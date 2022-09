কোকৰাঝাৰৰ গোসাঁইগাঁৱত আটক দুই বন বিষয়া ৷ উৎকোচ লওঁতেই হাতে লোটে আটক ধৰা পৰে বিষয়া দুজন(Vigilance and Anti Corruption Branch operation) ৷

দেশ বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত সংগঠিত নেটৱৰ্ক চিনাক্ত কৰিবলৈ বিশেষ তদন্তকাৰী দল(Special Investigation Team) গঠন ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ ৷ ত্ৰিপুৰা আৰক্ষী অপৰাধ শাখাত গঠন কৰা এই বিশেষ তদন্তকাৰী দললৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰসমূহ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব ৷

বৃটেইনৰ ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথৰ বৃহস্পতিবাৰে মৃত্যু হয়। এলিজাবেথে তিনিবাৰ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল । প্ৰথম ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ জয়পুৰলৈও গৈছিল । ৰাণীৰ এই ভ্ৰমণ যথেষ্ট বিতৰ্কত আছিল (controversy over Queen Elizabeth II Jaipur visit) । জয়পুৰত কি ঘটিছিল...

বছৰ বছৰ ধৰি অৰুণাচল প্ৰদেশত থলুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰি অহা হৈছে ফালাপ বা খালাপ চাহ (Arunachal Pradesh Falap tea)। এশ বছৰতকৈও অধিক সময়লৈ সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পৰা এই চাহৰ GI টেগৰ বাবে অৰুণাচলৰ এটা সংস্থাই আবেদন জনাইছে । এই চাহ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰক্ৰিয়া অতি পুৰণি । কিন্তু এই ফালাপ চাহ কি আৰু ইয়াক কোনে, কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰে ?

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চাউলৰ বৰ্ধিত মূল্য নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে । চৰকাৰে ভঙা চাউলৰ ৰপ্তানি নিষিদ্ধ কৰিছে (India banned export of broken rice) ।

বৃটেইনৰ ৰাণী এলিজাবেথ দ্বিতীয়ই বৃহস্পতিবাৰে 96 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে(Queen Elizabeth II dies) ৷ তেওঁৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে ৷ বৃটেইনত 10 দিনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শোকৰো ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ এক মহান ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী ৰাণী এলিজাবেথ দ্বিতীয়ৰ জীৱনৰ বিষয়ে জানিব লগা দহটা বিশেষ কথা :

এছিয়া কাপত বিৰাট কোহলীয়ে অপৰাজিত শতক অৰ্জন কৰাৰ পিছতে পত্নী তথা অভিনেত্ৰী অনুষ্কা শৰ্মাই আপলোড কৰে এটা ৰোমাণ্টিক ( Virat Kohli century in Asia Cup) পোষ্ট ।

চাৰ্লছৰ পত্নী 'ডাচেছ অব কৰ্ণৱেল' কেমিলাক (Duchess of Cornwell Camilla) এতিয়াৰে পৰা 'কুইন কনছৰ্ট' বুলি সম্বোধন কৰা হ'ব (Camilla will call Queen Consort of Britain) । বহু বছৰৰ বিতৰ্কৰ অন্তত এই উপাধিটো ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথে নিজেই নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ।

ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ প্ৰমোচনৰ পৰা আলিয়াৰ শেহতীয়া ফটো চাওক-

এপলৰ ডিভাইচ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এক বিশেষ খবৰ ৷ Apple Watch Series 8 মুকলি কৰাৰ মাজতে টেক জায়ান্টটোৱে এপল ডিভাইচসমূহত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে এক নতুন বৈশিষ্ট(Feature)৷