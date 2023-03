নাৰীক পৰিয়ালৰ কেন্দ্ৰ তথা শক্তি বুলি গণ্য কৰা হয় । ঘৰ, পৰিয়াল, সন্তান, সকলো সম্পৰ্ক আৰু সম্পৰ্কৰ দায়িত্ব বেছিভাগেই পৰিয়ালত থকা মহিলাগৰাকীয়ে কৰে, কেতিয়াবা কন্যা হিচাপে, কেতিয়াবা পত্নী হিচাপে, কেতিয়াবা মাতৃ হিচাপে আৰু কেতিয়াবা বোৱাৰী হিচাপে । কিন্তু সকলোৰে দায়িত্ব পালন কৰি, সকলোৰে সুখ-স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাৰ সময়তে তাই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিজনক পাহৰি যায়। মানে নিজকে। মহিলা এগৰাকী কম শিক্ষিত হওক বা অধিক শিক্ষিত, গৰ্ভৱতী হওক বা কৰ্মৰত হওক, নিজৰ স্বাস্থ্য সুস্থ কৰি ৰখা বা নিজৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ চিন্তা পিছলৈ তেওঁৰ মনলৈ আহে(What is the theme for Womens Day 2023?) ।

আজিকালি বহুতে আত্মপ্ৰেমৰ কথা কয়(Why is March 8th women's Day?)। অৰ্থাৎ সকলোকে সুখী কৰি ৰখাৰ পূৰ্বে নিজক ভালপোৱাটো অতি প্ৰয়োজন । যদি আপুনি নিজকে ভাল নাপায় বা নিজৰ যত্ন নলয় তেন্তে আপোনাৰ শতকৰাখিনি কাকো দিব নোৱাৰিব । আত্মপ্ৰেম মানে নিজৰ যত্ন লোৱা বা নিজকে আদৰ কৰা(international womens day theme 2023)।

চিকিৎসকে এই সত্যটো নিশ্চিত কৰে যে, অধিকাংশ মহিলাই যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৈতে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসাৰ বাবে আহিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰে ৷ যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ এই সমস্যাই অধিক কষ্ট নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে চিকিৎসকৰ কাষ নাচাপে(Women health and happiness) ।

এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰত সুখীভৱৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত উত্তৰাখণ্ডৰ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিজয়ালক্ষ্মীয়ে কৈছে যে, আজিৰ সময়ত যেতিয়া স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে ইমান সজাগতা বিয়পি পৰিছে, তাৰ পিছতো বেছিভাগ মহিলাই এতিয়াও নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, খাদ্য ৰুটিন আৰু ব্যায়ামৰ দৰে কাম-কাজৰ প্ৰতি অতি অসাৱধান আচৰণ কৰে (Women should also take care of their own health)।

এই ধৰণৰ অসাৱধানতা বিশেষকৈ কৰ্মৰত মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় কাৰণ তেওঁলোকে ঘৰ আৰু কাৰ্যালয়ৰ মাজত ইমানেই ব্যস্ত হৈ পৰে যে স্বাস্থ্যৰ সৈতে জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰত গুৰুত্ব নিদি ইয়াক আওকাণ কৰে । ঘৰৰ কাম শেষ কৰি কাৰ্যালয় পোৱাৰ খৰখেদাকৈ বহু মহিলাই নিজৰ ব্ৰেকফাষ্ট সঠিকভাৱে নোলোৱাত শৰীৰৰ পুষ্টিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব নোৱাৰে । তেওঁলোকৰ ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ কিবা এটা ঘটে । সেইবাবেই অধিকাংশ মহিলাৰ দেহত কেৱল আইৰণৰ অভাৱ হোৱাই নহয় আন বহুতো প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদানৰ অভাৱ হোৱাও দেখা যায় ।

সৰুৰে পৰা কৰক এইসমূহ অভ্যাস

ডাঃ বিজয়লক্ষ্মীয়ে কয় যে, ঘৰতে কন্যা সন্তানক আৰম্ভণিৰে পৰাই শিকোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় যে যদি তেওঁলোকে নিজৰ আৰু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন লোৱা নাই তেন্তে তেওঁলোকে কাৰো যত্ন ল’ব নোৱাৰে । ইয়াৰ বাবে শৈশৱৰ পৰাই তেওঁলোকক সঠিক সময়ত পুষ্টিকৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা দেখুৱাই নিয়মীয়া ব্যায়ামক তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন কাম-কাজৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ হিচাপে লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।

লগতে তেওঁলোকক শিকোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় যে যদি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সমস্যা অনুভৱ কৰি আছে তেন্তে তেওঁলোকে সেই বিষয়ে চিকিৎসকৰ ওচৰত ব্যক্ত কৰিব লাগে আৰু চিকিৎসা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও অৱহেলা কৰিব নালাগে ।

