নিউজ ডেস্ক, ১ ফেব্ৰুৱাৰী : 2023-ৰ বাজেট ভাষণত বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সাধাৰণ মানুহৰ বাবে এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে (Nirmala Sitharaman Budget 2023) ।

তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে নতুন কৰ ব্যৱস্থা অনুসৰি 7 লাখ টকালৈকে উপাৰ্জন কৰা যিকোনো লোকে কোনো কৰ পৰিশোধ কৰিব নালাগিব (Zero Income Tax for income upto Rs 7 lakh) ।

বাজেট 2023-24-ত ব্যক্তিগত কৰ সম্পৰ্কে মুখ্য ঘোষণা (Key announcements of personal taxes in Budget 2023)

নতুন কৰ ব্যৱস্থা অনুসৰি নৱীকৰণ কৰা কৰ শ্লেব (Renewed tax slabs as per new tax regime) : 0-3 লাখলৈকে শূন্য, 3-6 লাখলৈকে 5%, 6-9 লাখলৈকে 10%, 9-12 লাখলৈকে 15%, 12-15 লাখলৈকে 20%, আৰু 15 লাখৰ ওপৰত 30% ।

নতুন কৰ ব্যৱস্থা অবিকল্পিতভাৱে হ'ব (new tax regime will be by default) ।