নিউজ ডেস্ক,১১ অক্টোবৰ : বীমা পলিচিবোৰে আমাৰ গোটেই পৰিয়ালৰ বিত্তীয় সুৰক্ষাৰ বাবে এক শক্তিশালী ভেটি স্থাপন কৰে (Insurance policies lay a strong foundation)। কিন্তু আমাৰ বেছিভাগেই তাৎক্ষণিক আৰ্থিক লাভালাভ নোপোৱাৰ বাবে সেইবোৰ গ্ৰহণ নকৰে । জীৱন বীমাৰ কোনো পৃষ্ঠপোষকতা নাই যিয়ে একো লাভ নকৰে যদি এজন পলিচি হ'ল্ডাৰে সম্পূৰ্ণ ম্যাদ অতিক্ৰম কৰে । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত, আমি বিত্তীয় প্ৰভাৱসমূহ বিবেচনা কৰিব লাগিব । যদি উপাৰ্জনকাৰী এজনৰ কিবা হয়, তেনেহ'লে পৰিয়ালৰ সকলো নিৰ্ভৰশীল সদস্য-পত্নী, সন্তান, পিতৃ-মাতৃ আৰু অন্যান্য নিৰ্ভৰশীল লোকক কভাৰ কৰিব ।

সেয়েহে, এইটো ক'ব লাগিব যে উপাৰ্জনকাৰীয়ে গোটেই পৰিয়ালৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে আৰু সেই অনুসৰি বিনিয়োগ কৰিব লাগে । যদি জীৱন বীমা লোৱা হয় উপাৰ্জনকাৰীজন অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাত মৃত্যু বৰণ কৰিলেও সকলো ধৰণৰ আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হ'ব ।

এতিয়ালৈকে, জীৱন বীমা বজাৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পলিচি উপলব্ধ (Insurance market is providing many types of plans)। তাৰ ভিতৰত ম্যাদী বীমা, এণ্ডোমেণ্ট, ইউলিপি, মানি বেক পলিচি ইত্যাদি । এই সকলোবোৰৰ ভিতৰত, ম্যাদী পলিচিবোৰে নিম্নতম প্ৰিমিয়ামত সৰ্বাধিক বীমা প্ৰদান কৰে ।

অৱশ্যে, যদি বীমাকৃতই ম্যাদ অতিক্ৰম কৰে তেনেহ'লে ম্যাদী পলিচিবোৰে ম্যাদপূৰ্তিৰ লাভালাভ প্ৰদান নকৰে । ফলস্বৰূপে, কিছুমান লোকে ম্যাদী পৰিশোধৰ অভাৱত তেওঁলোকৰ ধন অপচয় হ'ব বুলি ধাৰণা কৰি ম্যাদী পলিচি গ্ৰহণ নকৰে ।

পলিচি হ'ল্ডাৰসকলৰ এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ, কিছুমান বীমা কোম্পানীয়ে ম্যাদী পলিচিত 'প্ৰিমিয়াম ঘূৰাই দিয়া' (return of premium) আগবঢ়াইছে । যদি পলিচি হ'ল্ডাৰসকলে সম্পূৰ্ণ ম্যাদ অতিক্ৰম কৰে, কোম্পানীয়ে তেতিয়ালৈকে পলিচি হ'ল্ডাৰসকলে পৰিশোধ কৰা সকলো প্ৰিমিয়াম পৰিশোধ কৰিব । এতিয়া, বীমা প্ৰতিষ্ঠানবোৰে 'শূন্য ব্যয় ম্যাদী বীমা'(zero cost term insurance) পলিচিৰ নামত এনে লাভালাভ আগবঢ়াইছে । এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত পলিচিবোৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বিকল্পও আছে ।

