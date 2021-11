নিউজ ডেস্ক, 27 নৱেম্বৰ : মেঘালয়ৰ এখন সৰু গাঁৱৰ ৰাইজে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ সন্মানত সাজি কৰি উলিয়াইছে এটি বিশেষ সুহুৰি (Meghalaya Village made a tune in the honour of PM)৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গাঁৱখনৰ উন্নয়নৰ বাবে প্ৰদান কৰা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ প্ৰতি সঁহাৰি প্ৰদান কৰিয়েই এই বিশেষ সুহুৰিটি সাজি কৰি উলিয়াইছে গাঁৱখনৰ ৰাইজে ৷

ফটো সৌজন্য Google

শেহতীয়াকৈ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰালয়ে গাঁৱখনক United Nation's World Tourism Organization (UNWTO) অধীনত শ্ৰেষ্ঠ পৰ্যটন গাঁৱৰ বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰিছে ৷ যাৰ বাবে শতিকা পুৰণি এই পৰম্পৰাক স্বীকৃতি প্ৰদানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিয়েই প্ৰধানমন্ত্ৰীক সম্বোধনৰ বাবে এই বিশেষ সুহুৰি সাজি উলিয়াইছে গাঁৱবাসীয়ে ৷

মেঘালয়ৰ ‘সুহুৰি গাঁও’(Whistling village of Meghalaya) হিচাপে খ্যাত কংথং গাঁৱৰ (Kangthong village Meghalaya) ৰাইজে অতীজৰে পৰা এটা বিশেষ পৰম্পৰা পালন কৰি আহিছে ৷ কংথং গাঁৱখন মেঘালয়ৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা 60 কিল’মিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত ৷ গাঁৱবাসীয়ে মানুহৰ নাম অনুসাৰে সম্বোধনৰ বাবে এটি বিশেষ সুহুৰি ব্যৱহাৰ কৰে ৷ গাঁৱখনৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ইজনে আনজনক সম্বোধনৰ বাবে প্ৰজন্মৰ পাচত প্ৰজন্ম ধৰি এই বিশেষ সুহুৰি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ৷

লগতে পঢ়ক : ভিন্ন সুৰৰ সুহুৰিৰে ভৰা মেঘালয়ৰ এখন গাঁও

এই প্ৰথা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তাক লৈ গাঁৱখনৰ লোকৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ আহিছে ভিন্ন আখ্যান ৷ প্ৰবাদ অনুসৰি, গাঁৱৰ কাষৰ জংঘলত আছে কোনো অদৃশ্য শক্তি ৷ সেয়েহে কোনো লোককে তেওঁলোকৰ নামেৰে মতা নহয় ৷ তেওঁলোকৰ ভয় যদিহে কোনো লোকৰ নাম লৈ মতা যায় তেন্তে সেই অদৃশ্য শক্তিয়ে লোকজনক হানি কৰিব পাৰে ৷ যাৰ বাবে গাঁৱখনৰ ৰাইজে এজনে আনজনক নাম ধৰি মতাৰ বিপৰীতে সুহুৰিৰে মাতে ৷

আন একাংশই কয়, এবাৰ কোনো এগৰাকী লোক ডকাইতৰ হাতত পৰিছিল তেতিয়া তেওঁ সহায়ৰ বাবে সুহুৰিৰে গাঁৱবাসীক তেওঁৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ মাতিছিল ৷ তেনেদৰে মাতোতে গাঁৱবাসীয়ে আহি তেওঁক উদ্ধাৰ কৰে ৷ সেই দিনটোৰ পৰাই গাঁৱখনত সুহুৰিৰে কোনো লোকক মতাৰ প্ৰচলন হৈ আহিছে ৷

ফটো সৌজন্য Google

এই গাঁৱখনৰ বাসিন্দাসকলে খেতিৰ লগতে মৌ সংগ্ৰহ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে ৷ কেতিয়াবা চিকাৰ কৰিবলৈও যায় ৷ সেই সময়তে পৃথকে পৃথকে থকা তেওঁলোকৰ সতীৰ্থসকলক মাতিবলৈ আৰু কোনো বিপদৰ সংকেত দিবলৈ তেওঁলোকে সুহুৰিৰ আশ্ৰয় লয় ৷

যেনেদৰে কোনো মাতৃয়ে জন্মৰ পূৰ্বেই নিজ সন্তানৰ নাম ভাবি থয়, ঠিক তেনেদৰে এই গাঁৱখনৰ মাতৃসকলেও তেওঁলোকৰ সন্তানৰ জন্মৰ পূৰ্বেই এটা সূহুৰি ভাবি থয় ৷ যাৰ জৰিয়তে সদ্যোজাত শিশুটিয়ে এক সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰে ৷ আনকি সুন্দৰ সুহুৰি বজাব পৰা যুৱকলৈ এই গাঁৱখনৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ ৰমণীগৰাকীকো বিয়া দিয়া হয় ৷ এই সুহুৰিৰ সময় 30 ছেকেণ্ডৰ পৰা 1 মিনিট পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে ৷ কোনো লোকৰ মৃত্যু হ'লে তেওঁৰ নিৰ্দিষ্ট সুহুৰিতেই তেওঁৰ পৰিচয় বৰ্তি থাকে ৷