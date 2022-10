নিউজ ডেস্ক,২৩ অক্টোবৰ : দীপাৱালী আহক আমি আমাৰ ঘৰবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰো, বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ আৰু ফটকা ক্ৰয় কৰো আৰু আমাৰ জীৱনৰ অন্ধকাৰ আঁতৰাবলৈ চাকি জ্বলাও । অৱশ্যে আমাৰ বিনিয়োগৰ পৰ্টফলিঅ' পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ (Diversity in investment portfolio), অনা-কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাবোৰ আঁতৰাবলৈ আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা বিত্তীয় চিন্তা আঁতৰাবলৈ দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো একেই উৎসাহ গ্ৰহণ কৰাটো দৰকাৰ ।

পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে উৎসৱ উদযাপনত ব্যস্ত হৈ থকাৰ মাজতে আৰ্থিক বিষয়বোৰৰ বিষয়ে ভাবিবলৈ অলপ সময় দিবলৈ নাপাহৰিব (Think about financial matters)। আন উৎসৱৰ তুলনাত দীপাৱলী দুগুণ আনন্দেৰে উদযাপন কৰা হয় যদিও আমি দীপাৱালীৰ সময়ত ব্যক্তিগত আৰু পাৰিবাৰিক সুৰক্ষাক সৰ্বাধিক অগ্ৰাধিকাৰ দিও । চাকি, ক্ৰেকাৰ আৰু আতচবাজী জ্বলোৱাৰ সময়ত আমি যথেষ্ট সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগে । আমাৰ পৰিয়ালবোৰক ভৱিষ্যতৰ সকলো চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিবলৈ বীমা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত একেধৰণৰ সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন ।

এক বিত্তীয় সুৰক্ষা নেটৰ প্ৰয়োজন (Financial safety net is required)। বহুতো আকৰ্ষণীয় পৰিকল্পনা আপোনাৰ সন্মুখলৈ আহে কিন্তু আমি অতি সাৱধানে সেইবোৰ বাছনি কৰা উচিত । অন্যথা, আমাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ধন হেৰুওৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে । শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰা সকলে আৰু অধিক সতৰ্কতাৰে আগবাঢ়িব লাগে (Investing in stock markets)। যিমান দূৰ সম্ভৱ ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল যিহেতু ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰায়ে আমাৰ বিনিয়োগ বিপদত পৰে ।

কেৱল দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগে আমাক বিত্তীয় স্থিৰতা প্ৰদান কৰে (Long term investments alone give us financial stability)। পৰ্যাপ্ত সজাগতা অৱলম্বন কৰিহে যিকোনো বিনিয়োগৰ বাবে আগবাঢ়িব লাগে । যেতিয়া শিশুৱে ফটকা ফুটাই তেতিয়া জ্যেষ্ঠসকলে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখে । ঠিক তেনেদৰে, বিত্তীয় ৰণনীতি গঠন কৰাৰ সময়ত, বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ অতি আৱশ্যক ।

আপোনাৰ গোটেই পৰিয়ালটোৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জীৱন বীমা আৰু স্বাস্থ্য বীমা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নাপাহৰিব । যদি এতিয়াও এনে পলিচি লোৱা নাই, এই উৎসৱত কৰিবলগীয়া প্ৰথম কামটো হ'ল বীমা পলিচি ।

প্ৰতিটো উৎসৱৰ পূৰ্বে, আমি আমাৰ ঘৰবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰো আৰু সকলো বিশৃংখলতা আৰু অপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী পেলাই দিও । ঠিক একেদৰে, আমি আমাৰ সামগ্ৰিক বিনিয়োগ পৰ্টফলিঅ'ৰ ওপৰত নতুনকৈ চকু দিয়া উচিত । কোনবোৰ বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনাই আমাৰ বিত্তীয় লক্ষ্য পূৰণ কৰিছে আৰু কোনবোৰে বিফল হৈছে জানি লওক । আমি তৎক্ষণাৎ আন চিন্তা নকৰাকৈয়ে কাৰ্যকৰী নোহোৱা বিনিয়োগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা উচিত ।

প্ৰতিটো উৎসৱতে, আমি নতুন কাপোৰ আৰু আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ বাবে বহুত আগতেই পৰিকল্পনা কৰো । বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো একেই উৎসাহ দেখুওৱা উচিত । আপুনি যিমান পূৰ্বে সঞ্চয় আৰু বিনিয়োগৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিব, সিমানেই ভাল ফলাফল লাভ কৰিব । আমি চক্ৰবৃদ্ধি সূতৰ লাভালাভ উপভোগ কৰিব পাৰো যাৰ দ্বাৰা মুদ্ৰাস্ফীতিৰ প্ৰভাৱ দূৰ কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত উপাৰ্জন লাভ কৰিব পাৰো ।

দীপাৱালীৰ বাবে আতচবাজী আৰু মিঠাই ক্ৰয় কৰোতে আমি সেইবোৰৰ বিভিন্নতা বাছনি কৰো । একেদৰে, আমাৰ বিনিয়োগত বৈচিত্ৰতা থাকিব লাগে । বিভিন্ন পলিচিৰ সুফল আৰু দুৰ্বলতা অনুমান কৰাৰ পাছত, নিশ্চিত ৰিটাৰ্ণ পাবলৈ আমি আমাৰ বিনিয়োগ পৰ্টফলিঅ'ত ভাৰসাম্য ৰাখিব লাগিব । আনকি আতচবাজীতো কিছুমান বিপদজনক ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকে । একেদৰে, কিছুমান বিনিয়োগে অধিক লোকচান কৰিব পাৰে আৰু সেইবোৰ সচেতনভাৱে পৰিহাৰ কৰিব লাগে ।

আতচবাজীৰ আঁৰত বিপদ লুকাই থাকে যাৰ বাবে আমি সুৰক্ষা সঁজুলি সাজু ৰাখো । একেদৰে, জীৱনৰ যিকোনো পৰিস্থিতিত আমাৰ হাতত ৬ মাহৰ ইএমআই (EMI) আৰু ব্যয়ৰ সমান এক পুঁজি থাকিব লাগে । কৰ্মচাৰীসকলে দশেৰা আৰু দীপাৱালীৰ সময়ত বোনাচ লাভ কৰে, যাক আমাৰ আকস্মিক পুঁজি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বা কৰ-সঞ্চয় আঁচনিত বা ইকুইটি লিংকড সঞ্চয় আঁচনিত (ELSS) বিনিয়োগ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ।

