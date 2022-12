নিউজ ডেস্ক,১ ডিচেম্বৰ : ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ পাছত বহুতে স্বাস্থ্য বীমাৰ গুৰুত্বৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে (Importance of health insurance)। তথাপিও, ইয়াৰ মাজত কিছুমান কথা চৰ্চা হৈ থকা দেখা যায় । এজন লোক অসুস্থ হোৱাৰ পাছত হেল্থ ক'ভাৰৰ কোনো কাম নাই । সাৱধানতা বহুত আগতীয়াকৈ ল'ব লাগে । আপুনি জনা উচিত যে বীমা কেৱল ৰোগৰ সময়তে নহয় অপ্ৰত্যাশিত দুৰ্ঘটনাৰ সময়তো আপোনাৰ উদ্ধাৰত সহায় কৰে ।

চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাৰ প্ৰয়োজন নহ'লে প্ৰিমিয়াম পৰিশোধ কৰাটো এক অপচয় বুলি বহুতে ধাৰণা কৰে । কিন্তু সকলোৰে স্বাস্থ্য বীমা থাকিব লাগে আৰু এইটো কম বয়সৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব লাগে (Everybody should have health insurance)। কেতিয়া ইয়াৰ প্ৰয়োজন হ'ব কোনেও পূৰ্বানুমান কৰিব নোৱাৰে । কিন্তু যেতিয়া তেনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়, বীমা দাবী কৰাৰ উপায় থাকিব লাগে । অপ্ৰয়োজনীয় বিত্তীয় সংকট যথাযথ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে পৰিহাৰ কৰিব লাগে ।

গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাৰ সময়ত স্বাস্থ্য বীমা প্ৰতিষ্ঠান এটাই কিমান লাভালাভ দিব পৰীক্ষা কৰক (Benefit of a health insurance)। কম পৰিশোধ কৰা প্ৰিমিয়াম ক'ভাৰত কিছুমান চৰ্ত, চাব লিমিটছ, সহ-পৰিশোধ আদি থাকিব লাগে । ফলস্বৰূপে, বীমাকৃতই চিকিৎসালয়ৰ ব্যয়ৰ কিছু অংশ পৰিশোধ কৰিব লাগিব । সেইকাৰণে উপযুক্ত স্বাস্থ্য বীমা বাছনি কৰিব লাগে যিবোৰে ভৱিষ্যতে অতিৰিক্ত বোজা হিচাপে দেখা নিদিয়ে ।

স্বাস্থ্য বীমা, জীৱন বীমাৰ দৰে নহয় । টাৰ্ম লাইফ ক'ভাৰে কম প্ৰিমিয়ামৰ লগতে অধিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে (Term life covers will provide higher security)। একেই নীতি হেল্থ ক'ভাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় । যদি উপযুক্ত স্বাস্থ্য বীমা লোৱা নহয় তেন্তে অতিৰিক্ত ব্যয় বহন কৰিব লাগিব । তেতিয়া সেইটো এটা অতিৰিক্ত বোজা হৈ পৰিব । তদুপৰি, কোনো দুটা কোম্পানীৰ পলিচি কেৱল প্ৰিমিয়ামৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তুলনা কৰিব নোৱাৰি ।

বৰ্তমান সময়ত উন্নত কেৰিয়াৰ স্বাৰ্থত বহুতে সঘনাই চাকৰি সলনি কৰে । কিছুমানে তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ চাকৰি এৰি গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ আৰু পছন্দৰ জীৱনশৈলীৰ সৈতে খাপ খোৱা চাকৰিক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে । এনে ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকৰ কোম্পানীয়ে প্ৰদান কৰা গ্ৰুপ বীমা পলিচিৰ উপৰিও পৃথক হেল্থ ক'ভাৰ বাধ্যতামূলকভাৱে ল'ব লাগে ।

কোম্পানীবোৰে ৬০ প্ৰকাৰৰ গুৰুতৰ ৰোগ সামৰি লোৱা পলিচি আগবঢ়াইছে । সেইবোৰ কৰ্কট ৰোগ, হৃদৰোগ, বৃক্কৰ বিফলতা, অংগ সংৰোপণ, পক্ষাঘাত আদিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য । কিছুমান আঁচনিয়ে ১ কোটি টকালৈকে ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰে । সাধাৰণতে, স্বাস্থ্য পলিচিয়ে মাত্ৰ ৮ ৰ পৰা ২০ টা ৰোগ সামৰি লয় । পলিচিৰ পৰিমাণ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱা আৰু চিকিৎসাৰ ব্যয়ৰ বাবে পৰিশোধ কৰা হয় ।

পলিচি এখন লোৱাৰ পূৰ্বে, চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাৱলী, ৰেহাই আৰু চাব লিমিট ভালদৰে পৰীক্ষা কৰিব লাগে । যদি এই বিষয়ে কোনো বিভ্ৰান্তি থাকে তেন্তে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লোৱা ভাল । পাৰিবাৰিক চিকিৎসককো বিশ্বাসত ল'ব লাগে । ৰোগী এজন অসুস্থ হোৱাৰ পাছত ৩০ ৰ পৰা ৯০ দিন জীয়াই থাকিলেহে ক্ষতিপূৰণ পৰিশোধ কৰা পলিচিৰ ক্ষেত্ৰত সদায়ে সাৱধান হ'ব লাগে ।

