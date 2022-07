নিউজ ডেস্ক, 21 জুলাই : তেওঁলোক হৈছে ৰামনামী সম্প্ৰদায় । যিসকলে সমগ্ৰ শৰীৰত ভগৱান ৰামৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখে (Ramnami sect inscribes Lord Rama name in body) । এই অনন্য সম্প্ৰদায়টো ১৮৯০ চনত পৰশুৰামে এক যুক্তিসঙ্গতভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল (Ramnami sect founded by Parasuram in 1890) । কাৰণ সেই সময়ত নিম্ন বৰ্ণৰ লোকসকলক উচ্চ বৰ্ণৰ হিন্দুসকলে মন্দিৰত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া নাছিল ।

ৰাজ্যখনৰ জীৱনৰেখা স্বৰূপ মহানদীৰ পাৰত ছত্তীশগড়ৰ তিনিখন জিলাত বিয়পি আছে এই সম্প্ৰদায়টো (Ramnanai sect Spread over three districts in Chhattisgarh)। প্ৰায় ছয় লাখ জনসংখ্যাৰ (Ramnanai sect population nearly six lakhs) ৰামনামী সম্প্ৰদায়টো হৈছে বহু শতাব্দী ধৰি প্ৰচলিত হৈ অহা ধৰ্মীয় জাতি ব্যৱস্থা আৰু সাম্প্ৰদায়িক বৈষম্যৰ (religious caste system and sectarian discrimination) বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ এক প্ৰতীক ।

"১৮৯০ চনত গাঁওখনৰ উচ্চ বৰ্ণৰ লোকসকলে আমাক মন্দিৰত প্ৰৱেশত বাধা দিছিল । ফলত আমি ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ । তেতিয়া আমাৰ গুৰু পৰশুৰামজীয়ে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিল । তেওঁ সমগ্ৰ শৰীৰত "ৰাম" নাম খোদিত কৰাই লৈছিল । তেতিয়াৰে পৰাই এই পৰম্পৰা চলি আহিছে । যিসকলে এনে কৰে তেওঁলোকক ৰামনামী বুলি কোৱা হয় ।" ৰামনামী সমাজৰ ধৰ্মীয় নেতা গুলা ৰামে এনেদৰে কয় (religious leader of Ramnami Samaj Gula Ram) ।

অৱশ্যে, ধৰ্মীয় নেতা ৰাম সাই বাঘেলে এই ক্ষেত্ৰত অন্য ধৰণে ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় । তেওঁ কয়, "ভগৱান ৰাম সকলো ঠাইতে বাস কৰে (Lord Ram resides everywhere) । যেতিয়া বিদেশী আক্ৰমণকাৰীসকলে ভাৰতৰ মন্দিৰবোৰ ধ্বংস কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, আমাৰ সমাজৰ পৰশুৰামজীয়ে প্ৰথমে সমগ্ৰ শৰীৰত ৰাম নাম খোদিত কৰাইছিল (Parashuram first inscribed Rama name all over body) ।

সময়ৰ লগে লগে সমাজৰ আন লোকসকলেও তেওঁলোকৰ শৰীৰত ভগৱান ৰামৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । ৰামনামী সম্প্ৰদায়ো বহু দিশত উদাৰ আৰু গণতান্ত্ৰিক । ৰামনামী সম্প্ৰদায়ত জন্মৰ ওপৰত কোনো বাধা নাই । যদি এই সম্প্ৰদায়ৰ কাৰোবাৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় তেন্তে উক্ত সমাজখনে আনকি আন সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলকো গ্ৰহণ কৰে ।"

জাঞ্জগীৰৰ নৱাগড়ৰ কাষৰ খাপৰাদিহ গাঁৱৰ বাসিন্দা হিৰোদি বাই নামৰ এগৰাকী মহিলাই কয়, "বিয়াৰ আগতে মই ৰামনামী নাছিলোঁ । বিয়াৰ পিছত মোৰ শাহু আৰু স্বামীক দেখি মই মোৰ মূৰত ৰামৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰালোঁ

। তাৰ পিছত মই ঘুংৰু (Ghungroo) বা পায়েল আৰু ওধনি (Odhni) ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ । ইয়াৰ লগে লগে মই ভগৱান ৰামৰ ভজনৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ ।"

হিৰোদি বাইৰ বোৱাৰী জ্যোতি দেৱীয়ে কয়, "মই আগতে কেতিয়াও এজন ব্যক্তিৰ গোটেই শৰীৰত ভগৱান ৰামৰ নাম লিখা দেখা নাছিলোঁ । যেতিয়া মই এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিছিলোঁ, মই আচৰিত হৈছিলোঁ । কিন্তু যিহেতু মই মোৰ শহুৰৰ ঘৰত বাস কৰিছিলোঁ, সেয়ে ময়ো এই পৰিৱেশত অভ্যস্ত হৈ পৰিছিলোঁ । অৱশ্যে মই মোৰ গোটেই শৰীৰত ঈশ্বৰৰ নাম লিখা নাই, মই মোৰ কপালত ৰাম নাম লিখিছোঁ ।"

