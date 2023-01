নেশ্যনেল ডেস্ক,২৭ জানুৱাৰী: চেন্নাইৰ থাউজেণ্ড লাইট টানেলৰ ওচৰত পুৰণি অট্টালিকাসমূহ ধ্বংস কৰাৰ কাম চলি আছে (Demolition of old buildings in Chennai) । ইয়াৰে অংশ হিচাবে শুকুৰবাৰে পুৱা বুলড'জাৰেৰে অট্টালিকাসমূহ ভাঙি পেলোৱাৰ কাম চলি আছিল । কিন্তু সেই সময়তে ঘটে এক অঘটন । অট্টালিকা খহাই থাকোঁতেই হঠাতে অট্টালিকাৰ এটা অংশ খহি বাহিৰত পথৰ ওপৰতে পৰে ।

ফলত সেই সময়তে ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়ি গৈ থকা এগৰাকী মহিলা এই অট্টালিকাৰ ধ্বংসস্তূপত আবদ্ধ হৈ পৰে (Woman Killed on Wall Collapsed in Chennai) । তাৰ পিছত ৰাইজে লগে লগে অগ্নিনিৰ্বাপক বিভাগ আৰু থাউজেণ্ড লাইট আৰক্ষীক ঘটনাটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰে । এই তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতে অগ্নিনিৰ্বাপক বিভাগে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ ২০ মিনিট ধ্বংসস্তূপত আবদ্ধ হৈ নিজৰ জীৱনৰ বাবে যুঁজি থকা মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে (Woman Killed on Wall Collapsed in thousand light) ।

ইয়াৰ পিছত মহিলাগৰাকীক চিকিৎসাৰ বাবে স্থানীয় ৰয়াপেট্টাহ চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । তাত তেওঁক পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে । চিকিৎসকে জনোৱা মতে, মহিলাগৰাকীয়ে চিকিৎসালয় পোৱাৰ পূৰ্বেই মৃত্যুবৰণ কৰিছে ।

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে চলোৱা প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত মৃত মহিলাগৰাকী প্ৰিয়া বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । তেওঁ এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ তথ্য-প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰি আছিল বুলি প্ৰকাশ পাইছে । লগতে এইটোও প্ৰকাশ পাইছে যে বাছ আস্থানলৈ খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁতেই তেওঁ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । প্ৰিয়াৰ ঘৰ প্ৰকৃততে মাদুৰাইত যদিও এমাহ পূৰ্বে তেওঁ চাকৰিৰ বাবে চেন্নাইলৈ স্থানান্তৰিত হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

উল্লেখ্য যে, একেটা দিনতে অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানেৰ ভিৱান্দি চহৰটো । শুকুৰবাৰে পুৱতিনিশা ভিৱান্দি চহৰৰ মুলচান্দ চৌহদ অঞ্চলৰ এটা অট্টালিকা খহি পৰিছিল (Old two storied building collapsed in Bhiwandi) । উক্ত বিপজ্জনক অট্টালিকাটোত দুটা মহলা আছিল । দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত অট্টালিকাটোৰ বাসিন্দা ২৫ বছৰীয়া মজিদ আনছাৰী নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হয় (one died in building collapsed in MH) ।

