নেশ্য়নেল ডেস্ক, ২২ নৱেম্বৰ: বাৰুইপুৰত প্ৰাক্তন নৌ-সেনাৰক্ষী উজ্জল চক্ৰৱৰ্তীৰ হত্যাৰ তদন্ত অব্য়াহত থকাৰ মাজতেই আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ পুত্ৰ আৰু পত্নীক এই ঘটনাত জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ লাভ কৰিছে (murder of Navy man Ujjal Chakraborty in Baruipur)। এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্য়ে আৰক্ষীয়ে উজ্জল চক্ৰৱৰ্তীৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে (wife and son of Ujjal Chakraborty arrested) । আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত লাভ কৰা তথ্য় মতে, ৫৪ বছৰীয়া চক্ৰৱৰ্তীক শ্বাসৰুদ্ধ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পিছতেই তেওঁৰ শৰীৰটো অস্ত্ৰোপচাৰৰ সঁজুলিৰে ছয় টুকুৰাকৈ কাটি বিভিন্ন স্থানত পেলাই দিয়া হৈছিল । শৰীৰৰ এই টুকুৰাবোৰ চাইকেল এখনত কঢ়িয়াই অনা হৈছিল বুলিও আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে ( pieces body carried on bicycle) ।

উল্লেখ্য় যে উক্ত অনুসন্ধানত আৰক্ষীয়ে চক্ৰৱৰ্তীৰ মৃতদেহৰ কিছু অংশ তেওঁৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে (Wife son accused of Ex Navy mans murder)। আনহাতে, আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ শৰীৰৰ আন অংশসমূহ বিচাৰি আছে । এই হত্যাকাণ্ড দিল্লীত সংঘটিত শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰৰ হত্যাৰ সৈতে সাদৃশ্য় থকা বুলি চৰ্চা হৈছে (Shraddha Walkers murder)। আৰক্ষী সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি উজ্জ্বল চক্ৰৱৰ্তীৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক সোধা-পোছা কৰা হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কয় যে প্ৰাক্তন নৌ-সেনাৰক্ষী উজ্জল চক্ৰৱৰ্তীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি সুৰাপান কৰাৰ লগতে পত্নী আৰু পুত্ৰক উৎপীড়ন চলাই আহিছিল । সেয়েহে সময়ৰ লগে লগে চক্ৰৱৰ্তীৰ ওপৰত তেওঁলোক অতিষ্ঠ হৈ পৰে । ইয়াৰ মাজতেই যোৱা সোমবাৰে তৰ্কৰ সময়ত পত্নী আৰু পুত্ৰই চক্ৰৱৰ্তীক ঠেলি দিয়াত তেওঁ মজিয়াত পৰি যায় ।

উক্ত ঘটনাৰ পিছত তেওঁক শ্বাসৰুদ্ধ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল । কিন্তু মৃতকৰ পত্নীয়ে আৰক্ষীক দিয়া স্বীকাৰোক্তি মতে চক্ৰৱৰ্তী সিদিনা সন্ধিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা নাছিল । মন কৰিবলগীয়া যে বৃহস্পতিবাৰে নিশা বাৰুইপুৰ-মল্লিকপুৰ পথৰ দিহি অঞ্চলৰ এটা পুখুৰীৰ পৰা উজ্জ্বল চক্ৰৱৰ্তীৰ মৃতদেহৰ কিছু অংশ উদ্ধাৰ কৰা হয় (Baruipur Mallikpur road)। ইয়াৰ পিছত

বাৰুইপুৰ থানাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অৱশিষ্টসমূহ উদ্ধাৰ কৰে । কিন্তু ৫৪ বছৰীয়া প্ৰাক্তন নৌ-সেনাৰ লোকজনৰ দুখন হাত আৰু কঁকালৰ তলত তেওঁৰ শৰীৰৰ বাকী অংশ বিচাৰি উলিয়াবলৈ আৰক্ষী সক্ষম হোৱা নাই । মৃতদেহটোৰ মুখখনো প্লাষ্টিকৰে ঢাকি থোৱা হৈছিল বুলি আৰক্ষীয়ে কয় । উল্লেখ্য় যে উজ্জল চক্ৰৱৰ্তী ১৪ নৱেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল । বৰ্তমান তেওঁ এটা সংগঠনত নিৰাপত্তাৰক্ষী হিচাপে কাম কৰি আছিল ।

