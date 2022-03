নেশ্যনেল ডেস্ক,২৫ মাৰ্চ : যোগী আদিত্যনাথে শুকুৰবাৰে একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব (Yogi Adityanath to take oath as Uttar Pradesh CM)। লক্ষ্ণৌৰ একানা ষ্টেডিয়ামত প্ৰায় ৫০ গৰাকী মন্ত্ৰীৰ সৈতে আদিত্যনাথে দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ বাবে শপত ল'ব ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাসকলে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ প্ৰায় ৮৫ হাজাৰ লোকে বিশাল অনুষ্ঠানটোত (Oath taking ceremony of Yogi Aditya Nath) অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

৩৭ বছৰৰ পাছত উত্তৰ প্ৰদেশত বৃহৎ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে ক্ষমতালৈ অহা তেওঁ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ইতিমধ্যে ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছে । দ্বিতীয় কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত তেওঁ দেশৰ আটাইতকৈ জনবহুল ৰাজ্যখনৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বিবেচিত হ'ব । ইফালে তেওঁ পুনৰ ক্ষমতালৈ আহি 'নয়দা অন্ধবিশ্বাস'ক (Noida jinx) ভুল বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে ।

উল্লেখ্য যে ১৯৮৮ চনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰ বাহাদুৰ সিঙে নয়দা ভ্ৰমণ কৰাৰ কেইদিনমান পিছতে পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল । তেতিয়াই 'নয়দা অন্ধবিশ্বাস' বা 'নয়দা জিংকছ' ৰাইজৰ মাজত চৰ্চিত হৈছিল । বীৰ বাহাদুৰ সিঙৰ উত্তৰাধিকাৰী নাৰায়ণ দত্ত তিৱাৰীয়েও নয়দা ভ্ৰমণ কৰিছিল । পাছত ১৯৮৯ চনৰ উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ ক্ষমতা হেৰুৱাইছিল । যাৰ বাবে পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে এই অন্ধবিশ্বাসক আঁকোৱালি লৈছিল আৰু নয়দা ভ্ৰমণৰ পৰা বিৰত আছিল ।

মুলায়ম সিং যাদৱ, কল্যাণ সিং আৰু ৰাজনাথ সিঙেও উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নয়দাৰ পৰা আঁতৰি আছিল । ১৯৮০ চনত নয়দা ভ্ৰমণৰ পাছত বীৰ বাহাদুৰ সিং আৰু নাৰায়ণ দত্ত তিৱাৰীক বহিষ্কাৰ কৰাৰ পাছত মুলায়ম সিং যাদৱ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল । ১৯৮৯ চনৰ পৰা ১৯৯১ চনৰ ভিতৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মুলায়ম সিং যাদৱৰ সেইটো প্ৰথম কাৰ্যকাল আছিল ।

ৰাজনাথ সিঙেও উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ২০০১ চনত নয়দালৈ নগৈ দিল্লীৰ পৰাই দিল্লী-নয়দা উৰণীয়া সেঁতু উদ্বোধন কৰিছিল । একেদৰে, ২০১৩ চনত নয়দাত তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ সন্মিলনখনত উপস্থিত থকাৰ পৰা বিৰত আছিল তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ যাদৱ ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১২ চনত অখিলেশ যাদৱে লক্ষ্ণৌৰ পৰা যমুনা এক্সপ্ৰেছৱে উদ্বোধন কৰিছিল । ২০১২ চনত মায়াৱতীয়ে ক্ষমতা হেৰুওৱাৰ পাছত অখিলেশ যাদৱ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল । মায়াৱতীয়ে ঘটনা ক্ৰমে ২০১১ চনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নয়দা ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু দলিত স্মাৰক স্থান উদ্বোধন কৰিছিল ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে অৱশ্যে ২০১৭ চনৰ ২৫ ডিচেম্বৰত দিল্লী মেট্ৰ'ৰ মেজেণ্টা লাইন উদ্বোধন কৰিবলৈ নয়দা ভ্ৰমণ কৰে । মোডীয়ে তেতিয়া নয়দাৰ জিংকছক (Noida jinx) উপহাস কৰি কৈছিল যে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নয়দা ভ্ৰমণ কৰিব নালাগে বুলি অন্ধবিশ্বাস আঁতৰোৱাৰ বাবে যোগী আদিত্যনাথ যোগ্য ব্যক্তি । কিন্তু নয়দা ভ্ৰমণৰ পাছতো মোডীৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে ২০১৯ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছিল ।

যোগী আদিত্যনাথেও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত নয়দালৈ গৈছিল । ২০২১ চনৰ নৱেম্বৰত যোগী আদিত্যনাথে জেৱাৰ বিমানবন্দৰৰ উদ্বোধনৰ সময়ত এক ৰাজহুৱা সমাৱেশত কৈছিল যে তেওঁৰ পূৰ্বসূৰীসকলে জিলাখন ভ্ৰমণৰ পৰা আঁতৰি আছিল কিয়নো তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱন আৰু ক্ষমতা তেওঁলোকৰ বাবে অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল ।

