নাগালেণ্ডৰ ঊষা জিলাৰ দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সমীপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Nagaland)।

আমগুৰি, ২৬ ফেব্ৰুৱাৰী: নাগালেণ্ডৰ ঊষা জিলাৰ দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংঘটিত হৈছে (Road accident in Nagaland) । নাগালেণ্ডৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে গৈছিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰেভেলাৰখন। এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে বাহনখনৰ হেণ্ডিমেনজন (1 dead in road accident)৷ ইয়াৰ বিপৰীতে ১৫ জনকৈ লোক আহত হৈছে (15 injured in road accident) । আহতসকলৰ ভিতৰত নিৰাপত্তাৰক্ষী, পুলিং বিষয়া, নিৰ্বাচনী বিষয়াই আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ কেইবাজনো লোকৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত টেভেলাখন নগাঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে আহতসকলক ঊষা জিলাৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ৷

নাগালেণ্ডৰ নিৰ্বাচনৰ নিৰাপত্তা দায়িত্বত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা মৰিয়নী জংচনলৈ ৰে’লেৰে সাময়িক বাহিনীৰ দল লৈ অহা হৈছে ৷ মৰিয়নীৰ পৰা বাছৰ যোগেদি নগালেণ্ডৰ বিভিন্ন স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সাময়িক বাহিনীৰ দলসমূহ ৷