তেওঁলোকৰ পৰিচয়ৰ অংশ হিচাপে ৰামনামী সম্প্ৰদায় তেওঁলোকৰ পোছাকৰ সৈতে থিয় দিয়ে । ৰামনামী কাপোৰ আৰু ওধনি এই সম্প্ৰদায়ৰ পৰিচয় । তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয়-সামাজিক কাৰ্যকলাপ সাধুসকলৰ দৰে । তেওঁলোকে ডাঠ কপাহৰ বগা কাপোৰ আৰু চাদৰ পিন্ধে । সেয়াই তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত পোছাক । ওপৰত পিন্ধা চাদৰখনক ওধনি বুলি কোৱা হয় । কিছুমান পুৰুষে এই কাপোৰেৰে তৈয়াৰ কৰা শ্বাৰ্ট, কুৰ্তা বা গেঞ্জিও তৈয়াৰ কৰে । মহিলাসকলেও একেধৰণে আৱৰণ পিন্ধে । ৰামৰ নাম এই ওধনিবোৰৰ ওপৰত ক'লা ৰংত লিখা থাকে ।

ৰামনামী সমাজত ময়ূৰৰ মুকুট গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হয় (Peacock crowns considered important in Ramnami society) । কোৱা হয় যে যিসকলে মুকুট পিন্ধে তেওঁলোকে নিস্বাৰ্থতাৰ অৱস্থা বা কামনা ত্যাগ কৰা সূচায় । সাধাৰণ ৰামনামীয়ে কেৱল সামূহিক স্তোত্ৰৰ সময়ত এই মুকুট পিন্ধে । কিন্তু যিসকল ধৰ্মীয় লোকে তেওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক জীৱন ত্যাগ কৰিছে তেওঁলোকে সদায়ে ময়ূৰৰ মুকুট পিন্ধে । অৱশ্যে শুই থকা অৱস্থাত ইয়াক খুলি থোৱা হয় । ইয়াক পাতল বগা কাপোৰত মেৰিয়াই উপাসনাস্থলীত ৰখা হয় । পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ে ময়ূৰৰ মুকুট পিন্ধে ।

ৰামনামী সমাজত ঘুংৰোৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে । এই মানুহবোৰে কেৱল ভজন পৰিৱেশন কৰোঁতে ঘুংৰু পিন্ধিছিল । তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভৰিত ঘুংৰু বান্ধি এক মন্ত্ৰমুগ্ধ ছন্দত দোলা দি দি আৰু লৰচৰ কৰি ভজন গায় । তেওঁলোকে হাতেৰে মাটিত আঘাত কৰি ছন্দোবদ্ধভাৱে ঘুংৰু বজায় । ব্ৰঞ্জেৰে নিৰ্মিত ঘুংৰোবোৰ কপাহৰ পাতল ৰছীৰে তেওঁলোকৰ সৰু গোৰোহাত বান্ধি লয় ।

সম্প্ৰদায়টোৰ সদস্যসকলৰ মতে, ৰামনামী সম্প্ৰদায়ে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ জন্মৰ ষষ্ঠ দিনা ছাঠী উদযাপন কৰে । আৰু সিদিনা শিশুটোৰ কপালত ৰামৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰা হয় । এইটো এটা শিশুৰ ওপৰত ধৰ্মৰ প্ৰথম পদচিহ্ন আৰু পিছলৈ শিশুটো পাঁচ বছৰ হোৱাৰ পিছত যিকোনো সময়তে তেওঁৰ গোটেই শৰীৰত ৰাম নাম লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰি । কিছুমান মানুহে তেওঁলোকৰ বিবাহৰ সময়তো এইটো কৰে ।

"অৱশ্যে শিশুটোৱে ষষ্ঠ দিনাইহে যে ৰামৰ নাম লিখিব লাগিব তাৰ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই । ছোৱালীয়ে হওক বা ল'ৰা, ষষ্ঠ দিনা ৰামৰ নামত উপাসনা কৰা হয় । যদি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে বিচাৰে, তেওঁলোকে স্বেচ্ছাই ভগৱান ৰামৰ নামটো লিখিব পাৰে । শিশুটোৰহে একমাত্ৰ কৰ্তৃত্ব আছে যে তেওঁ নামটো খোদিত কৰাব বিচাৰেনে নাই ।" এজন ধৰ্মীয় নেতাই এনেদৰে কয় ।

