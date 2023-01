নিউজ ডেস্ক,৪ জানুৱাৰী : কেতিয়াবা বিত্তীয় সংকটৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ পৰিকল্পনা হ্ৰাস কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব পাৰে (Financial crisis situations)। আপুনি ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে । এনে বিত্তীয় চাপৰ ফলত এগৰাকী ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠান, সংগঠন আৰু দেশ প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে । তেওঁলোকে হয়তো কেইবা হাজাৰ টকাৰ পৰা শ শ কোটিলৈ ঋণ লৈছে । ধাৰ লোৱাটো স্বাভাৱিক । কিন্তু আমি বিত্তীয় সংকটৰ সময়ত বেংকৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ অক্ষম হোৱাৰ পাছত এই ঋণৰ পৰা কেনেকৈ ওলাই আহিব লাগে সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

প্ৰায়ে ঋণ দিওতাই ঋণ পুনৰ গঠনৰ দৰে শব্দবোৰৰ ভুল বাখ্যা কৰে (Borrowers misunderstand loan restructuring)। সাম্প্ৰতিক সময়ত, ই হৈছে আটাইতকৈ চৰ্চিত শব্দ । পুনৰ গঠনত (loan restructuring) অন্তৰ্ভুক্ত থাকে নতুন ঋণ লোৱা বা ইয়াক স্থানান্তৰ কৰা (ঋণ পুনঃবিত্তীয়কৰণ)। এইবোৰ একে যেন লাগিছে যদিও দুয়োটাৰে মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে ।

মানুহে ভাবে যে তেওঁলোকে সময়মতে ঋণ পৰিশোধ কৰিব লাগিব । কিন্তু, সকলোবোৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি নহয় । যেতিয়া তীব্ৰ বিত্তীয় চাপ থাকে, তেওঁলোকে ঋণ পৰিশোধৰ বিকল্প উপায় বিচাৰে ।

ঋণ পুনৰ গঠনক এক অন্তিম উপায় হিচাপে দেখা যায় য'ত ঋণ লওতাসকলে কিস্তি পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰা পৰিস্থিতিত আহিব পাৰে । ইয়াৰ সৰল অৰ্থ হৈছে আপোনাৰ বৰ্তমানৰ ঋণ সম্পৰ্কে বেংকৰ সৈতে চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাৱলী সলনি কৰা । বেঙ্কাৰে আপোনাৰ বিত্তীয় পৰিস্থিতি বুজি পায় আৰু আপোনাৰ বৰ্তমানৰ পৰিশোধৰ ম্যাদ, কিস্তিৰ পৰিমাণ আদি সম্পৰ্কে নতুন নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰে ।

আমি বুজিব লাগিব যে ঋণ পুনৰ গঠনৰ সুবিধা সকলো সময়তে উপলব্ধ নহ'ব পাৰে (Loan restructuring facility may not be available)। বেংকে অনিবাৰ্য পৰিস্থিতিতহে এই সুবিধা দিব পাৰে । এইটো মুখ্যতঃ সেই কাৰকবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যেতিয়া ব্যক্তি আৰু সংগঠনবোৰ গুৰুতৰ সংকটৰ সন্মুখীন হয় । যেতিয়া বিত্তীয় চাপৰ পৰা ওলাই অহাটো কঠিন যেন লাগে তেতিয়াহে ঋণ পুনৰ গঠনৰ চেষ্টা কৰা উচিত ।

এনে পৰিস্থিতিত, ঋণ দিয়া সকলে প্ৰথমে আপোনাৰ বিত্তীয় পৰিস্থিতি বিশ্লেষণ কৰিব । যেতিয়া তেওঁলোক নিশ্চিত হ'ব তেতিয়াহে তেওঁলোকে ঋণটো পুনৰ গঠন কৰিবলৈ সন্মত হ'ব । তেওঁলোকৰ লক্ষ্য হৈছে ঋণ লওতাসকলক দেউলীয়া হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰা ।

আনহাতে পুনঃবিত্তীয়কৰণৰ অৰ্থ হৈছে সহজ চৰ্তাৱলীৰ সৈতে এটা নতুন ঋণ লোৱা (Refinancing means taking new loan with easy terms)। যেতিয়া বৰ্তমানৰ ঋণৰ বেছি সূতৰ হাৰ আৰু বেছি বিলম্বিত পৰিশোধ মাচুল থাকে তেতিয়া ই সহজ চৰ্তাৱলী আৰু কম সূতৰ হাৰৰ সৈতে উপলব্ধ ঋণ ল'ব পৰা যায় । ঋণ দিওতাসকলে এইবোৰ 'টপ আপ ঋণ' নামেৰেও আগবঢ়ায় (Top up loan)। দায়িত্বশীল ঋণ লওতাৰ বাবে এইটো এটা লাভজনক দিশ । সূতৰ হাৰ হ্ৰাসৰ দৰে লাভ পাব পাৰে । আনহাতে অধিক ঋণ উপলব্ধ কৰা হয় ।

পুনৰ বিত্তীয় কৰণৰ আন এটা লাভালাভ হ'ল আপোনাৰ হাতত ধন থাকিলে স্থিৰ সূতৰ হাৰলৈ (fixed interest rates) সলনি কৰিব পাৰে আৰু ফ্লোটিং সূতৰ হাৰ আৰু বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । ঋণ দিওতাসকল সহজে পুনৰ বিত্তীয় যোগান ধৰাৰ বাবে সন্মত হয় যেতিয়া গ্ৰাহকৰ পৰিশোধৰ ৰেকৰ্ড ভাল হয় আৰু তেওঁলোকৰ ক্ৰেডিট স্কোৰ বেছি হয় । এটা নতুন ঋণৰ বাবে কিছু অতিৰিক্ত মাচুল লাগিব । আপুনি কেৱল তেতিয়াহে পুনৰ বিত্তীয় যোগান ধৰিব লাগে যদি আপুনি ভাবে যে এই মাচুল পৰিশোধ কৰাৰ পাছতো ই আপোনাক লাভান্বিত কৰিব ।