এগৰাকী সাধুৰ পৰা ৰাজনীতিবিদলৈ আদিত্যনাথৰ যাত্ৰা :

আদিত্যনাথৰ জন্ম ১৯৭২ চনৰ ৫ জুনত উত্তৰাখণ্ডৰ পাউৰী গড়ৱালৰ পাঞ্চুৰ গাঁৱত হৈছিল । তেওঁৰ পিতৃ আনন্দ সিং বিষ্ট আৰু মাতৃ সাবিত্ৰী দেৱী । অজয় সিং বিষ্ট হিচাপে ৰাজপুত পৰিয়ালত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল আৰু গোৰখপুৰলৈ অহাৰ পাছত তেওঁৰ নাম হৈছিল যোগী আদিত্যনাথ ।

তেওঁ ১৯৮৯ চনত হৃষীকেশৰ ভাৰত মন্দিৰ ইণ্টাৰ কলেজৰ পৰা দ্বাদশ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় আৰু ১৯৯২ চনত হেমৱতী নন্দন বহুগুণা গড়ৱাল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা গণিতত বি এছ চি ডিগ্ৰী লাভ কৰে । তেওঁ ছাত্ৰ জীৱনত ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনত যোগ দিছিল । ৯০ৰ দশকত ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনৰ সময়ত তেওঁ গোৰখনাথ মন্দিৰৰ মহন্ত অবৈদ্যনাথক লগ পাইছিল ।

অবৈদ্যনাথৰ নিৰ্দেশত, তেওঁ মাক-দেউতাকক অৱগত নকৰাকৈ গোৰখপুৰলৈ গৈছিল আৰু সন্ন্যাসী হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । য'ত মহন্ত অবৈদ্যনাথে তেওঁক যোগী আদিত্যনাথ নাম দিছিল । গোৰখনাথ মন্দিৰৰ মহন্তৰ সিংহাসনৰ উত্তৰাধিকাৰী হোৱাৰ চাৰি বছৰ পাছত, মহন্ত অবৈদ্যনাথে যোগী আদিত্যনাথকো তেওঁৰ ৰাজনৈতিক উত্তৰাধিকাৰী কৰি তোলে ।

গোৰখপুৰৰ পৰা মহন্ত অবৈদ্যনাথ চাৰিবাৰকৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত সংসদলৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল । আদিত্যনাথে ১৯৯৮ চনত ২৬ বছৰ বয়সত এই আসনৰ পৰা জয়লাভ কৰি লোকসভালৈ গৈছিল আৰু তাৰ পাছত একেৰাহে ৫ বাৰকৈ (১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৯ আৰু ২০১৪) গোৰখপুৰ আসনৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । ২০১৭ চনৰ উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনত, বিজেপিয়ে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল আৰু বিজয়ৰ কৃতিত্ব যোগী আদিত্যনাথক দিয়া হৈছিল । ২০১৭ চনৰ ১৯ মাৰ্চত ৪৫ বছৰ বয়সত যোগী আদিত্যনাথে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ২১ তম মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে ।

যোগীৰ সৈতে শপত ল'বলগীয়া মন্ত্ৰীসকল :

কেশৱ প্ৰসাদ মৌৰ্য, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী (Keshav Prasad Maurya)

স্বতন্ত্ৰ দেৱ সিং,উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী (Swatantra Dev Singh)

শ্ৰীকান্ত শৰ্মা (Shrikant Sharma)

ব্ৰজেশ পাঠক (Brajesh Pathak)

পংকজ সিং (Pankaj Singh)

ভূপেন্দ্ৰ চৌধুৰী (Bhupendra Choudhary)

লক্ষ্মী নাৰায়ণ চৌধুৰী (Laxmi Narayan Choudhary)

ৰাজেশ চৌধুৰী (Rajesh Choudhary)

সুৰেশ ৰাণা (Suresh Rana)

সুৰেশ খান্না (Suresh Khanna)

মহেন্দ্ৰ সিং (Mahendra Singh)

সিদ্ধাৰ্থ নাথ সিং (Siddharth Nath Singh)

বেবী ৰাণী মৌৰ্য (Baby Rani Maurya)

সতীশ মহানা (Satish Mahana)

অসীম অৰুণ (Aseem Arun)

অনিল ৰাজভৰ (Anil Rajbhar)

আশুতোষ টণ্ডন (Ashutosh Tandon)

সূৰ্য প্ৰতাপ শ্বাহি (Surya Pratap Shahi)

নন্দ গোপাল নন্দি (Nand Gopal Nandi)

অদিতি সিং (Aditi Singh)

ৰাজেশ্বৰ সিং (Rajeshwar Singh)

গুলাবো দেৱী (Gulabo Devi)

অপৰ্ণা যাদৱ (Aparna Yadav)

অৰবিন্দ কুমাৰ শৰ্মা (Arvind Kumar Sharma)

আশীষ পেটেল (Ashish Patel)

বাসিত আলী (Basit Ali)

