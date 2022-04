নিউজ ডেস্ক, ২৬ এপ্ৰিল : ধনৰ ডিজিটেল লেনদেনৰ ব্যৱহাৰ আৰু জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধিক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । আমি প্ৰকৃততে কি কৰি আছোঁ আমাৰ মাজৰ কিমান জনে এই বিষয়ে জানে ? আমাৰ মূৰ ওপৰৰ বোজা আঁতৰাবলৈ সততে পোৱা অনলাইন লেনদেনৰ জৰিয়তে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো নেকি ? যদি আপুনি ধনৰ অনলাইন লেনদেন সম্পৰ্কে সকলো জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে সকলো বিষয় সামৰি ক্ৰেডিট কাৰ্ড বিল পৰিশোধৰ এটা কোম্পানীয়ে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে । কোম্পানীটোৱে দিয়া পৰামৰ্শৰ দ্বাৰা বিত্তীয় তথ্য আৰু লেনদেনৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সহায় হ'ব ।

সাৱধানতাৰে QR কোড ব্যৱহাৰ কৰক (Use QR codes with caution) : ৰিৱাৰ্ড বা পুৰস্কাৰ হিচাপে ধন লাভ কৰাৰ বাবে কোনোৱে আপোনাক QR কোড এটা স্কেন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাব পাৰে । সেই সম্পৰ্কীয় এছএমএছ পালে সাৱধান হ'ব । মনত ৰাখিব যে QR কোডবোৰ কেৱল ধন পৰিশোধ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেইবোৰ ধন লাভ কৰিবলৈ নহয় ।

সম্ভৱ হ'লে OTP বাছনি কৰক (Opt for OTPs when possible): অনলাইনযোগে ধন পৰিশোধ কৰোঁতে আপুনি অ'টিপিৰ বাবে ১০ ছেকেণ্ড অপেক্ষা কৰাটো অসুবিধাজনক হ'ব পাৰে । কিন্তু, এয়া হৈছে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আটাইতকৈ সুৰক্ষিত প্ৰমাণীকৰণ পদ্ধতিবোৰৰ ভিতৰত এটা । অনলাইনযোগে ধন পৰিশোধ কৰোঁতে, আপোনাৰ লেনদেন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ অ'টিপি (OTP) ব্যৱহাৰ কৰক । আপোনাৰ OTP কাৰো সৈতে কেতিয়াও আনক নজনাব; এনেদৰে দুষ্টচক্ৰই ইয়াৰ অপব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে ।

স্ক্ৰীণত আহি থকা এপ্ সমূহ ডাউনলোড নকৰিব (Do not download screen sharing apps) : একাউণ্টৰ গৰাকীসকলৰ তথ্য পাবলৈ এতিয়া চাইবাৰ অপৰাধীয়ে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰিং এপ্লিকেচন ব্যৱহাৰ কৰা দেখা গৈছে । তেওঁলোকে সাধাৰণতে বেংকৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে পৰিচয় দিয়ে, গ্ৰাহকসকলক তেওঁলোকৰ স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কয় আৰু তাৰ পাছত কাৰ্ডৰ তথ্য, OTP আৰু বিভিন্ন তথ্য বিচাৰে । সেয়ে এনে ধৰণৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কোনো অজ্ঞাত এপ্প ডাউনলোড কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ।

সম্ভৱ হ'লে বায়'মেট্ৰিক প্ৰমাণীকৰণ ব্যৱহাৰ কৰক (Use biometric authentication when possible) : বেছিভাগ ফিনটেক এপ্ ক্ৰমান্বয়ে বায়'মেট্ৰিক প্ৰমাণীকৰণলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি থকা আছে । যাৰ ফলত ৪ টা অংকৰ বা ৬ টা অংকৰ পিনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱাটো কমি আহিছে । যেতিয়া ডিজিটেল প্ৰক্ৰিয়াৰে ধন পৰিশোধ কৰাৰ কথা আহে, ব্যৱহাৰকাৰীক নিশ্চিত কৰিবলৈ পৃথক পৃথক আঙুলিৰ ছাপ স্কেনিং কৰা স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হয় ।

সদায়ে ইন-এপ্ গ্ৰাহক সেৱা বাছনি কৰিব (Always choose in-app customer care) : এনে সময় আহিব পাৰে যেতিয়া বিফল লেনদেনৰ ওপৰত অভিযোগ দিবলৈ বা নিৰ্দিষ্ট অনুৰোধৰ স্থিতি জানিবলৈ গ্ৰাহক সেৱাৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় । আপুনি কাৰোবাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আৰু বিৱৰণ জনাব লাগিব পাৰে, কিন্তু তেনে সমস্যা সমাধান কৰাৰ আটাইতকৈ সুৰক্ষিত উপায় হৈছে ইন-এপ্ গ্ৰাহক সেৱা ।

বিৱৰণৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক (Pay attention to details) : এজন প্ৰৱঞ্চকে আপোনাক আপোনাৰ বিত্তীয় তথ্য জানিবলৈ বিভিন্ন ধৰণে প্ৰৱঞ্চনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি তাক জানিবলৈ এছএমএছ আৰু ইমেইলৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰা তথ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব । বহুক্ষেত্ৰত, ভাষা, ব্যাকৰণ, ইউআৰএল, আৰু ৱেবছাইটৰ ডমেইনৰ নামত সৰু-সুৰা ভুল বিচাৰি পালে ই আপোনাক কেলেংকাৰীৰ বলি হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে ।

