নিউজ ডেস্ক,৩০ নৱেম্বৰ : বিত্তীয় বৰ্ষটো শেষ হ'বলৈ আৰু মাত্ৰ চাৰি মাহ বাকী আছে (Financial year ends in four months)। বিত্তীয় বৰ্ষৰ সমাপ্তিৰ পূৰ্বে কৰৰ বোজা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ বিনিয়োগৰ সময় আহিছে । কিন্তু কৰ ৰেহাই একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হ'ব নালাগে । সেই বিনিয়োগে ভৱিষ্যতে বিত্তীয় নিশ্চয়তা সৃষ্টি কৰিব লাগে । এইটো তেতিয়াহে সম্ভৱ হ'ব যেতিয়া সঠিক কৰ সঞ্চয় বিনিয়োগ নীতিত ধন ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ।

আয়কৰ আইন ১৯৬১ য়ে কৰৰ বোজা হ্ৰাস কৰাৰ কেইবাটাও পথ মুকলি কৰিছে (Income Tax Act 1961)। ইয়াৰ ভিতৰত, ধাৰা 80C অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । ই বিভিন্ন বিনিয়োগ আঁচনিত ধন ৰাখি ১.৫০ লাখ টকালৈকে কৰ ৰাহি কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ।

ইয়াৰ ভিতৰত আছে কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যৎ নিধি (EPF), পাঁচ বছৰীয়া কৰ সংৰক্ষক বেঙ্ক ফিক্সড ডিপজিট, জীৱন বীমা আঁচনিৰ প্ৰিমিয়াম, ৰাজহুৱা ভৱিষ্যত নিধি (PPF), ৰাষ্ট্ৰীয় সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ (NSC), জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সঞ্চয় আঁচনি (SCSS), ইকুইটি লিংকড সঞ্চয় আঁচনি (ELSS), গৃহ ঋণৰ মূল ধন আৰু দুটা শিশুৰ টিউচন মাচুল ।

কিছুমান পলিচিয়ে স্থায়ী উপাৰ্জন প্ৰদান কৰে কিন্তু দীৰ্ঘম্যাদী মুদ্ৰাস্ফীতিৰ তুলনাত ইমান লাভজনক নহয় । তদুপৰি, এইবোৰৰ ওপৰত কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব । বজাৰ সংযোজিত কৰ সংৰক্ষক পলিচিবোৰত বিপদাশংকা থাকে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে ELSS, ইউনিট লিংকড বীমা আঁচনি (ULIPs) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন আঁচনি (NPS)। এইবোৰে দীঘলীয়া সময়ত অধিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰে । উপাৰ্জনৰ ওপৰতো বেছি কৰৰ বোজা নাথাকে ।

যিসকলে মিউচুৱেল ফাণ্ডত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ELSS নীতি পছন্দ কৰিব পাৰে । নিম্নতম তিনি বছৰৰ বাবে বিনিয়োগ ৰাখিব লাগিব । এইবোৰৰ আটাইতকৈ কম চৰ্তাৱলী ধাৰা ৮০ ৰ অধীনত সামৰি লোৱা হৈছে । প্ৰথম বাৰৰ বাবে অধিক লাভা পাব । এটা বৃহৎ ELSS পলিচি বাছনি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে, তিনিৰ পৰা চাৰিটা আঁচনিত ধন ৰাখিব পাৰি । সীমিত, মধ্য আৰু দীৰ্ঘম্যাদী শ্বেয়াৰ বিবেচনা কৰক ।

বিত্তীয় বৰ্ষৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই ২ৰ পৰা ৩টা প্ৰণালীবদ্ধ বিনিয়োগ পলিচিত (systematic investment plans) বিনিয়োগ কৰা ভাল । এইবোৰৰ তিনি বছৰৰ লকিং পিৰিয়ড আছে । তিনি বছৰৰ পাছত ধনৰ পৰিমাণ উলিয়াওক আৰু ইয়াৰ প্ৰদৰ্শন ভাল হ'লে একেটা পুঁজিতে পুনৰ বিনিয়োগ কৰক । যদি আপোনাৰ অতিৰিক্ত পুঁজি আছে বিৰতি অবিহনে বিনিয়োগ অব্যাহত ৰখা উচিত ।

ULIPবোৰে শ্বেয়াৰ বজাৰত এটা স্থানত বিনিয়োগ আৰু বীমাৰ সম্মিলিত লাভালাভ প্ৰদান কৰে । যিসকলে পৃথকে বিনিয়োগ আৰু সুৰক্ষা পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰে এইবোৰ তেওঁলোকৰ বাবে উপযুক্ত । বীমা পলিচিখন প্ৰিমিয়ামতকৈ কমেও দহ গুণ বেছি হ'ব লাগে । দীৰ্ঘম্যাদী ULIPবোৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিবলৈ সদায়ে ভাল । বিনিয়োগ পুঁজি বাছনি কৰোঁতে বিপদাশংকাৰ কাৰকটো জনা উচিত ।

অৱসৰৰ লাভালাভৰ লগতে কৰ সঞ্চয় বিচৰাসকলৰ বাবে NPS পলিচি উত্তম । আপুনি কিমান পেঞ্চন পাব সেয়া সামগ্ৰিক বিনিয়োগ কৰা পুঁজিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব । অৱসৰৰ পাছত ষাঠি শতাংশ পুঁজি উলিয়াব পাৰি আনহাতে বাকী ৪০ শতাংশ পেঞ্চন পৰিশোধ কৰিব পৰা ৭ টা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা এনুইটি পলিচি ক্ৰয় কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব । ঘাৰা 80 CCD (1B)ৰ অধীনত ৫০,০০০ টকালৈকে ৰেহাই দিয়া হয় ।