খাদ্য ৰুটিন প্ৰয়োজনীয়

চিকিৎসক বিজয়লক্ষ্মীয়ে কয় যে, বেছিভাগ ছোৱালী বা মহিলাই শুদ্ধ খাদ্যাভ্যাস গ্ৰহণ নকৰে । ঘৰৰ কাম-কাজৰ নামত, স্কুল-কলেজ পঢ়া-শুনা, চাকৰিৰ খৰখেদা আৰু কেতিয়াবা ডায়েটিংৰ নামত সাধাৰণতে ব্ৰেকফাষ্ট আৰু দিন বা ৰাতিৰ আহাৰ এৰি দিয়ে আৰু তাৰ পিচত এটা সময়ত ভোক লাগিলে অত্যধিক খাদ্য গ্ৰহণ কৰে । যাৰ ফলত শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে ।

ঋতুস্ৰাৱ আৰু অন্যান্য কাৰণত মহিলাসকলক প্ৰতিমাহে তুলনামূলকভাৱে অধিক পুষ্টিৰ প্ৰয়োজন হয় । এনে পৰিস্থিতিত কেলচিয়াম, আইৰণ, ভিটামিন, প্ৰ'টিন আৰু সকলো প্ৰয়োজনীয় খনিজ পদাৰ্থ আৰু পুষ্টিকৰ উপাদান তেওঁলোকৰ খাদ্যত প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো প্ৰয়োজন । সেইবাবেই তেওঁলোকৰ বাবে ফিক্সড ডায়েট ৰুটিন থকা আৰু সকলো সময়তে পুষ্টিকৰ খাদ্য খোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।

নিয়মীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰাটো প্ৰয়োজনীয়

তেওঁ কয় যে, আগতে কোৱা হৈছিল যে ৪০ বছৰৰ পিচত কেৱল মহিলাই নহয় পুৰুষেও নিয়মীয়াকৈ প্ৰয়োজনীয় স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাব লাগে । কিন্তু বৰ্তমান যুগত জীৱনশৈলী বা আন কাৰণত ৰোগ আৰু ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ বাবে ২৫ৰ পৰা ৩০ বছৰৰ ভিতৰত নিয়মীয়াকৈ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰা আৰম্ভ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত শৰীৰৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা আৰম্ভণিতে নিজেই ধৰা পেলাব পাৰি আৰু সময়মতে চিকিৎসা কৰি সমস্যাটো ৰোধ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাব পাৰি ।

এই পৰীক্ষাসমূহৰ ভিতৰত ৰক্তচাপ পৰীক্ষা, ৰক্ত পৰীক্ষা, বিশেষকৈ হিম’গ্লবিনৰ মাত্ৰা পৰীক্ষা, প্ৰস্ৰাৱ পৰীক্ষা, থাইৰয়ড টেষ্ট, লিপিড টেষ্ট, ডায়েবেটিছ টেষ্ট, প্ৰটিন লেভেল টেষ্ট, মেম’গ্ৰাম আৰু পেপ স্মিয়ৰ টেষ্টৰ দৰে পৰীক্ষা নিয়মীয়াকৈ কৰিব লাগে ।

ডাঃ বিজয়লক্ষ্মীয়ে কৈছে যে, আমাৰ সমাজত ছোৱালীক সৰুৰে পৰাই শিকোৱা হয় যে, বিয়াৰ পিছত আনৰ ঘৰলৈ যাব লাগে, গতিকে আৰম্ভণিৰে পৰাই তেওঁলোকক নিজতকৈ আনক অধিক মনোযোগ দিবলৈ, তেওঁলোকৰ যত্ন ল’বলৈ আৰু নিজকে খাপ খুৱাই ল’বলৈ শিকাইছে ৷ কিন্তু এই শিক্ষা শিকি থাকোঁতে ছোৱালীবোৰে সৰুৰে পৰা নিজকে আওকাণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।

কিন্তু মানুহে পাহৰি যায় যে যদি মহিলাগৰাকী নিজেই সুস্থ নহয় তেন্তে তেওঁ কাৰো যত্ন ল’ব নোৱাৰে । সেইবাবেই তেওঁক সৰুৰে পৰা সকলোৰে কথা চিন্তা কৰি যত্ন লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে শিকাব লাগিব, কিন্তু প্ৰথমে তেওঁক নিজৰ যত্ন ল’বলৈ শিকাব লাগে । কাৰণ এগৰাকী সুস্থ আৰু সুখী মহিলাইহে ঘৰৰ সুস্থ অক্ষ হ’ব পাৰে আৰু কেৱল ঘৰ, পৰিয়াল আৰু চাকৰি আৰু ব্যৱসায়ৰ সকলো দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক: Womens Day 2023 : ঋতুস্ৰাৱকলৈ থকা পৌৰাণিক ধাৰণাবোৰ কিমান সঁচা ?