আমোদজনকভাৱে, শৰীৰত নাম লিপিবদ্ধ কৰোৱাটো বৰ্তমান এক সমস্যা হৈ পৰিছে । নাম লিখা প্ৰক্ৰিয়াটোত কেৱল এখন বিশেষজ্ঞৰ হাতৰে প্ৰয়োজন নহয় । এই উদ্দেশ্যৰ বাবে নামটো লিখাবলৈ চিয়াঁহীও অনন্য আৰু বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে । প্ৰাথমিকভাৱে মাটিৰ পাত্ৰ এটাত সূত (Primarily soot is collected in an earthen pot) সংগ্ৰহ কৰা হয় আৰু ইয়াক পানীৰ সৈতে মিহলোৱা হয় । তাৰ পিছত ইয়াক ডালচেনিৰ বাকলিৰে উতলোৱা হয় । ইয়াৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা ডিককচনটো (The decoction prepared from it) নামটো লিখিবলৈ চিয়াঁহী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।

নামটো লিখাৰ বাবে এজন বিশেষজ্ঞৰ প্ৰয়োজন । ইয়াত তিনিটা বেজী একেলগে বান্ধি বেজীৰ মূৰটো থ্ৰেড কৰি দিয়া হয় (three needles are tied together by threading the tip of the needle) । তাৰ পিছত বেজীবোৰ 'ৰাম' টেটু কৰিবলৈ প্ৰাকৃতিক চিয়াঁহীত ডুবাই দিয়া হয় । এইটো এটা কষ্টসাধ্য প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইয়াৰ বাবে এজন বিশেষজ্ঞৰ হাতৰ প্ৰয়োজন । গতিকে যুৱ প্ৰজন্মই গোটেই শৰীৰত নামটো লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ আগ্ৰহী নহয় বুলি নেতাজনে কয় । আনহাতে, চাকৰি আৰু সাক্ষাৎকাৰলৈ গৈ থকা যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবেও ই সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে । গতিকে তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।

ৰামনামী সমাজৰ আচাৰ্য হৈছে কাৰ্তিক ৰাম (Acharya of Ramnami Samaj Kartik Ram) । তেওঁৰ বয়স ৭০ বছৰতকৈ অধিক আৰু আৰু তেওঁ জন্মান্ধ । তৎসত্ত্বেও যেতিয়া তেওঁ ৰাস্তাত ওলাই আহে, মানুহে তেওঁক চাবলৈ চাৰিওফালে একত্ৰিত হয় । কিয়নো তেওঁৰ গোটেই শৰীৰত ৰাম নাম লিখা আছে । "মই সৰুৰে পৰা অন্ধ আৰু নিৰক্ষৰ । ইয়াৰ পাছতো মই ভগৱান ৰামৰ কৃপাত সমগ্ৰ ৰামায়ণ মুখস্থ কৰিছোঁ । মই কেৱল ৰামায়ণ গোৱায়ে নহয়, মই এজন ভাষ্যকাৰো । মোৰ সমাজৰ প্ৰথম গুৰুজনৰো মোৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ আছে ।" নিজৰ প্ৰসংগত ৰামে এনেদৰে কয়।

বুৰঞ্জীবিদ ৰমেন্দ্ৰনাথ মিশ্ৰৰ মতে, "চৰকাৰে ৰামনামী সমাজৰ অনন্য পৰম্পৰাবোৰ ৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ বাবেও পদক্ষেপ ল'ব লাগিব (needs steps to save and preserve unique traditions of Ramnami society) । এই সম্প্ৰদায়ৰ বিষয়ে তথ্য শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে যাতে সম্প্ৰদায়টোৰ বাহিৰে অন্য লোকেও তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ৰামনামী সমাজ জাতিবৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰামৰ পৰা জন্ম হৈছে । ই তেওঁলোকৰ আত্মসন্মান জীয়াই ৰখা লোকসকলৰ কাহিনী কয় । কিন্তু সমাজখনে গ্ৰহণ কৰা পদ্ধতিটো এতিয়া পুৰণি হৈ পৰিছে আৰু নতুন প্ৰজন্মই ইয়াক আগুৱাই নিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে অক্ষম । ইয়াত বহুতো বাধ্যবাধকতা আছে । কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে ১৩০ বছৰৰ পিছতো ছত্তীশগড়ত জাতিগত পাৰ্থক্য আৰু বৰ্ণবৈষম্য (caste differences and racial discrimination) এতিয়াও শক্তিশালীভাৱে প্ৰচলিত হৈ আছে ।" তেওঁ লগতে কয়।

