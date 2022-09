নেশ্যনেল ডেস্ক, 30 ছেপ্টেম্বৰ : কেৰালাৰ এখন হাস্পতালত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা (Sensational incident Kerala)। মেকুৰীয়ে কামোৰাৰ পাছত জলাতংকৰ প্ৰতিষেধক ল'বলৈ যোৱা যুৱতীক পুনৰ কামুৰিলে কুকুৰে (Dog bites woman while going to get vaccine)। গুৰুত্বৰভাৱে আহত যুৱতীগৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আন এখন হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ ।

এই ঘটনা কেৰালাৰ ভিজিঞ্জামৰ (Vizhinjam state run clinic incident)। জানিব পৰা মতে মেকুৰীয়ে কামোৰাৰ পাছত যুৱতীগৰাকীয়ে ভিজিঞ্জাম সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ জলাতংকৰ প্ৰতিষেধক ল'বলৈ গৈছিল । কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে ক্লিনিকৰ চৌহদৰ ভিতৰতে পুনৰ এটা কুকুৰে আক্ৰমণ কৰে যুৱতীগৰাকীক (Vizhinjam woman bitten by dog at health centre)।

যুৱতীগৰাকী ভিজিঞ্জামৰ বাসিন্দা অপৰ্ণা বুলি জানিব পৰা গৈছে । স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ সময়ত যুৱতীগৰাকীয়ে দুৰ্ঘটনাক্ৰমে চিকিৎসালয়ৰ কোঠাৰ ভিতৰত শুই থকা এটা কুকুৰৰ নেজত ভৰি ৰাখিছিল । লগে লগে কুকুৰটোৱে যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে আৰু ভৰিত কামোৰে । যুৱতীগৰাকীক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত প্ৰাৰম্ভিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় আৰু পিছত সাধাৰণ চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় ।

স্থানীয় লোকসকলে অভিযোগ কৰা মতে যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰা কুকুৰটো বহু বছৰ ধৰি চিকিৎসালয়ৰ চৌহদতে আছে । কিন্তু আজিলৈ কুকুৰটোক জলাতংকৰ প্ৰতিষেধক দিয়া হোৱা নাছিল । স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ৰোগীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আজিলৈ প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰো অভিযোগ উঠিছে ।

লগতে পঢ়ক :Twitter New Feature: Video experienceক উন্নত কৰিবলৈ টুইটাৰে ৰোল আউট কৰিব দুটা নতুন আপডেট