বিশ্বাস কৰা হয় যে ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে যোগী কেবিনেট গঠন কৰা হৈছে । টিকট প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰা শ্ৰেণীসমূহক যি ধৰণে গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল, সেয়া কেবিনেটতো অনুসৰণ কৰা হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও, ব্ৰাহ্মণ আৰু দলিত শ্ৰেণীৰ সদস্যক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব বুলিও আশা কৰা হৈছে ।

অনুপ্ৰিয়া পেটেলৰ স্বামী তথা আপনা দল (এছ)ৰ আশীষ পেটেল মিত্ৰজোঁটৰ পৰা মন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব । সূত্ৰৰ মতে মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি, প্ৰায় ৪৮ গৰাকী মন্ত্ৰীয়ে শুকুৰবাৰে শপত ল'ব । বিএছপি (BSP) প্ৰধান মায়াৱতী, কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী, এছপিৰ (SP) সভাপতি অখিলেশ যাদৱ, এছপিৰ পৃষ্ঠপোষক মুলায়ম সিং যাদৱকো মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে । লগতে আৰএলডিৰ (RLD) সভাপতি জয়ন্ত চৌধুৰী আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে ।



ভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে :



১) শিৱৰাজ সিং চৌহান, মধ্য প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী

২) মনোহৰ লাল খট্টৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী, হাৰিয়ানা

৩) পেমা খাণ্ডু, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী

৪) এম এন বীৰেন সিং, মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী

৫) জয় ৰাম ঠাকুৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী, হিমাচল প্ৰদেশ

৬) বিপ্লব কুমাৰ দেৱ, মুখ্যমন্ত্ৰী, ত্ৰিপুৰা

৭) প্ৰমোদ সাৱন্ত, মুখ্যমন্ত্ৰী, গোৱা

৮) হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী

৯) বাসবৰাজ বোম্মাই, মুখ্যমন্ত্ৰী, কৰ্ণাটক

১০) ভূপেন্দ্ৰ পেটেল, গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী

১১) পুষ্কৰ সিং ধামী, মুখ্যমন্ত্ৰী, উত্তৰাখণ্ড

১২) তাৰাকেশ্বৰ সিং, বিহাৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী

১৩) ৰেণু দেৱী, বিহাৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী

১৪) ৱাই পেটন, নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী

১৫) চোনামেন, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী

১৬) জিষ্ণু দেৱ বৰ্মা, ত্ৰিপুৰাৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী



শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিববলগীয়া উদ্যোগপতিসকল :

১) টাটা গ্ৰুপ- এন চন্দ্ৰশেখৰণ

২) আম্বানী গ্ৰুপ- মুকেশ আম্বানী

৩) আদিত্য বিৰলা গ্ৰুপ- কুমাৰ মংগলম বিৰলা

৪) আদানি গ্ৰুপ- গৌতম আদানি

৫) মহিন্দ্ৰা গ্ৰুপ- আনন্দ মহিন্দ্ৰা

৬) হিৰানন্দনী গ্ৰুপ- দৰ্শন হীৰা নান্নাদানী

৭) লুলু গ্ৰুপ- ইউছুফ আলী

৮) টৰেন্ট গ্ৰুপ- সুধীৰ মেহতা

৯) গোয়েঙ্কা গ্ৰুপ- সঞ্জীৱ গোয়েঙ্কা

১০) লোধা গ্ৰুপ- অভিনন্দ লোধা

চলচ্চিত্ৰ জগতৰো বহু কেইগৰাকী তাৰকা শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে (Bollywood star to attend swearing in ceremony)। সূত্ৰৰ মতে, অনুপম খেৰ, কংগনা ৰাণাৱট আৰু ৰাজু শ্ৰীবাস্তৱকে ধৰি বলীউডৰ কেইবাগৰাকী তাৰকা উপস্থিত থাকিব । সূত্ৰৰ মতে, বাবা ৰামদেৱকে ধৰি ৩০০ গৰাকী হিন্দু সাধুকো অনুষ্ঠানটোলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে ।

ইফালে লক্ষ্ণৌৰ নটাকৈ মন্দিৰ আটকধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে ।

১) শনিদেৱ মন্দিৰ, হোটেল ক্লাৰ্ক অৱধৰ পিছফালে,

২) শ্ৰী দুৰ্গা জী মন্দিৰ, কুন্দ্ৰি ৰকাবগঞ্জ

৩) মনকামেশ্বৰ মন্দিৰ

৪) হনুমান সেতু মন্দিৰ, বন্ধা ৰোড

৫) মৌনী বাবা মন্দিৰ, আলমবাগ

৬) কনেশ্বৰ মন্দিৰ

৭) বুধেশ্বৰ মহাদেৱ মন্দিৰ

৮) ভূতনাথ মন্দিৰ, ভূতনাথ বজাৰ

৯) লোক কল্যাণেশ্বৰ মন্দিৰ

লগতে পঢ়ক :শুকুৰবাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব যোগী আদিত্যনাথে