৰ বাবে ঘোষিত হ'ল ফলাফল । ৰাজ্যৰ ১৫ খন জিলাত ২৪ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হৈছিল লিখিত পৰীক্ষা । শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰা চতুৰ্থ এ পি বি এনত ।

টুৰিষ্ট পাৰ্মিট লৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা ১৭ জনকৈ বাংলাদেশী নাগৰিকক শনিবাৰে বিশ্বনাথত আটক কৰা হয় ৷ এই সন্দৰ্ভত দেওবাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই(Bhaskar Jyoti Mahanta) ৷

ভিক্টৰ দাসৰ বিষয়কলৈ মহানগৰ আৰক্ষীলৈ পত্ৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ ৷ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগিব মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ।

ওড়িশাত মাওবাদীৰ সমৰ্থকৰ আত্মসমৰ্পণ অব্যাহত আছে । এইবাৰ মালকানগিৰি জিলাৰ প্ৰায় ৭০০ লোকে একেলগে আত্মসমৰ্পণ কৰে (Maoist militia surrender in Odisha)। আত্মসমৰ্পণ কৰা লোকসকলৰ মাজত বিভিন্ন সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিলে আৰক্ষী আৰু বিএছএফে ।

লামডিঙত নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Murder case in Assam) ৷ শনিবাৰে নিশা লামডিঙৰ লালচৰাই অঞ্চলত স্বামীৰ দাৰ ঘাপত প্ৰাণ গ’ল পত্নীৰ (women stabbed to death by her husband) ৷

ভৱেশ কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত উত্তাল হ’ল ৰঙিয়া ৷ প্ৰতিবাদকাৰীৰে হোৱা আৰক্ষীৰ হতা-হতিত আহত হ’ল অসম যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্ত (Youth congress president Ankita Dutta)৷

ৰাজপুত ৰজা, হায়দৰাবাদৰ নবাব আৰু কোলাহপুৰৰ ৰজাসকল চিতা পালনৰ বাবে বিখ্যাত আছিল । চিতাবোৰ চিতা কাৰখানা বা চিত্তেখানাত ৰখা হৈছিল (Cheetah Karkhana or Chittekhana) । ভাৰতত অন্তিম চিতাটো ১৯৬০ চনত দেখা গৈছিল (last cheetah seen in 1960 in India) ।