প্ৰতি বছৰে ২ এপ্ৰিলৰ দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বতে বিশ্ব অটিজিম সজাগতা দিৱস পালন কৰা হয় । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে অটিজিমৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰা আৰু এই বিকাৰৰ সৈতে যুঁজি থকাসকলক সহায় কৰা । সাধাৰণতে অটিজিম ৰোগীসকল আনৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰশীল । সেয়েহে এই দিনটোত ৰাষ্ট্ৰসংঘই মানুহক একত্ৰিত হৈ অটিষ্টিক লোকক সমৰ্থন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

সমগ্ৰ বিশ্বতে অটিজিম ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । কিন্তু অটিজিম স্পেকট্ৰম ডিছঅৰ্ডাৰ সন্দৰ্ভত এতিয়াও সমাজত কোনো সজাগতা নাই। এই ৰোগবোৰ আজিও অৱহেলিত হৈ আছে । বয়সৰ লগে লগে শিশুৰ সামাজিক আচৰণ সলনি হ’ব লাগে, কিন্তু কিবা কাৰণত বা আন কোনো কাৰণত স্নায়বিক কাৰণত এনে নহয় ।

প্ৰতি বছৰে ২ এপ্ৰিলত বিশ্ব অটিজিম সজাগতা দিৱস পালন কৰা হয় । শিশুৰ মগজুৰ সঠিক বিকাশ হ’ব নোৱাৰা ৰোগ হ’ল অটিজিম । অটিজিম স্পেকট্ৰমত ভুগি থকাসকলো সমাজৰ অংশ । ২০০৮ চনত সকলোৰে বাবে সাৰ্বজনীন মানৱ অধিকাৰৰ মৌলিক নীতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিৰ অধিকাৰ সন্ধি বলবৎ হয় ।

অটিজিম কি ?

অটিজিম হৈছে এজন ব্যক্তিৰ আজীৱন স্থায়ী হোৱা স্নায়ুজনিত অৱস্থা । এই অৱস্থা শিশুৰ ক্ষেত্ৰত কম বয়সতে দেখা দিয়ে । মন কৰিবলগীয়া যে অটিজিম স্পেকট্ৰম শব্দটোৱে কেইবাটাও বৈশিষ্ট্যক বুজায়। অটিজিম ৰোগত আক্ৰান্ত শিশুৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ হ’ল সামাজিক অক্ষমতা, যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা, নিষিদ্ধ আচৰণ, আচৰণৰ পুনৰাবৃত্তি, আৰু এটা আৰ্হিৰ আৱিৰ্ভাৱ ।

সহজ ভাষাত ক’বলৈ গ’লে অটিজিম হৈছে এজন স্নায়ুজনিত বিকাৰ যিয়ে ব্যক্তিৰ আনৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ ক্ষমতাত প্ৰভাৱ পেলায় । এই বিকাৰ শৈশৱৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক বয়সলৈকে থাকে ।

প্ৰতি বছৰে ২ এপ্ৰিলত সমগ্ৰ বিশ্বতে বিশ্ব অটিজিম সজাগতা দিৱস পালন কৰা হয় । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে অটিজিমৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰা আৰু এই বিকাৰৰ সৈতে যুঁজি থকাসকলক সহায় কৰা । অটিজিম ৰোগীসকল আনৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰশীল । সেয়েহে এই দিনটোত ৰাষ্ট্ৰসংঘই মানুহক একত্ৰিত হৈ অটিষ্টিক লোকক সমৰ্থন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে অটিজিম ৰোগীৰ প্ৰয়োজনীয়তাক উজ্জ্বল কৰি তুলিবলৈ ২ এপ্ৰিল দিনটোক বিশ্ব অটিজিম সজাগতা দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰে ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ মতে, বিশ্ব অটিজিম দিৱসৰ লক্ষ্য হৈছে “অটিষ্টিক লোকসকলৰ জীৱনৰ মান উন্নত কৰাত সহায় কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাক উজ্জ্বল কৰি তোলা যাতে তেওঁলোকে সমাজৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিচাপে পূৰ্ণ আৰু অৰ্থপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে ।”

বিশ্ব অটিজিম সজাগতা দিৱসৰ বিষয়বস্তু ২০২৩

এইবাৰ বিশ্ব অটিজিম সজাগতা দিৱস ২০২২ৰ বিষয়বস্তু হৈছে "Transforming the narrative: Contributions at home, at work, in the arts and in policymaking"। এই বিষয়বস্তুৱে এই শিশুসকলৰ বাবে সৰ্বাংগীন শিক্ষাৰ ওপৰত পোহৰ পেলাব, যিয়ে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকক আগন্তুক সময়ত বহনক্ষম লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: Stress Awareness Month 2023: মানসিক চাপে স্বাস্থ্য তথা স্বাভাৱিক জীৱনতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে