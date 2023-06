নিউজ ডেস্ক,১৮ জুন : সকলো কৰ্মচাৰীৰে অৱসৰ বাধ্যতামূলক । যিসকল আৰ্থিকভাৱে শৃংখলাবদ্ধ, তেওঁলোকৰ অৱসৰৰ পিছৰ জীৱন শান্তিপূৰ্ণ হ'ব । কিন্তু, বহুলোকে অৱসৰ বিষয়টো বুজিবলৈ ভুল কৰে । ফলস্বৰূপে, তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত পুঁজি সংগ্ৰহ কৰা ব্যৰ্থ হয় । বিনিয়োগৰ সৈতে অৱসৰৰ পুঁজি গঢ়িবলৈ সুৰক্ষিত ৰিটাৰ্ণ প্ৰদান কৰা ফিক্সড ডিপজিটবোৰ চোৱা উচিত । দৰাচলতে, এফ.ডি. অবিহনে এটা পৰ্টফলিঅ' অসম্পূৰ্ণ ।

বিনিয়োগৰ সুৰক্ষা, লাভৰ গেৰাণ্টি, বিচৰা অনুসৰি সময় বাছনি কৰাৰ নমনীয়তা আৰু ফিক্সড ডিপজিটৰ (এফডি) বহুতো সুবিধা আছে । প্ৰয়োজন হ'লে তাৎক্ষণিক নগদ ধন উলিয়াব পাৰে । ইয়াক অন্যান্য বিত্তীয় পলিচিৰ সৈতে একত্ৰিত কৰিব নোৱাৰি । বেংকবোৰে সাম্প্ৰতিক সময়ত তেওঁলোকৰ স্থিৰ জমাৰ হাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিছে । কিছুমান বেংকে ৮.৫-৯ শতাংশলৈকে সূত আগবঢ়ায় ।

আনহাতে, আৰ.বি.আই.-য়ে ৰেপো ৰেট বৃদ্ধি নকৰাকৈ বিৰতি ঘোষণা কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত, তেওঁলোকৰ অৱসৰৰ বাবে এফ.ডি. বাছনি কৰা সকলে কি কি বিষয়বোৰ মনত ৰাখিব লাগে চাওঁ আহক ।

সঠিক স্থান (Right place)

বেংক, ক্ষুদ্ৰ বিত্তীয় বেংক আৰু অনা-বেঙ্কিং বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান (এন.বি.এফ.চি.)ৰ দ্বাৰা বিভিন্ন সূতৰ হাৰত ফিক্সড ডিপজিট আগবঢ়োৱা হয় । কিছুমান সৰু বেংক আৰু এনবিএফচিয়ে চৰকাৰী বেংকৰ তুলনাত অধিক সূতৰ হাৰ আগবঢ়ায় । আন কিছুমান কৰ্পোৰেটেও এনচিডি প্ৰায় ৯ শতাংশ সূতত উপলব্ধ কৰি আছে ।

সৰু বেংক আৰু এনবিএফচিত বিনিয়োগ কৰিবলৈ বাছনি কৰোতে ক্ৰিচিল আৰু আইচিআৰএৰ দৰে ৰেটিং সংস্থাই দিয়া ৰেটিং পৰীক্ষা কৰাটো বাধ্যতামূলক । বজাৰৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা, ঋণ পৰিশোধ ক্ষমতা আৰু জাৰীকৰ্তাৰ ইতিহাস চাই সিদ্ধান্ত লোৱা উচিত । বেংকৰ বাহিৰে এন.বি.এফ.চি. আৰু কৰ্পোৰেট বণ্ডত জমা কৰাৰ সময়ত বেছি ৰেটিং থকা বোৰক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে ।

সাৱধানে বাছনি কৰক (Choose carefully)

ফিক্সড ডিপোজিট এক নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ বাবে থাকে । কিছুমান অতিৰিক্ত মাচুল প্ৰযোজ্য হয় যদি মাজত লোৱা হয় । সেয়েহে, ম্যাদ বাছনি কৰোতে কিছু দূৰদৰ্শিতাৰে কাম কৰা উচিত । যিমান দূৰ সম্ভৱ সকলো জমা এটা ম্যাদৰ বাবে নকৰিব । বিভিন্ন পৰিস্থিতিত উদ্ভৱ হোৱা আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয়তাবোৰ বিবেচনা কৰাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে । ই আপোনাৰ এফডিৰ পৰা পৰিমাণ চিনাক্ত নকৰাকৈ জমা উলিওৱাৰ অনুমতি দিয়ে ।

