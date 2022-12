নিউজ ডেস্ক, 30 ডিচেম্বৰ: ভাৰতত আজি বৃহৎ বিশ্বব্যাপী বিজুলী বিচ্ছিন্নতাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত টুইটাৰ বেক আপ । যদিও কোম্পানীয়ে এতিয়াও কোৱা নাই কিয় এনেকুৱা হৈছে(twitter latest news)। কিন্তু কোম্পানীটোৰ নতুন বছ অৰ্থাৎ এলন মাস্কে ইয়াৰ কাৰণ প্ৰকাশ কৰিছে ।

এলন মাস্কে টুইটাৰৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰে পৰা মাইক্ৰ’ ব্লগিং চাইটত বহু ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে । কিন্তু এতিয়া যেতিয়া টুইটাৰৰ চাৰ্ভাৰ বন্ধ হৈ গৈছে, তেতিয়া তেওঁ ক’লে যে বেংকৰ এণ্ড চাৰ্ভাৰ আৰ্কিটেকচাৰৰ এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তনৰ বাবেই এনে হৈছে । ইয়াৰ লগে লগে টুইটাৰ ব্যৱহাৰ এতিয়া পূৰ্বতকৈ দ্ৰুত হ’ব (is twitter down today in india)।

বিশ্বজুৰি বন্ধ হৈ পৰিল টুইটাৰ

টেছলাৰ চিইঅ’ তথা বিশ্বৰ দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তিজনে টুইটাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে টুইটাৰত ইমান ডাঙৰ বিচ্ছিন্নতা সংঘটিত হৈছে । এলন মাস্কে অক্টোবৰ মাহত ৪৪ বিলিয়ন ডলাৰত টুইটাৰ ক্ৰয় কৰিছিল । বেছিভাগ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ডেস্কটপ বা লেপটপত ৱেবছাইটটোত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত কাৰিকৰী সমস্যাৰ কথা জনাইছে । একাংশ লোকে কয় যে মোবাইল এপতো একে সমস্যা দেখা গৈছে ।

কেইবাখনো দেশত টুইটাৰ আউটেজ হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে, ইয়াৰে কিছুমান দেশত অধিক ভয়াৱহ । আমেৰিকাত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল ১০ হাজাৰতকৈ অধিক ব্যৱহাৰকাৰী । একে সময়তে জাপানৰ প্ৰায় ২৫০০ ব্যৱহাৰকাৰী আৰু ব্ৰিটেইনৰ ২৫০০ৰো অধিক ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল ।

টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ল নেকি?

বৃহস্পতিবাৰে পুৱা টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ মাজত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছিল কাৰণ মাইক্ৰ’ ব্লগিং প্লেটফৰ্মে তেওঁলোকক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে লগ আউট কৰিছিল । ইয়াৰ বাবেই মাইক্ৰ’ব্লগিং চাইট টুইটাৰৰ হাজাৰ হাজাৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ একাউণ্টত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল । টুইটাৰে কাম নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছিল হাজাৰ হাজাৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ।

উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে লগ আউট হৈ পৰে যাৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মাইক্ৰ’ ব্লগিং চাইট টুইটাৰত নিজৰ একাউণ্টত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল । হাজাৰ হাজাৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে টুইটাৰ কাম নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

এক আউটেজ ট্ৰেকিং(Online tool that tracks apps and websites) ৱেবছাইটৰ মতে (Down Detector Dot Com), বুধবাৰে সন্ধিয়া ০৭:৪০ বজাত টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । কাৰণ তেওঁৰ টুইটাৰ নোটিফিকেশনে কাম কৰা নাছিল । লগতে টুইট আপলোড কৰাত সমস্যা হৈছিল । ইয়াৰ পিছত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে টুইটাৰ এপত নতুন টুইট লোড নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

লগতে পঢ়ক: Twitter down: অকস্মাতে হাজাৰ হাজাৰ ব্যৱহাৰকাৰী অসুবিধাৰ সন্মূখীন হ'ল টুইটাৰত, কিন্তু কিয় ?