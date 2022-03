বিজনেচ ডেস্ক, ২৬ মাৰ্চ : যিকোনো লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ এগৰাকীৰ ব্যক্তিৰ নিৰ্দিষ্ট ৰণনীতি আৰু পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন । আমি এই মূহুৰ্তত ক'ত আছোঁ…। আমি ক'ত উপনীত হ'ব লাগিব আৰু কিমান সময় লাগিব । এই সকলোবোৰ প্ৰণালীবদ্ধ হোৱাৰ প্ৰয়োজন । বিশেষকৈ আপোনাৰ বিত্তীয় পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত হোৱা উচিত ।

আপোনাৰ লক্ষ্যবোৰ এক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে লিখক আৰু আপোনাক কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই ধন জমা কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিব অনুমান কৰক । অৱশেষত, বিনিয়োগৰ বাবে কেনেদৰে ধন আৱণ্টন কৰিব লাগে, সেই বিষয়ে দুবাৰ চিন্তা কৰক ৷ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰতিটো বিষয় ভালদৰে পৰীক্ষা কৰি লওঁক । মনত ৰাখিব যে, যেতিয়া আপুনি সু-পৰিকল্পিতভাৱে পৰিকল্পনা কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ বিত্তীয় লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহজ হ'ব ।

যদি আপুনি শৃংখলাবদ্ধভাৱে বিত্তীয় পৰিকল্পনা কৰে, সেয়া আপোনাৰ কামৰ আধাহে হ'ব । কাৰণ তাৰ পাছতহে বাকী কামবোৰ কৰিব পাৰিব । এক নিৰ্দিষ্ট অনুশাসনৰ সৈতে সঞ্চয় আৰু বিনিয়োগ কৰিব লাগে (Savings and investments should be made with discipline) ।

যদি আপুনি দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে, আপুনি কিমান বিনিয়োগ কৰিব, তাৰ তুলনাত কেনেদৰে বিনিয়োগ কৰিব সেয়া অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । নিয়মীয়াকৈ বিনিয়োগ কৰিলে কেৱল সামান্য পৰিমাণেহে লাভাংশ পোৱা যাব (Small amount can reap rich dividends when invested regularly) ।

উদাহৰণস্বৰূপে, ধৰি লওঁক আপুনি ১০ বছৰৰ বাবে প্ৰতিমাহে ৫,০০০ টকাকৈ বিনিয়োগ কৰে । নিম্নতম বাৰ্ষিক ১২ শতাংশ ৰিটাৰ্ণৰ সৈতে, আপোনাৰ মুঠ ৬ লাখ টকাৰ বিনিয়োগ ১১.৬ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব । এয়া আপোনাৰ বিনিয়োগৰ প্ৰায় দুগুণ ।

মনত ৰাখিব, এনে বিনিয়োগৰ সুফল পাবলৈ নিয়মীয়াকৈ বিনিয়োগ কৰিব লাগিব । ঋণ লোৱাটো বেয়া নহয় (Borrowing may not be wrong) ৷ কিয়নো কিছুমান ঋণে মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে । ঋণ লোৱাৰ সময়ত কেতিয়াবা বিত্তীয় স্বাধীনতাৰ অন্বেষণ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । একেদৰে, ব্যৱসায়ৰ বাবে বা ঘৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ ঋণ লোৱাটো গ্ৰহণযোগ্য ।

কিন্তু, যেতিয়া ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ব্যয়ৰ কথা আহে, বেংকবোৰে কেৱল বেছিকৈ সুদৰ হাৰ আদায় কৰাই নহয়, আমাৰ উপাৰ্জনো হ্ৰাস কৰে । যেতিয়া আপুনি ভাবে যে, আপুনি ঋণ ল'ব লাগিব তেতিয়া সুদৰ হাৰ কম হ'লেহে ঋণ ল'ব । আপুনি ঋণ লোৱাৰ পাছত এয়া যিমান সম্ভৱ শীঘ্ৰে পৰিশোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত ।

কিছুমান লক্ষ্য সুৰক্ষিত, হ্ৰস্বম্যাদী আঁচনিৰ দ্বাৰা লাভ কৰিব পাৰি ৷ কিন্তু সেইবোৰ দীঘলীয়া সময়লৈ বিত্তীয় সফলতা লাভ কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত নহয় ৷ কিয়নো সেইবোৰে মুদ্ৰাস্ফীতি ৰক্ষা কৰিব লাগে ।

২০০০-২০১৮ চনৰ ভিতৰত কৰা এক জৰীপ অনুসৰি, পৰিয়ালবোৰে খৰচ গড়ে প্ৰায় ৯.৫ শতাংশ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত এইবোৰ আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰা হৈছে । ইফালে, বি এছ ই চেনছেক্সে (BSE Sensex) ১১.৪ শতাংশ লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ ই মুদ্ৰাস্ফীতিক অতিক্ৰম কৰিছে । দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে কেৱল ইকুইটি বজাৰৰ (equity market) জৰিয়তে হে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ বাহিৰত লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰি ।

সেয়েহে সন্মুখত বিপদ আছে বুলি ধৰি লৈ শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ (Investment in stock market) পৰিহাৰ কৰাটো উচিত নহয় । যদি আপুনি এতিয়া বিনিয়োগ আৰম্ভ কৰিছে, আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সেই ধন কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব সেয়া বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক ।

এক্সিছ চিকিউৰিটিজ(Axis Securities) ৰ পৰিচালন সঞ্চালক আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া বি গোপা কুমাৰে সদৰী কৰা অনুসৰি, বিভিন্ন মাধ্যমত উপলব্ধ তথ্যবোৰ ভালদৰে পৰীক্ষা কৰি আপুনি আগবাঢ়িব লাগে । তাৰ বাবে আপুনি বিশ্বাসযোগ্য বাতৰি কাকত আৰু ৱেবছাইটত তথা ব্যক্তিগত বিত্তীয় সম্পৰ্কীয় পৰামৰ্শবোৰ চালি-জাৰি চোৱা উচিত ৷

শ্বেয়াৰ বজাৰৰ হ্ৰাস আৰু বৃদ্ধিৰ লগতে উপলব্ধ আঁচনিবোৰৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব লাগিব । তেতিয়াহে আপুনি আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ উপায় বিচাৰি পাব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে বি গোপা কুমাৰে ।

