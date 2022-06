নেশ্যনেল ডেস্ক,১১ জুন : ভাৰতীয় সামৰিক একাডেমীত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় পাছিং আউট পেৰেড (Passing Out Parade of IMA)। ইয়াৰ লগে লগে এইবাৰ ভাৰতীয় সেনাই লাভ কৰিব নতুন ১৯৯ গৰাকী বিষয়া (India will get 199 new army officers)। আনহাতে এইবাৰ ভাৰতীয় সামৰিক একাডেমীৰ পৰা মিত্ৰদেশৰ ৮৯ গৰাকী বিষয়াও উত্তীৰ্ণ হৈছে ।

পাছিং আউট পেৰেডৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে ডেৰাডুনৰ একাডেমীত থকা যুদ্ধ স্মাৰকত পুষ্প অৰ্পণ কাৰ্যসূচীৰো আয়োজন কৰা হয় । য'ত একাডেমীৰ বিষয়াসকলে বীৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে (Tribute ceremony at IMA before Passing Out Parade) । উল্লেখ্য যে যুদ্ধ স্মাৰকত ৮৯৮ গৰাকী সাহসী প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰ নাম আছে যিয়ে দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিছে । ১৯৯৯ চনৰ ১৭ নৱেম্বৰত ফিল্ড মাৰ্শ্বেল ছেম মানেক শ্ব'ৰ দ্বাৰা একাডেমীত যুদ্ধ স্মাৰক উদ্বোধন কৰা হৈছিল ।

ডেৰাডুনৰ ভাৰতীয় সামৰিক একাডেমী(IMA)ৰ পৰা এইবাৰ মুঠ ২৮৮ গৰাকী ব্যক্তি সামৰিক শিক্ষা গ্ৰহণৰ অন্তত কেডেট শাখাত উত্তীৰ্ণ হয় ৷ ইয়াৰ ভিতৰত ৫০ গৰাকীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ । উত্তৰাখণ্ডৰ ৩৩ গৰাকী আছে । আনহাতে তৃতীয় ৰাজ্য হৈছে বিহাৰ । য'ৰ পৰা ২৮ গৰাকীয়ে কেডেট শাখাত উত্তীৰ্ণ হৈছে ।

এইবাৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ ৮ খন ৰাষ্ট্ৰৰ ৮৯ গৰাকীয়ে কেডেট উত্তীৰ্ণ হৈছে । সৰ্বাধিক সংখ্যক কেডেট হৈছে আফগানিস্তানৰ । আফগানিস্তানৰ ৪৩ গৰাকী কেডেট উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ তাজিকিস্তানৰ ১৯ গৰাকী আৰু ১৮ গৰাকী ভূটানৰ ।

আনহাতে পাছিং আউট পেৰেডত ৰিভিউ অফিচাৰৰ পৰা বঁটা লাভ কৰা কেডেটসকলৰ ভিতৰত আছে বিহাৰ সমস্তিপুৰৰ মৌচম বটছ, উত্তৰাখণ্ডৰ উধম সিং নগৰৰ নীৰজ সিং পাপোলা, হিমাচল প্ৰদেশৰ মাণ্ডিৰ কেতন পাটিয়াল, দক্ষিণ দিল্লীৰ দিগন্ত গাৰ্গ আৰু ভূটানৰ তানজিন নামগে ।

