ধঁপাত সেৱন অহৰহ বিশ্ব স্বাস্থ্যজনিত এক গুৰুতৰ সমস্যা হৈ আহিছে, যাৰ ফলত প্ৰতি বছৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে লাখ লাখ লোকৰ মৃত্যু হৈছে (WHO)। ধঁপাত সেৱনেও সমাজৰ ব্যক্তি আৰু পৰিয়ালৰ ওপৰত আৰ্থিক আৰু সামাজিক বোজাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে । ধঁপাত সেৱনৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱৰ বিষয়ে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰতি বছৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে ৩১ মে’ত বিশ্ব ধঁপাত নিষিদ্ধ দিৱস পালন কৰা হয় (World No Tobacco Day 2023)।

ধঁপাত সেৱনৰ বিপদ, ধঁপাত কোম্পানীয়ে কৰা বিপজ্জনক কাৰ্য, ধঁপাত মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে ডব্লিউ এইচ অ’ৰ যুঁজ, আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে সুস্থ জীৱন যাপনৰ অধিকাৰৰ দাবী আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে কৰিব পৰা কাৰ্যৰ বিষয়ে সাধাৰণ জনতাক অৱগত কৰাৰ লক্ষ্য ডব্লিউ এইচ অ’ৰ (World No Tobacco Day Theme)। সেয়ে ২০২৩ চনত বিশ্ব ধঁপাত নিষিদ্ধ দিৱস "আমাক ধঁপাত নহয় খাদ্যৰ প্ৰয়োজন" বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি পালন কৰা হৈছে (World No Tobacco Day)।

ধূমপানৰ ৰূপতেই হওক বা ধঁপাত চোবাই হওক, গোটেই শৰীৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে । ইয়াৰ বাবে হাওঁফাওঁৰ ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা সৰ্বাধিক । কোভিড সংক্ৰমণৰ সময়ত মানুহৰ হাওঁফাওঁ বহু পৰিমাণে প্ৰভাৱিত হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা বৃক্ক, মগজুকে ধৰি আন বহুতো অংগ প্ৰভাৱিত হয় । কিন্তু কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠাৰ পিছতো দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ থাকি যায়, ইয়াৰ ওপৰত এতিয়াও স্পষ্ট অধ্যয়ন হোৱা নাই । কিন্তু যেতিয়া আমি এক্স-ৰে, চিটি স্কেন চাওঁ তেতিয়া তাত পৰিৱৰ্তনবোৰ স্পষ্টকৈ দেখা যায় অৰ্থাৎ কেৱল কোভিড সংক্ৰমণৰ বাবেই । এনে পৰিস্থিতিত যদি কোনোবাই ধূমপান কৰি ধঁপাত সেৱন কৰি আছে, তেন্তে তেওঁ ৰোগক আমন্ত্ৰণ জনাইছে (We Need Food Not Tobacco)।

দুৰ্বল ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাত অধিক সাৱধান হওক

Covid সংক্ৰমণৰ পিছৰে পৰা মানুহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আৰু শক্তিৰ মাত্ৰা নিশ্চিতভাৱে কমিছে । বিশেষকৈ দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে শৰীৰৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হ্ৰাস পায় । Covidৰ পিছত কৰ্কট ৰোগৰ আশংকা বাঢ়িব নে নাই সেই বিষয়ে কোনো গৱেষণা কৰা হোৱা নাই যদিও যুক্তিসংগতভাৱে যিজনৰ হাওঁফাওঁ ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁ নিশ্চিতভাৱে অধিক বিপদৰ সন্মূখীন হ’ব পাৰে (World Health Organisation)। দুৰ্বল হাওঁফাওঁ সুস্থ কৰিবলৈ আপুনি পূৰ্বতকৈ অধিক সজাগ হোৱাৰ প্ৰয়োজন । ধূমপানে কেৱল হৃদযন্ত্ৰ আৰু হাওঁফাওঁতে প্ৰভাৱ পেলোৱাই নহয়, ৰক্তচাপ, কলেষ্টেৰল বিকাৰ, পেৰিফেৰেল ভেছকুলাৰ ৰোগৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি কৰে (World No Tobacco Day significance)।

নিকোটিনে কেন্সাৰ সৃষ্টি নকৰে

ধঁপাতত দুবিধ মৌল থাকে, এটা হ’ল নিকোটিন, আনটো আন প্ৰকাৰৰ কাৰ্চিনোজেনিক মৌল । নিকোটিনে কেন্সাৰ সৃষ্টি নকৰে, ই এক নিচা হৈ পৰে । ধঁপাতত থকা আন ৰাসায়নিক পদাৰ্থবোৰ কাৰ্চিনোজেনিক । যদি নিকোটিন কোনো ধৰণে দিব পাৰি, সেয়া চ্যুইংগাম বা পেচ হিচাপেই হওক । ই নিশ্চিতভাৱে অলপ নিচাৰ সৃষ্টি কৰিব, কিন্তু ধূমপানৰ বাকী পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাথাকিব । বহু পুনৰ্বাসন কেন্দ্ৰত ধঁপাত ত্যাগ কৰাৰ পদ্ধতি শিকোৱা হয় । ইয়াৰ উপৰিও ই অতি সফল (cardiovascular diseases)।

নিয়মিত আৰু অনিয়ন্ত্ৰিত ধূমপানে স্নায়ু সংকুচিত কৰে আৰু বহুত বিষৰ সৃষ্টি কৰে । ইয়াক Berger's disease বুলি কোৱা হয় ।

গৰ্ভস্থ শিশুৰ সঘনাই কাহ, বুকুৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা থাকে ।

ধূমপান কৰিলে প্ৰজনন ক্ষমতা হ্ৰাস পায় ।

ধঁপাতৰ প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা

হৃদয়তকৈ মনৰ কথা বেছি শুনা ।

কিছুমান মানুহে কেন্সাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতো ধূমপান কৰে । এনে লোকৰ পুনৰ ৰুগীয়া হোৱাৰ আশংকা বাঢ়ি যায় । ধূমপানৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ counseling sessions, tobacco session ক্লিনিকৰ সহায় ল’ব পাৰে ।

কিছুমান বিশেষ ঔষধ যেনে নিকোটিন পেচ আদিও সহায়ক হ’ব পাৰে ।

