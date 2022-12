নিউজ ডেস্ক,২৩ ডিচেম্বৰ : ক্ৰেডিট স্ক'ৰ কম হ'লে ঋণ বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কঠিন হয় (Low credit score makes it difficult to take a loan)। কোম্পানীবোৰে নিযুক্তিৰ সময়তো এই ক্ৰেডিট স্ক'ৰ পৰীক্ষা কৰে । ৩ অংকৰ এই ক্ৰেডিট স্ক'ৰে আপোনাৰ বিত্তীয় স্থিতি সুৰক্ষা কৰে আৰু ঋণ অনুমোদনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে (Credit score role in loan approval)। প্ৰায়ে, সৰু-সুৰা ভুলে আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ বেছি ৰাখিবলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব ?

যদি আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ যথেষ্ট কম হয় তেন্তে লগে লগে ইয়াৰ কাৰণবোৰ বিচাৰি উলিয়াওক । কেতিয়াবা আপোনাৰ ক্ৰেডিট ৰিপ'ৰ্টত সৰু ভুলৰ ফলত আপোনাৰ স্ক'ৰ হ্ৰাস হ'ব পাৰে (Credit report mistakes effect credit score)। ৰেটিং এজেঞ্চিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ইয়াক সংশোধন কৰিব পাৰি ।

আপোনাক প্ৰয়োজন নহ'লেও ঋণৰ বাবে আবেদন কৰিলে আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে । গতিকে, সাৱধান হওক । ঋণ দিয়া সকলে সাধাৰণতে ৭৫০ ৰ ওপৰত স্ক'ৰ থকা আবেদনবোৰ বাছনি কৰে । সেয়ে সতৰ্ক হৈ থাকিব । যদি আপোনাৰ ঋণৰ আবেদন প্ৰত্যাখ্যান কৰা হয় তেন্তে আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ আৰু হ্ৰাস হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ।

আপোনাৰ ক্ৰেডিট ৰেটিং উন্নত কৰিবলৈ আপোনাৰ ঋণৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখক । আপোনাৰ সকলো ঋণৰ ওপৰত নজৰ ৰাখক । বেছি সূতৰ ঋণ আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বিল সোনকালে পৰিশোধ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰক (Pay credit card bill on time)। এইটোৱে আপোনাৰ স্ক'ৰ বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহজ কৰি তুলিব । ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰৰ অনুপাত যিমান সম্ভৱ কম ৰাখিব লাগে । কাৰ্ডখন ইয়াৰ ক্ৰেডিট লিমিটৰ ৩০ ৰ পৰা ৪০ শতাংশতকৈ অধিক ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ।

ঋণৰ কিস্তি আৰু কাৰ্ডৰ বিল সময়মতে পৰিশোধ কৰাটো এটা ভাল অভ্যাস । ই হৈছে এক কাৰক যি আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰত ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব । আপুনি এই ইমান বছৰে বজাই ৰখা স্ক'ৰটো ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ এটা বিলম্ব পৰিশোধ যথেষ্ট । সেয়েহে, পৰিশোধৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱধান পৰিহাৰ কৰিবলৈ পদক্ষেপ লওক । নিশ্চিত কৰিব যাতে আপোনাৰ সকলো ক্ৰেডিট কাৰ্ড বিল পৰিশোধ পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা কৰা হয় ।

যদি আপোনাৰ অত্যাধিক zero-security ঋণ আছে, ই ক্ৰেডিট স্ক'ৰৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব । এটা গৃহ ঋণ আৰু গ'ল্ড ঋণ থাকিব পাৰে । ই আপোনাৰ স্ক'ৰ উন্নত কৰিব (How to increase credit score)। যেতিয়া ইএমআইবোৰ বোজা যেন লাগে তেতিয়া ঋণৰ চৰ্তাৱলী সংশোধন কৰক । ঋণৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰি কিস্তিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰিব পাৰি । এইটোৱে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ কিস্তি পৰিশোধ কৰাটো সম্ভৱ কৰি তোলে ।

বিত্তীয় অনুশাসন গুৰুত্বপূৰ্ণ । এবাৰত এটাতকৈ অধিক ঋণৰ বাবে আবেদন নকৰিব । বেংকেভাৱে যে আপুনি ঋণৰ বাবে ব্যাকুল হৈ আছে । এনেদৰে, আপুনি আবেদন কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ স্ক'ৰ হ্ৰাস হ'ব । যেতিয়া স্ক'ৰ কম হয়, যিমান সম্ভৱ নতুন ঋণৰ বাবে আবেদন নকৰাই ভাল ।

আপোনাৰ ক্ৰেডিট ৰিপ'ৰ্ট নিয়মীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰক (Check credit report regularly)। ই আপোনাক ৰিপ'ৰ্টৰ যিকোনো ত্ৰুটি তৎক্ষণাৎ সংশোধন কৰাত সহায় কৰিব । যদি কাৰ্ডৰ বিল পৰিশোধ নকৰাৰ ফলত স্ক'ৰত প্ৰভাৱ পৰিছে, আপুনি একেবাৰতে গোটেইখিনি পৰিশোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে । যিকোনো সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত, বেংক, কাৰ্ড কোম্পানী আৰু ক্ৰেডিট ব্যুৰ'ৰ ওচৰত অভিযোগ কৰিব লাগে ।

