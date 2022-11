নিউজ ডেস্ক, 20 নৱেম্বৰ: মেছেজিং প্লেটফৰ্ম হোৱাটছএপে ৰাইজৰ বাবে লৈ আহিছে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য(Messaging platform WhatsApp)। শেহতীয়াকৈ ইয়াৰ মূল কোম্পানীৰ চিইঅ’ মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়া ৩২ জন লোকে হোৱাটছএপত গ্ৰুপ ভিডিঅ’ কলত যোগদান কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ লগতে ১০২৪ জন লোকক হোৱাটছএপ গ্ৰুপত যোগ কৰিব পাৰিব(WhatsApp Feature) । এতিয়া এপটোত আৰু এটা ফিচাৰ আহিছে । এইটো সকলোৰে কামত আহিব ৷ কাৰণ বহুবাৰ হোৱাটছএপ চলাওঁতে মানুহে কয়- "দেখিছো আপুনি অনলাইন আছে ৷ কিন্তু সঁহাৰি নিদিয়ে !" আপুনি এতিয়া সিদ্ধান্ত ল’ব পাৰিব যে আপুনি হোৱাটছএপত ‘অনলাইন’ হ’ব বিচাৰে নে নাই ।

কোম্পানীটোৱে এই বৈশিষ্ট্য ‘গোপনীয়তা’ ছেগমেণ্টত আনিছে । বৈশিষ্ট্যটো অন কৰাৰ পিছত আপুনি সিদ্ধান্ত ল’ব পাৰিব যে আপুনি আপোনাৰ অনলাইন ষ্টেটাছ কাক কাক দেখুৱাব বিচাৰে । সকলোৰে পৰাও ইয়াক লুকুৱাই ৰাখিব পাৰি ।

এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কেৱল লাষ্ট ছিন লুকুৱাই ৰাখিব পাৰিছিল যদিও কোনোবাই অনলাইন হোৱাৰ লগে লগে এপটোৰ আন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে গম পাব যে তেওঁলোকে তেওঁক অনুসৰণ কৰিছে নেকি । এতিয়া অনলাইন ষ্টেটাছো আপুনি সহজতে লুকুৱাব পাৰিব ।

আপুনি এই বৈশিষ্ট্য কিছুমান সহজ পদক্ষেপৰ সৈতে আৰম্ভ কৰিব পাৰে ।

হোৱাটছএপটোৰ ওপৰৰ সোঁফালে দেখা দিয়া তিনিটা বিন্দুত ক্লিক কৰিব লাগিব ।

বিন্দুবোৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা উইণ্ড’ খোল খাব । ইয়াৰ তলত Settings ত ক্লিক কৰক ।

ছেটিংছলৈ গৈ আপুনি গোপনীয়তা বিকল্পলৈ যাব লাগিব, যিটো প্ৰফাইল আৰু একাউণ্টৰ ঠিক তলত উপস্থিত থাকে ।

ইয়াত আপুনি Last seen আৰু online ত ক্লিক কৰিব লাগিব ।

ক্লিক কৰিলে 'Last Seen' ৰ বিকল্পটো ওলাব । ইয়াত, আপুনি সকলোৰে মাজৰ পৰা বাছি ল'ব পাৰে, মোৰ যোগাযোগ, মোৰ যোগাযোগৰ বাহিৰে আৰু

কোনোৱেই 'Who can see when i'm online' বিকল্পৰ মাজৰ পৰা বাছি ল'ব পাৰে।

তলৰ ফালে 'Who can see when i'm online' লিখা দেখা যাব।

ইয়াত আপুনি 'Everyone' বা 'Same as last seen' বাছি ল'ব পাৰে ।

যদি আপুনি 'Last Seen' ত 'Nobody' বিকল্প নিৰ্বাচন কৰে আৰু 'Who can see when i'm online' ত 'Same as Last seen' নিৰ্বাচন কৰে, তেন্তে আপোনাৰ অনলাইন অৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে লুকুৱাই ৰখা হ'ব ।

যদি আপুনি 'শেষত দেখা'ত মোৰ পৰিচয়সমূহ নিৰ্বাচন কৰে আৰু 'মই অনলাইন কেতিয়া কোনে চাব পাৰে'ত 'শেষবাৰৰ বাবে দেখাৰ দৰেই' নিৰ্বাচন কৰে, তেন্তে কেৱল আপোনাৰ সংৰক্ষিত পৰিচয়সমূহেহে অনলাইন অৱস্থা জানিব । একেদৰে বাকী বিকল্পসমূহ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰি ।

