দৰং, 21 আগষ্ট : ২৬ হাজাৰ চাকৰিৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্রত কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰক (Assam Recruitment Examination2022) ৷ পৰীক্ষা সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে ব্যাপক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে (State government has taken extensive strict measures) । পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া জিলাবোৰত ইন্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰাৰ লগতে জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা (Assam Recruitment Examination Rules) ৷

তৃতীয় আৰু চতুৰ্থবৰ্গৰ পদত নিযুক্তিৰ বাবে হবলগীয়া লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে দৰঙত জাৰি কৰা হৈছে ১৪৪ ধাৰা (Rules in Assam Recruitment exam) ৷ আজি অৰ্থাৎ ২১ আগষ্ট, ২৮ আগষ্ট আৰু ১১ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে দৰঙৰ জিলা দণ্ডাধীশ প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই জিলাখনত এক আদেশযোগে ১৪৪ ধাৰা জাৰি কৰাৰ লগতে কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে (Section 144 and several restrictions have been imposed) ।

পৰীক্ষা পৰিচালনা আৰু নিৰীক্ষণৰ বাবে নিয়োজিত বিষয়া-কৰ্মচাৰী, পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাহিৰে প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ১০০ মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত কোনো লোকে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব ।

পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা গৃহত ম'বাইল ফোন (আনকি চুইচ অফ মোডতো) যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক সঁজুলি বা প্ৰগ্ৰেমেবল ডিভাইচ বা সংৰক্ষণ মাধ্যম ডিভাইচ যেনে স্মাৰ্ট ঘড়ী, স্বাস্থ্য বেণ্ড, ইলেক্ট্ৰনিক কলম /স্কেনাৰ, ব্লুটুথ ডিভাইচ, ইয়াৰফোন, মাইক্ৰ’ফোন বা এনেধৰণৰ কোনো ডিভাইচ নিব নোৱাৰিব । তদুপৰি কেলকুলেটৰ, পেন ড্ৰাইভ, কাগজৰ বিটৰ লগতে পাঠ্য সামগ্ৰী (ছপা বা লিখিত) আদি কঢ়িওৱাৰ ওপৰতো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । আদেশ উলংঘাকাৰী যিকোনো ব্যক্তিয়ে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ অধীনত ১৮৮ ধাৰা অনুসৰি দণ্ডনীয় হ’ব ।

লগতে পঢ়ক: তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সম্পন্ন মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