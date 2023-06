নিউজ ডেস্ক, 7 জুন : কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া তথা যুৱ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে প্ৰতিবাদকাৰী মল্লযুঁজাৰুসকলে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত এখন বৈঠকত মিলিত হয় (Wrestlers suspend protest till June 15)৷ এই বৈঠকৰ পিচতে বজৰং পুনিয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে তেওঁলোকে ১৫ জুনলৈকে প্ৰতিবাদ স্থগিত ৰাখিছে কিন্তু "আন্দোলন এতিয়াও শেষ হোৱা নাই"।

ইফালে সাক্ষী মালিকে কয় যে তেওঁলোকক আশ্বাস দিয়া হৈছে যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ২৮ মে’ত মল্লযুঁজাৰুসকলৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা এজাহাৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে (Centre assures completion of probe) ৷

আজিৰ বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে অলিম্পিয়ান বজৰং পুনিয়া আৰু সাক্ষী মালিকক এক লিখিত প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে আশ্বাস দিয়া হয় যে ভাৰতীয় কুস্তি ফেডাৰেচনৰ (ডব্লিউএফআই) অধ্যক্ষ তথা বিজেপিৰ সাংসদ ব্ৰীজভূষণ চৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে গোচৰটোৰ তদন্ত ১৫ জুনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব (the movement is not over yet)। প্ৰতিবাদকাৰী মল্লযুঁজাৰু বজৰং পুনিয়া আৰু সাক্ষী মালিকে মন্ত্ৰীগৰাকীক তেওঁৰ নিজ বাসভৱনত প্ৰায় পাঁচ ঘণ্টা ধৰি এই বিষয়ত আলোচনা কৰে ৷ এই বৈঠকত প্ৰতিবাদকাৰী মল্লযুঁজাৰুসকলে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সন্মুখত তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ উত্থাপন কৰে ৷

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বৈঠকৰ পিচত কয়, "বৈঠকখন ইতিবাচক আছিল, সকলো সিদ্ধান্ত সৰ্বসন্মতভাৱে লোৱা হৈছিল ৷" মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ভাৰতীয় কুস্তী ফেডাৰেচনত এগৰাকী মহিলাৰ নেতৃত্বত এখন আভ্যন্তৰীণ অভিযোগ সমিতি থাকিব। আনহাতে WFI ৰ নিৰ্বাচন ৩০ জুনৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৷

প্ৰতিবাদকাৰী মল্লযুঁজাৰু সাক্ষী মালিকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ওচৰত WFI ৰ নিৰ্বাচনত নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচন আৰু এগৰাকী মহিলা প্ৰধান নিযুক্ত কৰাকে ধৰি পাঁচটা দাবী উত্থাপন কৰিছিল। তেওঁলোকে লগতে দাবী কৰে যে মহিলা খেলুৱৈসকলক যৌন নিৰ্যাতন কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত ব্ৰীজভূষণ চৰণ সিং বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য ভাৰতীয় কুস্তি ফেডাৰেচনৰ অংশ হ’ব নোৱাৰিব ৷

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে মঙলবাৰে মাজনিশা টুইটযোগে উল্লেখ কৰিছিল যে, "চৰকাৰে মল্লযোদ্ধাসকলৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ ইচ্ছুক (Anurag Thakur Tweet)। মই আকৌ এবাৰ মল্লযোদ্ধাসকলক ইয়াৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছো ৷"