যদি 'শূন্য ব্যয় ম্যাদী বীমা'ৰ হ'ল্ডাৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰে কোম্পানীয়ে তেতিয়ালৈকে পৰিশোধ কৰা সকলো প্ৰিমিয়াম পৰিশোধ কৰিব (company pay all premium on zero cost term plans)। সেয়েহে,পলিচি হ'ল্ডাৰে এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ব্যয় বহন নকৰাকৈ বীমা কভাৰেজৰ লাভালাভ উপভোগ কৰিব পাৰে । সেইকাৰণে বীমা কোম্পানীবোৰে ইয়াক 'শূন্য ব্যয় পলিচি' বুলি নামাকৰণ কৰিছে ।

বহুলোকে ৭০ ৰ পৰা ৮০ বছৰ বয়স লৈকে দীঘলীয়া ম্যাদৰ লক্ষ্যৰে পলিচি বাছনি কৰে । কিন্তু, তেওঁলোকে প্ৰায়ে কিছু সময়ৰ পাছত আগ্ৰহ দেখুৱাবলৈ বন্ধ কৰে । তদুপৰি, যদি কোনো নিৰ্ভৰশীলতা নাথাকে তেওঁলোকে বীমা পলিচিবোৰ বন্ধ কৰাৰ আগ্ৰহ দেখুৱায় । ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে অতিৰিক্ত সুবিধা লাভ কৰিব কিয়নো পৰিশোধ কৰা সকলো প্ৰিমিয়াম ঘূৰাই পাব ।

'শূন্য ব্যয় ম্যাদী বীমা' পলিচিবোৰ অৱসৰৰ কথা নথকা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগৰ লক্ষ্য থকা সকলৰ বাবে অতি উপযোগী হ'ব । এই পলিচিবোৰ বৰ্তমান মেক্স লাইফ, বাজাজ এলায়েঞ্জ আৰু এইচ ডি এফ চি লাইফ কোম্পানীৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ।

'শূন্য ব্যয় ম্যাদী বীমা'ৰ আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্যবোৰৰ ভিতৰত আছে পলিচি হ'ল্ডাৰৰ বাবে এক নিৰ্দিষ্ট প্ৰাৰম্ভিক ম্যাদৰ পিছত যিকোনো সময়তে প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সুবিধা আছে । তেতিয়ালৈকে পৰিশোধ কৰা সকলো প্ৰিমিয়াম ঘূৰাই দিয়া হ'ব । অৱশ্যে, ৩৫ ৰ পৰা ৪০ বছৰলৈকে ম্যাদী পলিচিৰ ক্ষেত্ৰত এই লাভালাভ দিয়া হ'ব ।

তথ্য অনুসৰি, ৬০ শতাংশতকৈ অধিক পলিচি হ'ল্ডাৰে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ দীৰ্ঘম্যাদী সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৭০ ৰ পৰা ৮০ বছৰ বয়সলৈকে ম্যাদী পলিচি অব্যাহত ৰাখিব বিচাৰে । এনে ব্যক্তিসকলে এই পলিচিবোৰ সহজে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব পাৰে যেতিয়া তেওঁলোকৰ আৰু পৰৱৰ্তী উত্তৰাধিকাৰী নাথাকে ।

পলিচি হ'ল্ডাৰে withdraw কৰাৰ পাছত জিএছটি কৰ্তন কৰি বীমা কোম্পানীবোৰে সকলো প্ৰিমিয়াম পৰিশোধ কৰিব । শূন্য ব্যয় পলিচিৰ অধীনত প্ৰিমিয়াম অন্যান্য নিয়মীয়া ম্যাদী পলিচিৰ দৰে একে আৰু ব্যয়বহুল নহয় । যেনে প্ৰিমিয়াম পলিচি বা ট্ৰ'প ঘূৰাই দিয়া । কেৱল ৪৫ বছৰৰ তলৰ লোকেহে শূন্য ব্যয় পলিচিৰ সুবিধা ল'ব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক :PAYC মটৰ বীমাৰ বিষয়ে আপুনি জানিবলগীয়া কেইটামান বিষয়