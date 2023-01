নিউজ ডেস্ক,৩ জানুৱাৰী : আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত অনলাইন ক্ৰয় আৰু ডিজিটেল লেনদেন এক অপৰিহাৰ্য অংশ হৈ পৰিছে (Online transactions in essential)। ফলস্বৰূপে, চাইবাৰ অপৰাধী আৰু প্ৰৱঞ্চকসকল যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ পৰিছে । প্ৰৱঞ্চকসকলে বিভিন্নজনৰ ব্যক্তিগত তথ্য চুৰি কৰি তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ধন লুটিছে (Fraudsters are focusing on cyber thefts)। কিন্তু এনে ভাবুকিবোৰৰ কথা চিন্তা কৰি আপুনি ডিজিটেল সেৱা উপভোগ কৰা বন্ধ কৰা উচিত নহয় । এই অনলাইন সেৱাবোৰ উপভোগ কৰোতে আপুনি সজাগ আৰু সুৰক্ষিত হৈ থাকক (Be safe during online transaction)।

ডিজিটেল মাধ্যমেৰে লেনদেন কৰোতে সদায় সতৰ্ক থাকিব লাগে । এটা সৰু ভুলৰ বাবে আপোনাৰ যথেষ্ট লোকচান হ'ব পাৰে । যদি আপুনি প্ৰৱঞ্চকৰ সৈতে OTP শ্বেয়াৰ কৰে, আপুনি ধন হেৰুৱাব । প্ৰৱঞ্চনামূলক ৱেবছাইটত গোপনীয় বেঙ্কিং তথ্য উল্লেখ কৰিলে অনলাইন লুণ্ঠন হ'ব । ফিঙ্গাপ্ৰিণ্টৰ দৰে বিকল্প সুৰক্ষা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি এনে লুণ্ঠন প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি (Use fingerprints method)।

বৰ্তমান সময়ত, আমি বেছিকৈ গেজেট আৰু অনলাইন একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰো । সকলো পাছৱৰ্ড মনত ৰখা কঠিন । যদি সেইবোৰ সঘনাই সলনি কৰা নহয়, প্ৰৱঞ্চকে এইবোৰ সহজে চিনাক্ত কৰিব পাৰে । সময়ে সময়ে পাছৱৰ্ড সলনি কৰাটো এটা ভাল অভ্যাস । ইয়াৰ সলনি ফিঙ্গাপ্ৰিণ্ট আৰু ই-স্বাক্ষৰৰ দৰে বায়োমেট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি । বেংকবোৰে তেওঁলোকৰ গ্ৰাহকসকলক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ এপ্পসমূহক পাছৱৰ্ড আৰু ফিঙ্গাৰপ্ৰিণ্ট ল'গইন প্ৰদান কৰি আছে । ই লেনদেনৰ সুৰক্ষা বৃদ্ধি কৰে ।

চাইবাৰ অপৰাধীসকলে গ্ৰাহকসকলক প্ৰৱঞ্চনা কৰিবলৈ নতুন কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি আছে । আপুনি যিমানেই সাৱধান নহওক, সদায়ে তেওঁলোকৰ ফান্দত পৰাৰ আশংকা থাকে । সেয়েহে, বেংকবোৰে কিছুমান লেনদেনৰ বাবে দুগুণ বা তিনিগুণ অনুমোদন বিচাৰিছে । বহু-পৰ্যায়ৰ অনুমোদন ক্ৰেক কৰা কঠিন (Multi stage authorisation is difficult to crack)। গ্ৰাহকসকলে ভাবিবলৈও কিছু সময় পায় । অধিক সুৰক্ষাৰ বাবে পাছৱৰ্ড, ফিঙ্গাৰপ্ৰিণ্ট আৰু OTP ব্যৱহাৰ কৰক । যিকোনো সন্দেহ হ'লে বেংকৰ গ্ৰাহক সেৱাত লগে লগে যোগাযোগ কৰিব লাগে ।

আনক আপোনাৰ ব্যক্তিগত ফোন, লেপটপ আৰু ডেস্কটপ কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিদিব । যদি বেঙ্কিং সম্পৰ্কীয় তথ্য থাকে, তেওঁলোকে ইয়াক সহজে চুৰি কৰিব পাৰে । আপোনাৰ কম্পিউটাৰলৈ ৰিম'ট প্ৰৱেশাধিকাৰ নিদিব (Computer remote access)। যেতিয়া আপোনাৰ ব্যক্তিগত বিত্তীয় তথ্য বিচাৰে, আপুনি বিশ্বাস কৰা কাকো কেতিয়াও নিদিব । পাছৱৰ্ডবোৰ দিবলগীয়া হ'লে ইয়াক লগে লগে সলনি কৰিব লাগে । আপুনি কেৱল বিশ্বস্ত ৱেবছাইটৰ পৰাহে সমল ডাউনলোড কৰা উচিত ।

অনলাইন ধন স্থানান্তৰ আৰু ক্ৰয় সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ One time OTP অতি আৱশ্যক । প্ৰৱঞ্চকে আপোনাৰ বিৱৰণ জানে আৰু আপোনাৰ নামত এটা অনলাইন লেনদেন আৰম্ভ কৰিছে । আপুনি OTP লাভ কৰাৰ পাছত, তেওঁলোকে আপোনাক বেংক গ্ৰাহক সেৱাৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে পৰিচয় দি ফোন কৰিব পাৰে । তেওঁলোকে কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু আপোনাক আপোনাৰ OTP শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ প্ৰলোভিত কৰে । যদি আপুনি তেওঁলোকৰ ফান্দত পৰে, আপোনাৰ ধন আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব (Don not share one time OTP or password)।

সদায় মনত ৰাখিব । আপোনাৰ ব্যক্তিগত বা বেঙ্কিং তথ্যৰ বাবে আপুনি কেতিয়াও বেংকৰ পৰা ফোন নাপায় । KYC আপডেট কৰিবলৈ আপোনাৰ শাখাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক । বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে এতিয়া বিনামূলীয়া ৱাই-ফাই উপলব্ধ । বেংকিং আৰু অনলাইন ক্ৰয়ৰ বাবে ইয়াক ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল । মুকলি নেটৱৰ্কবোৰত চাইবাৰ আক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা থাকে । আপুনি পাছৱৰ্ড পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে এছএমএছ আৰু ই-মেইল লাভ কৰাৰ পাছত বেংকক অৱগত কৰক । বেংক একাউণ্টত ল'গ ইন কৰক আৰু আন এটা শক্তিশালী পাছৱৰ্ড ছেট কৰক ।

