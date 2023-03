গুৱাহাটী, 3 মাৰ্চ : ফলাফল ঘোষণা হ’ল সদ্য সমাপ্ত মেঘালয় নিৰ্বাচনৰ ৷ চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে মেঘালয়ত পুনৰ এবাৰ চৰকাৰ গঠনৰ কথা নিশ্চিত কৰিলে কনৰাড চাংমা নেতৃত্বাধীন এনপিপিয়ে ৷ অৱশ্যে বিধানসভা নিৰ্বাচনত ২৬ খন আসন জয় লাভ কৰা কনৰাড চাংমা নেতৃত্বাধীন এনপিপিয়ে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিলে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় আসনৰ সংখ্যা ৩২ (Conrad will form an alliance with which party) ৷

কাক মিত্ৰ ৰূপে লৈ মেঘালয়ত চৰকাৰ গঠন কৰিব কনৰাড চাংমাই ?

কনৰাড চাংমাৰ দলে তেওঁলোকেই যে মেঘালয়ত চৰকাৰ গঠন কৰিব সেই কথাত একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে যদিও কাক কাক মিত্ৰ দল ৰূপে লগত লৈ মেঘালয়ত চৰকাৰ গঠন কৰিব সেয়া স্পষ্ট কৰিব পৰৈ নাই কনৰাড চাংমাই ? এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে এন পি পিয়ে বিজেপিৰ সৈতে পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যখনত মিত্ৰতা স্থাপনৰ বাবে আগবাঢ়িছে ৷ কাৰণ মেঘালয় বিজেপিৰ সভাপতি আৰ্ণেষ্ট মাৱৰীয়ে পত্ৰযোগে এনপিপিলৈ চৰকাৰ গঠনৰ বাবে নিজৰ সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিছে (Meghalaya election result 2023) ৷

কনৰাড চাংমায়ো চৰকাৰ গঠন সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে অমিত শ্বাহৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছে ৷ আনহাতে চৰকাৰ গঠনৰ বাবে মেঘালয়ৰ আঞ্চলিক দলসমূহ এতিয়াও গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈয়ে আছে । অৱশ্যে বিজেপিৰ বাহিৰে আৰু কোন আঞ্চলিক দলক মিত্ৰ দল হিচাবে লগত লৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব কনৰাড চাংমাই তাকে লৈ ৰাজ্যৰ বাহিৰে-ভিতৰে চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে ? কাৰণ এনপিপিৰ ২৬ খন আসনৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে মাত্ৰ ২খন আসনহে লাভ কৰিছে ৷ বিজেপি আৰু এনপিপিৰ মুঠ আসন হয়গৈ ২৮ খন ৷ তাৰ পিছতো চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ৩২ খন আসনৰ বাবে কনৰাড চাংমাক প্ৰয়োজন ৪ খন আসনৰ (Meghalaya govt 2023) ৷

৬০ খন আসনৰ বিপৰীতে ৫৯ খন আসনৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বিধানসভাত নিৰ্বাচনত ২৬খন আসন লাভ কৰি নেচনেল পিপলছ পাৰ্টিয়ে (এনপিপি) মেঘালয়ৰ একক বৃহত্তম দল হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷ লগে লগে এনপিপিয়ে বিজেপি নাইবা ইউনাইটেড ডেম’ক্ৰেটিক পাৰ্টি (ইউডিপি) — দুয়োটাৰে সৈতে মিত্ৰতা কৰাৰ সম্ভাৱনা স্পষ্ট হৈ পৰে । এতিয়ালৈ কনৰাড চাংমাই বিজেপিৰ লগতে মেঘালয়ৰ যিকোনো দলৰ বাবে নিজৰ মিত্ৰতাৰ বিকল্প মুকলি ৰাখি হিচাব-নিকাছ অব্যাহত ৰাখিছে ৷

ৰাজ্যখনৰ হিল ষ্টেট পিপ’লছ ডেম’ক্ৰেটিক পাৰ্টী ২ খন আসন, পিপ’লছ ডেম’ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টে ২ খন আসন, ইউনাইটেড ডেম’ক্ৰেটিক পাৰ্টীয়ে ১১ খন আসন, ভইচ অব পিপলচ পাৰ্টীয়ে ৪ খন আসন, নিৰ্দলীয় দলে লাভ কৰিছে ২ খন আসন ৷ এই দলবোৰৰ ভিতৰত এখন সুস্থিৰ চৰকাৰ গঠনৰ বাবে এনপিপিয়ে ইউনাইটেড ডেম’ক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ সৈতেই মিত্ৰতা কৰাৰ বাবে বিজেপিৰ পিছতে প্ৰথম স্থানত ৰখা বুলি এনপিপিৰ ভিতৰুৱা সূত্ৰই ব্যক্ত কৰিছে । শুকুৰ বাৰৰ দিনটোৰ ভিতৰত এনপিপিৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত দলটোৱে চূড়ান্ত সিদ্বান্ত গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