আপোনাক কেতিয়া সূতৰ প্ৰয়োজন (When do you need interest)

এফ.ডি.বোৰক একত্ৰিত আৰু অ-সংগ্ৰহীকৃত জমা হিচাপে শ্ৰেণীবদ্ধ কৰিব পাৰি । একত্ৰিত পদ্ধতিত, মূলধনৰ ওপৰত বছৰি সূত বৃদ্ধি কৰা হয় । ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পাছত, মূলধন আৰু সূত পৰিশোধ কৰা হয় । সূত মাহিলী, তিনিমহীয়া, ৬ মাহ আৰু বাৰ্ষিক এক অ-সংগ্ৰহ প্ৰকাৰে পৰিশোধ কৰা হয় । সংগ্ৰহ কৰা ফিক্সড ডিপোজিটে দীৰ্ঘম্যাদী সময়ত সম্পদ বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগায় । যিসকলে অৱসৰৰ পুঁজি সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এইটো বাছনি কৰা উচিত ।

অতিৰিক্ত সূত অৰ্জন কৰক (To earn extra interest)

কেতিয়াবা আমাৰ ফিক্সড ডিপোজিটে কম সূত প্ৰদান কৰিব পাৰে । এনে ক্ষেত্ৰত, জমা বাতিল কৰিব লাগে আৰু নতুন এফডি কৰিব লাগে । ই সূত হেৰুওৱা পৰিহাৰ কৰিব পাৰে । ইয়াক কেৱল তেতিয়াহে পৰীক্ষা কৰিব পাৰি যেতিয়া ইয়াক কমেও আধা শতাংশ অধিক লাভ কৰা হয় । উদাহৰণ স্বৰূপে, ধৰি লওক দুবছৰ আগতে আপুনি ৫ বছৰৰ বাবে ফিক্সড ডিপোজিট কৰিছিল । প্ৰচলিত সূতৰ হাৰ অনুসৰি তেতিয়া ই ৫.৫০ শতাংশতকৈ বেছি নাছিল । কিন্তু, এতিয়া বেংকবোৰে ৩ বছৰৰ বাবে ৭-৭.৫ শতাংশলৈকে সূত প্ৰদান কৰিছে । সেয়েহে, পূৰ্বটো বাতিল কৰিব পাৰি আৰু নতুন ফিক্সড ডিপোজিত ল'ব পাৰি ।

যদি আপুনি ইয়াক আগতে উলিয়াবলগীয়া হয় (If you have to take it earlier)

এফডিবোৰ সময়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি খোলা হয় । সেইকাৰণে বহুতে এফডিক এক নিৰ্ভৰযোগ্য বিনিয়োগ হিচাপে গণ্য কৰে । যদি ম্যাদপুৰ্তিৰ পূৰ্বে বিনিয়োগ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লগা হয়, জমাকৰ্তাসকলে ঋণ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে । ই জমাৰ ওপৰত অতিৰিক্ত মাচুল পৰিহাৰ কৰিব ।

কৰ প্ৰযোজ্য (Tax is applicable)

প্ৰযোজ্য শ্লেবৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ফিক্সড ডিপজিটৰ ওপৰত অৰ্জন কৰা সূত কৰ সাপেক্ষ । যেতিয়া বিত্তীয় বৰ্ষত সূতৰ উপাৰ্জন ৪০,০০০ টকাৰ (জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে ৫০,০০০ টকা) কম হয় তেতিয়া বেংকবোৰে উৎসত কৰ কৰ্তন নকৰে । যিসকলে বেছি সূত পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তেওঁলোকে প্ৰপত্ৰ ১৫জি আৰু প্ৰপত্ৰ ১৫এইচ (জ্যেষ্ঠ নাগৰিক) বেংকবোৰত দাখিল কৰিব লাগে । ই উৎসত কৰ কৰ্তন পৰিহাৰ কৰে ।

অনলাইনযোগে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে (Can make investments online)

এতিয়া ফিক্সড ডিপোজিত কৰাৰ বাবে বেংকলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কিয়নো বেংকিং ম'বাইল এপবোৰত সহজে জমা কৰিব পাৰি । কৰ্পোৰেট এফডি আৰু এনচিডিবোৰ ডেমাট একাউণ্টৰ সহায়ত কৰিব পাৰি ।

