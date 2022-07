নেশ্যনেল ডেস্ক, 31 জুলাই: খাদ্য গ্ৰহণ কৰোতে সাৱধান হওক ৷ নিজৰ অসাৱধানতাৰ কাৰণে নিগনি মৰা বিহযুক্ত মেগী খাই মৃত্যু হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ ৷ মুম্বাইৰ পাস্কেলৰ ৱাদি অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা (Woman added rat poison to tomatoes to kill the rodents) ৷

ঘটনা অনুসৰি যোৱা 20 জুলাইত ৰেখা নিশাদ (27) নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে ঘৰত থকা নিগনি মাৰিবলৈ বিলাহীত নিগনি মৰা বিহ সানি থৈছিল (Woman added rat poison to tomatoes) ৷ প্ৰতিদিনৰ দৰে অফিচৰ পৰা আহি ৰেখাই মেগী খাওঁ বুলি ভুলৱশতঃ বিহ সানি থোৱা বিলাহীকে কাটি মেগীৰ লগত প্ৰস্তুত কৰিলে ৰেখাই ৷

টিভি চাই তেওঁ মেগীখিনি খাই থাকোঁতেই যুৱতীগৰাকীৰ বিষক্ৰিয়া হৈ বমি হয় ৷ ততালিকে যুৱতীগৰাকীৰ স্বামীয়ে তেওঁক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰে ৷ বুধবাৰে চিকিৎসাৰ সময়তে মৃত্যু হয় যুৱতীগৰাকীৰ ৷ হাস্পতালত মালৱানী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনা সন্দৰ্ভত সোধ পোছ কৰে ৷

