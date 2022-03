বিজনেছ ডেস্ক, ৮ মাৰ্চ : বীমা কোম্পানীবোৰে সাধাৰণতে ৬০ বছৰৰ ঊৰ্ধৰ লোকসকলক নতুনকৈ বীমা আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে কেইবাটাও নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৷ যদি বীমা কৰিবলগীয়া ব্যক্তিগৰাকী পূৰ্বৰে পৰা কোনো ৰোগত আক্ৰান্ত, তেনেহ'লে বীমা আঁচনি এখন লাভ কৰাতো কেতিয়াবা কঠিন হৈ পৰে ৷ সেয়েহে সময়মতে সঠিক স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি এখন নবীকৰণ কৰা উচিত ।

কিছুমান বীমা কোম্পানীয়ে এক নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ পিছত আঁচনি জাৰি কৰা বন্ধ কৰে ৷ আঁচনি এখন বাছনি কৰোঁতে নবীকৰণ সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা নীতিসমূহ চালি-জাৰি চোৱা উচিত ৷ ৭৫-৮০ বছৰ বয়সৰ লোকসকলৰ বাবে স্বাস্থ্য বীমা আঁচনিৰ প্ৰয়োজনীয়তা অধিক ৷ নবীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতাৰ অতি প্ৰয়োজন ৷

কিমান সময় অপেক্ষা কৰিব ? (How long to wait?)

আঁচনিখন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা কিছুমান ৰোগ শৰীৰত দেখা দিয়াৰ সময়লৈ, যাৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে পূৰ্বৰ কিছুমান ৰোগ ৷ ইয়াৰ সাধাৰণতে ২-৪ বছৰলৈকে সময়সীমা থাকিব পাৰে ৷ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত সময়সীমাৰ ম্যাদ কম পৰিমাণৰ হোৱা উচিত ৷ তদুপৰি একাধিক ৰোগৰ বিপৰীতে কমসংখ্যক ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতহে ই প্ৰযোজ্য হোৱা উচিত ৷ যিকোনো এখন বীমা আঁচনি বাছি লোৱাৰ পূৰ্বে এইকেইটা কথাত গুৰুত্ব দিয়া উচিত ৷

ব্যতিক্ৰম কি ? (What are the exceptions?)

আঁচনি এখন লোৱাৰ সময়ত আপুনি স্পষ্টভাৱে জনাটো দৰকাৰ যে এই আঁচনিখন কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য বা প্ৰযোজ্য নহয় । কেতিয়াবা বীমা কোম্পানীয়ে কিছুমান চিকিৎসাৰ বাবে দাবী স্থায়ীভাৱে গ্ৰহণ নকৰিবও পাৰে । আঁচনিখন লোৱাৰ সময়ত এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হোৱা উচিত । স্থায়ী ব্যতিক্ৰমৰ তালিকা পৰীক্ষা কৰিব লাগে । যদি বীমা কোম্পানীয়ে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ দাবী অস্বীকাৰ কৰে তেন্তে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ।

সহ-পৰিশোধৰ বিষয়সমূহ (Co-payment matters)

যদিও আঁচনিবোৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকসকলক আগবঢ়োৱা হয় । বীমা কোম্পানীবোৰে কিছুমান নিয়ম বলৱৎ কৰে । যাৰ ভিতৰত এটা হৈছে মুখ্যতঃ সহ-পৰিশোধ (Co-payment)। আঁচনিৰ গৰাকীয়ে মুঠ চিকিৎসা ব্যয়ৰ নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ধন নিজে বহন কৰিব লাগে । কম ডাউন পেমেণ্টৰ এখন আঁচনি বাছনি কৰিব লাগে । একেটা চৰ্তহীন নীতিৰে যিমান সম্ভৱ সিমান দূৰলৈ যোৱা উচিত । প্ৰিমিয়ামৰ সামান্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা প্ৰযোজ্য ।

যদি চিকিৎসা ব্যয়ৰ ওপৰত উপ-সীমা (sub-limits) থাকে । চিকিৎসালয়ৰ কোঠাৰ ভাড়া, আইচিইউ মাচুল, বিশেষকৈ অস্ত্ৰোপচাৰৰ ওপৰত কিছু প্ৰতিবন্ধকতা থাকে । এইবোৰ আঁচনিৰ পৰিমাণৰ এক নিৰ্ধাৰিত শতাংশহে পৰিশোধ কৰা হয় ।

উদাহৰণস্বৰূপে, যদি আপোনাৰ ৫ লাখ টকাৰ আঁচনি আছে, আপুনি ক'ব পাৰে যে আপুনি কোঠা ভাড়া আঁচনিৰ মূল্যৰ মাত্ৰ এক শতাংশ পৰিশোধ কৰিব অৰ্থাৎ ৫,০০০ টকা । প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকসকলে এই আঁচনিবোৰ বাছনি কৰোঁতে এই ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে অৱগত হোৱা উচিত ।

স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ সুযোগ । বৃদ্ধ লোকসকলক নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন । কিছুমান বীমা কোম্পানীয়ে বছৰটোৰ বাবে কোনো দাবী নাথাকিলে চিকিৎসা পৰীক্ষা কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে । এইবোৰৰ বাবে ব্যয় তেওঁলোকে পৰিশোধ কৰে । সেয়েহে, জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে এনে নমনীয়তা প্ৰদান কৰা নীতি বাছনি কৰা উচিত ।

কোনো দাবী নকৰাৰ বোনাচ আছে নেকি ? (Is there a No Claim Bonus)

যদি এবছৰত কোনো ধৰণৰ দাবী (Claim) নাথাকে, আঁচনিখনে নো ক্লেইম বোনাচ (NCB) প্ৰদান কৰে । লাভালাভবোৰৰ ভিতৰত আছে প্ৰিমিয়াম হ্ৰাস কৰা বা আঁচনিৰ মূল্য ১০-১০০ শতাংশ বৃদ্ধি কৰা । NCB লাভালাভ কেনেদৰে আগবঢ়োৱা হয় তাক সঠিকভাৱে জানি লওক ।

প্ৰিমিয়াম হ্ৰাস কৰাৰ সলনি আঁচনিখনৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি সেই কথা জানি লওক । কিছুমান কোম্পানীয়ে ৬০ বছৰ বয়সত কম প্ৰিমিয়াম আদায় কৰিব পাৰে । কিন্তু, বয়সৰ সৈতে প্ৰিমিয়াম বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে । বিভিন্ন বয়সৰ লোকৰ বাবে প্ৰিমিয়াম আগতীয়াকৈ চোৱাৰ পিছত হে আঁচনিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা উচিত ।

