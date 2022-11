নিউজ ডেস্ক,২৩ নৱেম্বৰ : ক'ভিড-১৯ৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 'Consumer purchases' বোৰে গতি লাভ কৰিছে । লগে লগে, আমাক দৈনিক আধাৰত নতুন ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু সহজ ঋণ অফাৰৰ সৈতে বিভিন্ন সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে (Various offers through credit card)। বেংকবোৰে গ্ৰাহকসকলক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ আধাৰ শক্তিশালী কৰিবলৈ সকলো প্ৰচেষ্টা চলাই আছে । তেওঁলোকে উৎসৱৰ সময়ত বিশেষ অফাৰ দিছে আৰু যিহেতু ২০২২ চন শেষ হ'বলৈ গৈ আছে তেওঁলোকে সেই অফাৰবোৰ পুনৰ অধিক সংখ্যাত প্ৰকাশ কৰিছে ।

এনে পৰিস্থিতিত সকলোৱে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজি পোৱা উচিত (Know about credit cards)। প্ৰথমতে, ক্ৰেডিট কাৰ্ড এখনত এজনৰ উপাৰ্জন, ক্ৰেডিট স্ক'ৰ আৰু ঋণৰ ইতিহাসে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । যদি এতিয়ালৈকে কোনো ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ঋণ নাই, নতুন কাৰ্ড এখনত কেৱল প্ৰাথমিক লাভালাভ প্ৰদান কৰা হয় । যদি কোনোবাই উৎকৃষ্ট পৰিশোধ ৰেকৰ্ডৰ সৈতে বৰ্তমান ঋণ লাভ কৰে তেন্তে প্ৰিমিয়াম লাভালাভ থকা কাৰ্ড জাৰি কৰা হয় । যদি আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ ৭৫০ ৰ ওপৰত আছে, ক্ৰেডিট কাৰ্ড লাভ কৰাটো সহজ ।

অৱশ্যে, নিৰ্দিষ্ট উপাৰ্জন নথকা সকলে ক্ৰেডিট কাৰ্ড লৈ যোৱাৰ পূৰ্বে দুবাৰ চিন্তা কৰা উচিত । স্বাভাৱিক ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ সলনি তেওঁলোকে ফিক্সড ডিপজিটৰ সৈতে জড়িত কাৰ্ড এখন ল'ব লাগে । কাৰ্ড এখন লোৱাৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্যটোও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ (Benefits of credit card)। নিয়মীয়া জীৱনশৈলীৰ ব্যয়ৰ বাবে নে বিশেষ ক্ৰয়ৰ বাবে ? আমি সেই প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে জনা উচিত যাৰ বাবে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ।

যদি এজনে অনলাইনত অধিক বস্ত ক্ৰয় কৰে, তেনেহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত অধিক অফাৰ আৰু ৰেহাই দিয়া ক্ৰেডিট কাৰ্ডবোৰ বাছনি কৰিব লাগে (Selection of credit cards)। নতুন কাৰ্ডবোৰে ৰেহাইৰ নামত ক্ৰয়ক গুৰুত্ব দিয়ে কিন্তু আমি জনা উচিত যে ই আমাক কিমান লাভান্বিত কৰিব । ভৱিষ্যতে লাভালাভ প্ৰদান নকৰা কাৰ্ড লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই । কিছুমান কাৰ্ডে ইলেক্ট্ৰনিকছ, খাদ্য বিতৰণ আদি ব্ৰেণ্ডৰ সৈতে চুক্তি কৰি অফাৰ দিয়ে । আপুনি ইয়াৰ পৰা কেৱল এবাৰহে লাভালাভ পাব ।

বেংকে কয় যে তেওঁলোকে বিনামূলীয়া ক্ৰেডিট কাৰ্ড দি আছে । কিন্তু তেওঁলোকে তাত কিছু চৰ্ত ৰাখে । এবছৰত ক্ৰয়ৰ ওপৰত উৰ্ধসীমা ।

কিছুমান কাৰ্ডে বাৰ্ষিক মাচুল সংগ্ৰহ কৰে আৰু অতিৰিক্ত লাভালাভ প্ৰদান কৰে । ইয়াত মুখ্যতঃ হোটেল চেক-ইন, গল্ফ কোৰ্চ, বিমানবন্দৰত লাউঞ্জৰ সময়ত ৰেহাই অন্তৰ্ভুক্ত থাকে । যদি আপুনি সঘনাই ভ্ৰমণকাৰী হয় তেন্তে এনে কাৰ্ডবোৰ উপযোগী হ'ব ।

বহুতো ক্ৰেডিট কাৰ্ড কোম্পানীয়ে আন কোম্পানীৰ সৈতে মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছে আৰু সহ-ব্ৰেণ্ডেড কাৰ্ড আগবঢ়াইছে । যদি আপোনাৰ এনে ব্ৰেণ্ডৰ সৈতে অধিক সম্পৰ্ক থাকে তেন্তে এইবোৰ লাভজনক হ'ব । আপুনি এই ক্ষেত্ৰত অধিক অফাৰ আৰু ৰেহাই পাব পাৰে । অন্যথা, এই কাৰ্ডবোৰৰ পৰা পৰ্যাপ্ত সুবিধা নাথাকিব ।

নতুন ক্ৰেডিট কাৰ্ড এখন লোৱাৰ পূৰ্বে চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাৱলীৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ বিৱৰণৰ বিষয়ে জানক (Be careful about using credit cards)। বিলিং তাৰিখৰ ওপৰত সজাগ হৈ থাকক । সময়মতে বিল পৰিশোধ কৰিলেহে লাভালাভবোৰ পাব । নিম্নতম পৰিশোধ আৰু বিল বকেয়া ৰখাৰ ফলত অধিক সূতৰ হাৰ হ'ব । কেতিয়াও ক্ৰেডিট কাৰ্ডেৰে নগদ ধন উলিওৱাৰ চেষ্টা নকৰিব কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত ৩৬ ৰ পৰা ৪০ শতাংশ বাৰ্ষিক হাৰ সংগ্ৰহ কৰা হয় । যদি আপোনাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে, কেৱল অনিবাৰ্য পৰিস্থিতিত হে আৰু এখন লওক কিন্তু ইয়াক বিনামূলীয়াকৈ পালেহে ল'ব ।

লগতে পঢ়ক :UPI payment apps transaction limit : UPI এপ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