বিজনেছ ডেস্ক,১৫ মে' : বিশ্বৰ ভিতৰতে অতি জনপ্ৰিয় প্ৰযুক্তি কোম্পানী 'এপল'ৰ আন এক নতুন পদক্ষেপ । এইবাৰ বজাৰত মুকলি হ'ব কোম্পানীটোৰ নতুন টিভি (Apple new tv to be launched)। আন কোম্পানীবোৰত কৈ কম দামতে উপলব্ধ হ'ব এই এপল’ টিভি (Cheaper Apple TV will be launched)। ইতিমধ্যে কোম্পানীটোৱে টিভিটো মুকলি কৰাৰ বাবে পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰিছে ।

এই বছৰৰ শেষৰ ফালে টিভিটো মুকলি হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে (Apple new tv to be launched this year)। বিশ্বৰ বিখ্যাত বিশ্লেষক মিং চি কুওৰ মতে, মন্দাৱস্থাৰ মাজত হাৰ্ডৱেৰ, সমল আৰু সেৱা একত্ৰিত কৰাৰ এপলৰ এই আক্ৰমণাত্মক ৰণনীতিয়ে আন প্ৰতিযোগী কোম্পানীসকলৰ সৈতে তেওঁলোকৰ ব্যৱধান হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব । বৰ্তমান, কোম্পানীটোৱে এপল টিভিৰ দুটা মডেল বিক্ৰী কৰি আছে ।

এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি কোম্পানীটোৰ বৰ্তমান উপলব্ধ 4K এপল’ টিভি ক্ৰমে ১৭৯ আমেৰিকান ডলাৰ আৰু ১৯৯ আমেৰিকান ডলাৰত খুচুৰা বজাৰত উপলব্ধ । ৩২ জিবি আৰু ৬৪ জিবি ক্ষমতাৰ দুটা মডেলত উপলব্ধ এই টিভি । এপল টিভিৰ কেইবাটাও বিশেষত্ব আছে । এনভিডিয়াৰ শ্বিল্ড লাইনআপৰ বাহিৰেও, ছেট-টপ বক্সত এপল টিভি 4k-ৰ লগতে কোনেও ফেৰ মাৰিব নোৱাৰে ।

আনহাতে হোম থিয়েটাৰৰ মানদণ্ড আৰু ফৰ্মেটৰ সৈতে কাৰোৰে তুলনা নহয় । যাৰ বাবে পেছাদাৰী হোম থিয়েটাৰ প্ৰেমীসকলে ইয়াক বেছিকৈ উপযুক্ত বুলি বিবেচনা কৰা দেখা যায় । আনহাতে কিছু ব্যয়বহুল Apple TV HD মডেলটো প্ৰায় একেবোৰে সুবিধা দেখা যায় ।

এপল প্ৰেমীসকলে এতিয়া কোম্পানীটোৰ নতুন টিভিটোৰ মুকলি লৈ অপেক্ষা কৰি আছে । যিহেতু একে সুবিধা থকা আন কোম্পানীত কৈ এপলে’ কিছু কম দামত এই টিভি মুকলি কৰিব সেয়ে বহু গ্ৰাহকৰ বাবে এই টিভি পচন্দৰ হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।

