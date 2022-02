মুম্বাই, ২৩ ফেব্ৰুৱাৰী: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ২০২২-২৩ বৰ্ষৰ বাজেটত যিকোনো ভাৰ্চুৱেল সম্পদ তথা ক্ৰিপ্টো কাৰেন্সীৰ সম্পদ স্থানান্তৰৰ ওপৰত ৩০ শতাংশ কৰ আৰোপ কৰাৰ পাছতেই এই ডিজিটেল মুদ্ৰাক লৈ সমগ্ৰ দেশতেই সৃষ্টি হৈছে আলোড়ন ।

শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় বিজ্ঞাপন মানক পৰিষদে (এএছচিআই) কৈছে যে, বিজ্ঞাপন দাতাসকলে ক্ৰিপ্টো কাৰেন্সীৰ আৰু আন আন ডিজিটেল সম্পদৰ ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত এই সম্পদসমূহ "অনিয়ন্ত্ৰিত আৰু অত্যন্ত বিপদজনক হ'ব পাৰে" বুলি লিখা থকা এক (ডিচক্লেইমাৰ) বাৰ্তা কঢ়িয়াব লাগিব ('Can be highly risky' disclaimer must in crypto) । ইয়াৰ উপৰিও, এই কথাও এনে বিজ্ঞাপনত উল্লেখ থাকিব লাগিব যে, এনে যিকোনো লেনদেনৰ পৰা হব পৰা লোকচানৰ বাবে কোনো নিৰাময় নাথাকিব পাৰে ('unregulated' disclaimer in crypto must)।

সকলো ভাৰ্চুৱেল ডিজিটেল সম্পদ (ভিডিএ), যাক সাধাৰণতে ক্ৰিপ্টো বুলি কোৱা হয়, সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ বাবে থকা এই ডিচক্লেইমাৰটো এনে ধৰনে থাকিব লাগিব যিটো সহজেই চকুত পৰে আৰু কোনো উপায়েৰেই ক্ৰেতাৰ চকুত নপৰাকৈ নাথাকে । এএছচিআইৰ মতে চৰকাৰী আৰু বিত্তীয় নিয়ন্ত্ৰকৰ সৈতে পৰামৰ্শৰ কৰাৰ পাছত এই নিৰ্দেশনাসমূহ ঘোষণা কৰা হৈছে কাৰণ শেহতীয়াকৈ ক্ৰিপ্টো কাৰেন্সী সম্পৰ্কীয় বিতৰ্কিত সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ বিজ্ঞাপন বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ।

ভাৰত চৰকাৰে এতিয়াও এনে ক্ৰিপ্টো কাৰেন্সী আৰু আন আন ডিজিটেল সম্পদৰ ওপৰত আইন প্ৰস্তুত কৰা নাই যদিও এনে লেনদেনৰ পৰা হ’ব পৰা লাভৰ ওপৰত কৰ আৰোপৰ প্ৰস্তাৱ ২০২২-২৩ চনৰ বাজেটত ৰাখিছে । যদিও বহুতে এই উদ্যোগটোক বৈধ কৰাৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে ৷ আনহাতে আৰ বি আইয়ে এনে কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা ৰখাৰ বাবে আহ্বান জনাই কৈছে যে, এনেধৰনৰ ক্ৰিপ্টো কাৰেন্সী আৰু ডিজিটেল সম্পদৰ ক্ৰয় বিক্ৰয় দেশৰ বিত্তীয় স্থিৰতাৰ বাবে ভাবুকি ।

"ভাৰ্চুৱেল ডিজিটেল সম্পদ আৰু সেৱাৰ বিজ্ঞাপনৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দেশনাৰ প্ৰয়োজন । ভাৰ্চুৱেল ডিজিটেল সম্পদ এটা নতুন আৰু বিনিয়োগৰ এক উদীয়মান উপায় । সেয়েহে, গ্ৰাহকসকলক বিপদ শংকাৰ বিষয়ে অৱগত কৰোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু তেওঁলোকক সাৱধানতাৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে," এএছচিআইৰ অধ্যক্ষ সুভাষ কামাথে কয় ।

নিৰ্দেশনা মতে, এই ডিচক্লেইমাৰটো ভিডিঅ' বিজ্ঞাপনত কমেও পাঁচ ছেকেণ্ডৰ বাবে স্ক্ৰীণত থাকিব লাগিব, আনহাতে দুই মিনিটতকৈ অধিক দীঘল ফৰ্মেট বিজ্ঞাপনৰ বাবে ইয়াক বিজ্ঞাপনটোৰ আৰম্ভণি আৰু শেষ দুয়োটাতে ৰাখিব লাগে । একেদৰে, ডিচক্লেইমাৰসমূহ অডিঅ', ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্ট, আদিত থকাটোও বঞ্চনীয় ।

এএছচিআই য়ে চেলিব্ৰিটিসকলক বিজ্ঞাপনত দিয়া বিবৃতি আৰু দাবীবোৰৰ বিষয়ে যথাযথভাৱে জনাবলৈ কৈছে যাতে তেওলোকৰ বিবৃতিয়ে গ্ৰাহকসকলক বিপথে পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰে ।

