নিউজ ডেস্ক, ১৬ ছেপ্টেম্বৰ : এগৰাকী মহিলাক ঘৰলৈ মাতি নি ৮ দিন ধৰি বন্দী কৰি ৰাখি ধর্ষণৰ অভিযোগ উঠিল উত্তৰ প্রদেশৰ ছাঙ্গাৰী থানা এলেকাত (woman allegedly raped for 8 days in UP) । আনহাতে, অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ যাওঁতে আৰক্ষীয়ে গা এৰা দিয়া মনোভাব প্ৰদৰ্শন কৰা বুলিও অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ । অৱশেষত তেওঁ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হয় । উল্লেখ্য, সম্প্রতি দুই দলিত কিশোৰীক ধর্ষণ কৰি হত্যাৰ অভিযোগত উত্তপ্ত হৈ আছে উত্তৰ প্রদেশ (2 sisters raped and murder case in UP) । তাৰ মাজতেই প্রকাশ্যে আহিছে এই ঘটনা ।

ধর্ষণৰ অভিযোগ উঠিছে অজয়পাল বার্মা নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে (allegation of kidnapped and rap in UP) । আৰক্ষী সূত্র মতে, অভিযুক্ত যুৱকজন মহিলাগৰাকীৰ পূর্বৰে পৰিচিত । বৃহস্পতিবাৰে এই ঘটনা প্রসঙ্গত আৰক্ষীয়ে জনায় যে বিগত ১৫ জুনত গৌহানিয়া ৰে'লৱে ক্রছিঙৰ কাষত পাচলি কিনিবলৈ গৈছিল মহিলাগৰাকী । সেই সময়তেই ৰাস্তাত অভিযুক্ত যুৱকজনৰ সৈতে তেওঁৰ দেখা হয় ।

ইয়াৰ পিছতেই বাইকত মহিলাগৰাকীক তেওঁ নিজৰ ঘলৈ লৈ যায় । অভিযোগ অনুসৰি, ঘৰলৈ নি মহিলাগৰাকীক আঠ দিন ধৰি বন্দী কৰি ৰাখি ধর্ষণ কৰে যুৱকজনে । আনহাতে, অভিযুক্ত যুৱকজনৰ কব্জাৰ পৰা বাচিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেওঁক প্রাণে মৰাৰো ভাবুকি দিয়া বুলি নিৰ্যাতিতাৰ অভিযোগ ।

পিছত অৱশ্যে মহিলাগৰাকীৰ মাতৃয়ে তেওঁক অভিযুক্তৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে । আৰক্ষী সূত্রৰ দাবী, মহিলাগৰাকীৰ মাতৃৰ সৈতে অভিযুক্ত যুৱকজনৰ পৰিচিতি আছে । আঠ দিন ঘৰি ঘৰলৈ উভতি নহাৰ পিছতো মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে আৰক্ষীৰ ওচৰত কোনো অভিযোগ দাখিল কৰা নাছিল বুলিও আৰক্ষীৰ দাবী । ইফালে নির্যাতিতাৰ অভিযোগ, স্থানীয় থানাত এই অভিযোগ জনাবলৈ গৈছিল যদিও অভিযোগ গ্ৰহণ কৰা নাছিল । সেয়ে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'বলগা হয় (woman lodge case of rape in court)।

আদালতৰ নির্দেশ অনুযায়ী উক্ত ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । অভিযুক্ত যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে অপহৰণ আৰু ধর্ষণৰ অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে । অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছেনে নাই সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই ।

