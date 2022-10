নিউজ ডেস্ক, ১৫ অক্টোবৰ : কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বাবে এক মোক্ষম আঘাত । আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ব্যৱসায়িক দৈনিক কাকত 'দ্য ৱাল ষ্ট্ৰীট জাৰ্নেল'-এ (US business daily Wall Street Journal) প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাকে ধৰি আন ১১ জনৰ বিৰুদ্ধে "আইনৰ শাসন হ্ৰাস" কৰাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ পৃষ্ঠাৰ বিজ্ঞাপন প্ৰদৰ্শন কৰিছে (WSJ add against Modi and Nirmala Sitharaman) । লগতে তাত 'ভাৰতক বিনিয়োগৰ বাবে এক বিপজ্জনক স্থান' হিচাবে দাঙি ধৰা হৈছে ।

সম্পূৰ্ণ পৃষ্ঠাৰ বিজ্ঞাপন 'ৱাণ্টড : মোডীৰ মেগনিটস্কি ১১'ত (WANTED: Modis Magnitsky 11) বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ, এণ্ট্ৰিক্স কৰ্পৰ অধ্যক্ষ ৰাকেশ শশীভূষণ, ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতা, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হেমন্ত গুপ্তা আৰু ভি ৰামসুব্ৰমণিয়াম, ন্যায়াধীশ চন্দ্ৰ শেখৰ, চিবিআইৰ ডিএছপি আশিস পাৰেক, ইডিৰ সহকাৰী সঞ্চালক সঞ্জয় কুমাৰ মিশ্ৰ, ইডিৰ সহকাৰী সঞ্চালক আৰ ৰাজেশ, অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল এন ভেংকটৰমণ আৰু ইডিৰ উপ-সঞ্চালক এ ছাদিক মহম্মদৰ নামো উল্লেখ কৰা হৈছে ।

"মোদী চৰকাৰী এই বিষয়াসকলে আইনৰ শাসনক ধ্বংস কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰখনৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ৰাজনৈতিক আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ সৈতে সহৱস্থান কৰাৰ ফলত ভাৰত বিনিয়োগকাৰীসকলৰ বাবে অসুৰক্ষিত হৈ পৰিছে ।" বিজ্ঞাপনটোত এনেদৰে লিখা হৈছে । "আমি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰক গ্লোবেল মেগনিটচি মানৱ অধিকাৰ দায়বদ্ধতা আইনৰ (Global Magnitsy Human Rights Accountability Act) অধীনত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থনৈতিক আৰু ভিছা নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিবলৈ কৈছোঁ ।" ২০১৬ চনৰ আইনৰ কথা উল্লেখ কৰি আমেৰিকা চৰকাৰে মানৱ অধিকাৰ উলংঘনকাৰী বুলি গণ্য কৰা বিদেশী চৰকাৰী বিষয়াসকলক অনুমোদন দিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰি এইদৰে কয় ।

ডব্লিউএছজেৰ বিজ্ঞাপনটোত দাবী কৰা হৈছে যে "মোদীৰ অধীনত আইনৰ শাসন হ্ৰাস হোৱাৰ ফলত ভাৰত বিনিয়োগৰ বাবে এক বিপজ্জনক স্থান হৈ পৰিছে । যদি আপুনি ভাৰতত এজন বিনিয়োগকাৰী, আপুনিও ইয়াৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হ'ব পাৰে ।" বিজ্ঞাপনটোত যোগ দিয়া হৈছে । অৱশ্যে বিজ্ঞাপনটোৰ পৃষ্ঠপোষক কোন সেয়া তাৎক্ষণিকভাৱে জানিব পৰা হোৱা নাই । প্ৰতিবেদনখনত কোৱা হৈছে যে বিজ্ঞাপনটো ডেৱাছৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ৰামচন্দ্ৰন বিশ্বনাথনে চলাইছে ।

"প্ৰৱঞ্চকসকলৰ দ্বাৰা আমেৰিকান সংবাদ মাধ্যমৰ লজ্জাজনক অস্ত্ৰীকৰণ । ভাৰত আৰু ভাৰত চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি অতি আচৰিতভাৱে এই নিকৃষ্ট বিজ্ঞাপনটো WSJ-ত প্ৰকাশ পাইছে । আপুনি জানেনে এনে ধৰণৰ বিজ্ঞাপনৰ আঁৰত কোন আছে ? এই বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰটো পলাতক ৰামচন্দ্ৰ বিশ্বনাথনে চলাই আছে, যি ডেৱাছৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আছিল ।" তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা কাঞ্চন গুপ্তাই টুইটাৰত এনেদৰে লিখিছে ।

