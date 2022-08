নেশ্যনেল ডেস্ক, 26 আগষ্ট: ভাৰতৰ ৰাজধানী বজাৰত, দেশৰ আগশাৰীৰ মিডিয়া কোম্পানী NDTVৰ(New Delhi Television Ltd) শ্বেয়াৰে উৎসাহজনক প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখিছে(Shares of NDTV Ltd on the rise )। আদানি গ্ৰুপে এনডিটিভিৰ শ্বেয়াৰ ক্ৰয় কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে ইয়াৰ শ্বেয়াৰৰ মূল্যই সৰ্বোচ্চ স্তৰ স্পৰ্শ কৰিছিল(NDTV shares continueto gain hit upper)।

নেচনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ (National Stock Exchange NSE) নিফটি আৰু বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ (BSE), চেঞ্চেক্স দুয়োটাতে এনডি টিভিৰ শ্বেয়াৰ ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ শ্বেয়াৰ এনএছইত ৩৮৮.২০ত বন্ধ হৈছিল আৰু বৃহস্পতিবাৰে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি হৈ ৪০৭.৬০ লৈ বৃদ্ধি পাইছিল(NDTV share price rises amid Adani groups offer) । যিটো বিগত ৫২ সপ্তাহত সৰ্বাধিক আছিল ।

আদানি গ্ৰুপৰ মুকলি প্ৰস্তাৱৰ পিছত NDTVৰ শ্বেয়াৰ ৫ শতাংশ বৃদ্ধি

একেদৰে, বোম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জত এনডি টিভি লিমিটেডৰ শ্বেয়াৰ 5 শতাংশ বৃদ্ধি হৈ 403.70 হয় । বিগত দুদিনত, কোম্পানীটোৰ বজাৰ মূল্য বিএছইত 241.78 কোটি টকাৰ পৰা 2,602.71 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পায় । বুধবাৰে বজাৰত এনডিটিভি লিমিটেডৰ প্ৰদৰ্শন উৎসাহজনক আছিল । ইয়াৰ ষ্টকৰ মূল্য মঙলবাৰেও বাম্পাৰ বৃদ্ধিৰ সৈতে বন্ধ হৈছিল । এই দিনটোতে আদানি গ্ৰুপে এনডি টিভিৰ শ্বেয়াৰ ক্ৰয় কৰাৰ বাবে এটা মুকলি প্ৰস্তাৱ ঘোষণা কৰিছিল । আদানি গ্ৰুপে প্ৰস্তাৱটো আগবঢ়োৱাৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে ইয়াৰ শ্বেয়াৰৰ মূল্য দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছিল ।

উল্লেখ্য যে, আদানি গ্ৰুপৰ সহযোগী AMG মিডিয়া নেটৱৰ্ক লিমিটেড(AMG Media Network Ltd) আৰু ইয়াৰ সহায়ক সংস্থা ৱৰ্ল্ড প্ৰিমিয়াৰ কমাৰ্চিয়েল প্ৰাইভেট লিমিটেডে পৰোক্ষভাৱে মিডিয়া হাউচ এনডি টিভিত ২৯.১৮% অংশীদাৰী ২৯.১৮% অংশীদাৰিত্ব গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও, গোটটোৱে মুকলিকৈ এনডি টিভিত আন 26% অংশ ক্ৰয়ৰ প্ৰস্তাৱ দিছে ।

যদি অধিগ্ৰহণ সফল হয়, জনপ্ৰিয় মিডিয়া জায়ান্ট এনডি টিভিত আদানি গোটৰ মুঠ অংশীদাৰিত্ব 55.18% লৈ বৃদ্ধি হ'ব । ইয়াৰ লগে লগে মিডিয়া হাউচৰ মালিকীস্বত্ব আদানি গ্ৰুপলৈ যাব ।

লগতে পঢ়ক : ১২ অক্টোবৰৰ ভিতৰত ভাৰতত আৰম্ভ হ’ব সুলভ মূল্যৰ 5G সেৱা