Tata Motorsয়ে ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিলে বহু প্ৰতিক্ষীত hatchbatch TATA Tiago । কোম্পানীটোৱে ইয়াক বহুতো শক্তিশালী সংযোগ বৈশিষ্ট্যৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে(Tata Tiago EV Launch in India) । এই ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীখনত আপুনি এটা চাৰ্জত ৩১৫ কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ পাব । ইয়াৰ আৰম্ভণি বজাৰ মূল্য ৮.৪৯ লাখ টকা(Tiago EV price india) । ইয়াৰ ৪টা ভেৰিয়েন্ট আছে(Tata Tiago EV launch) । ইয়াৰ বুকিং ১০ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব আৰু ২০২৩ চনৰ পৰা ই ডেলিভাৰী আৰম্ভ কৰা হ'ব । ইয়াৰ বিশেষত্ব সমূহৰ বিষয়ে তলত উল্লেখ কৰা হ'ল-

টাটা টিয়াগো ইভি ডিজাইন

ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত টাটা টিয়াগো পেট্ৰ’ল-টিয়াগোৰ সৈতে একে(Tata Tiago latest updates) । কিন্তু ইয়াৰ অৱতাৰক ইভিলৈ সলনি কৰা হৈছে, যাৰ Bodyৰ চাৰিওফালে ইলেক্ট্ৰিক ব্লু এচেণ্ট আৰু হেডলেম্পৰ ভিতৰত নীলা হাইলাইট দিয়া হৈছে যাতে ইয়াক আঁতৰত ৰাখিব পাৰি ।

এই তিনিটা fluid optionsৰ সৈতে উপলব্ধ হ’ব গাড়ীখন

মুকলি কৰাৰ লগতে টাটা টিয়াগো ইভিও মুকলি কৰা হৈছে তিনিটা ইন্ধনৰ বিকল্পৰ সৈতে । পেট্ৰ’ল, চিএনজি আৰু ইলেক্ট্ৰিক তিনিটা ইন্ধনৰ বিকল্পৰ সৈতে উপলব্ধ হ’ব এই hatchbatch Tata Tiago । টাটা মটৰ্ছ টিয়াগো চিএনজিক চাৰিটা ভেৰিয়েন্টত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে । ইয়াত ১.২ লিটাৰৰ ইণ্টাৰনেল কম্বছন ইঞ্জিন আছে, যিয়ে মেনুৱেল গিয়াৰবক্সৰ সৈতে ৭২ বিএইচপিৰ শক্তি উৎপন্ন কৰে(Tata Tiago EV mileage) ।

টাটা টিয়াগো ইভিৰ মূল্য

টাটা টিয়াগো ইভিৰ আৰম্ভণি মূল্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াক ৮.৪৯ লাখ টকাত মুকলি কৰা হৈছে(Tiago EV price india)। একে সময়তে ইয়াৰ টপ মডেলৰ মূল্য ১১.৭৯ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি পায় । এই দামবোৰ এক্স-শ্ব’ৰুম অনুসৰি নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে । এইখন টাটাৰ আটাইতকৈ সস্তা আৰু প্ৰথম হেচবেচ ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী । ইয়াৰ মূল্য টাটা টিয়াগো ইভিতকৈ কম(Tiago EV on road price)।

টাটা টিয়াগো ইভিৰ অভ্যন্তৰীণ আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ (Tata Tiago EV Interior & Features)

Cabin - almost same as ICE Tiago

The interiors get Tiago EV Blue accents

This petrol is completely different from the Tiago

Gear lever replaced with rotary dial for drive mode selector

It also gets sports mode

Equipment of Tiago EV?

automatic climate control

rain-sensing wipers

automatic headlamps

push button start

cruise control

টাটা টিয়াগো ইভিৰ সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে ক’বলৈ গ’লে এই ইলেক্ট্ৰিক হেচবেকে ইবিডিৰ সৈতে এবিএছ, পিছফালৰ পাৰ্কিং চেঞ্চৰ, পিছফালৰ পাৰ্কিং কেমেৰা আৰু ছিট বেল্ট ৰিমাইণ্ডাৰ লাভ কৰিছে(Tata Tiago specifications) । ইয়াৰ উপৰিও ইলেক্ট্ৰিক হেচবেকে মাল্টি-ম’ড ৰিজিঅ’ন ব্ৰেকিংও পায় যিটো প্ৰথমে নেক্সন ইভি মেক্সৰ সৈতে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল ।

