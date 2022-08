আপুনি আপোনাৰ যৌন জীৱনটোক আনন্দদায়ক কৰিব বিচাৰে নেকি ? এই ক্ষেত্ৰত Sex gadgets আৰু ৰ'ল প্লেইং আপোনাৰ যৌন জীৱনক আৰু অধিক উপভোগ্য কৰি তোলাৰ বহুকেইটা উপায়ৰ কেৱল মাত্ৰ দুটা উদাহৰণহে ।

কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা আপুনি তান্ত্ৰিক যৌনতাৰ সৈতে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰাৰ কথা ভাবিছেনে বা তাতোকৈ এক ভাল টেকনিক "Karezza" কৌশলৰ বিষয়ে আপুনি জ্ঞাত নে ? এই কৌশলে কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ যৌন জীৱন আনন্দদায়ক কৰায়ে নহয়, বৰঞ্চ ই আপোনাক orgasm কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব লাগে আৰু premature ejaculation ৰ সৈতে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব লাগে সেই বিষয়েও জনাত সহায় কৰে(Kareeza technique and how it can boost your sex life) ৷

Karezza কি? (What is Karezza?): Karezza হৈছে এক প্ৰকাৰৰ প্ৰেম, উত্তেজনা আৰু কোমলতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আকাংক্ষা, উদ্বেগজনক যৌন কাৰ্য্যকলাপ (pronounce it 'ka-RET-za')। এয়া এক ইটালীয় শব্দ "carezza", যাৰ অৰ্থ 'আদৰ কৰা', তাৰ পৰাই 'Karezza' নামৰ শব্দটোৰ উৎপত্তি হৈছে । ই অন্য যৌন কাৰ্যকলাপৰ দৰে নহয়, Karezzaৰ উদ্দেশ্য হৈছে যৌন জীৱনত শিথিলতা অনা আৰু সংগীৰ সৈতে আনন্দময় সময় পাৰ কৰা(Do you even want to delay the orgasm) ৷

Karezzaই শাৰীৰিক আকাংক্ষাতকৈ আন এজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি আধ্যাত্মিক প্ৰেমৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । সচৰাচৰ ফ'ৰপ্লেৰ পৰিৱৰ্তে, Karezzaৰ অনুশীলনকাৰীসকলে হাঁহি আৰু skin-to-skin contact ৰ দৰে কামুক বন্ধন কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হয়(Kareeza a type of sensual foreplay) । Karezza টেকনিকৰ সৰ্বোত্তম ব্যৱহাৰৰ বাবে কিছুমান টিপছ ইয়াত তলত আগবঢ়োৱা হ'ল-

1.আপোনাৰ সংগীক বুদ্ধিমত্তাৰে বাছনি কৰক(Choose your mate wisely): Karezza এনেকুৱা সম্পৰ্ক নহয় যিয়ে আপোনাক কেৱল মাত্ৰ এটা ৰাতিৰ বাবে যৌন জীৱনৰ আনন্দ দিয়ে বৰঞ্চ আপুনি যেতিয়া কাৰোবাৰ সৈতে এটা বিশ্বাসযোগ্য সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে তেতিয়া এই টেকনিকৰ সম্পূৰ্ণ আনন্দ ভোগ কৰিব পাৰে ।

2. উদ্দেশ্য সম্বোধন কৰক(Address the motives) : Karezza টেকনিকৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰামৰ্শ দিয়ে যে, যদি আপুনি আৰু আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে এই সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব বিচাৰে তেন্তে এই ক্ষেত্ৰত দুয়োগৰাকীয়ে যৌন আকাংক্ষাৰ উৎপত্তি কৰা উচিত তেতিয়াহে দুয়োজন অংশীদাৰক সমানে যৌনতা ৰোমাঞ্চকৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব ৷

3. আগতে ভালদৰে যোগাযোগ কৰক(Communicate well beforehand): আপুনি কিয় karezzaৰ চেষ্টা কৰিছে সেই বিষয়ে স্পষ্টকৈ আপুনি আপোনাৰ সংগীক কওক যাতে দুয়োজনে ইয়াৰ আনন্দ ল'ব পাৰে । karezzaৰ দ্বাৰা এক আনন্দদায়ক যৌন সম্পৰ্ক স্থাপনৰ বাবে ইজনে আনজনৰ সৈতে মুকলিকৈ এই বিষয়ে স্পষ্টকৈ ক'ব লাগিব আৰু নিজৰ আগ্ৰহ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব ৷

4. ভিত্তি নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰক(Lay down the ground rules) : আপুনি আলিংগনৰ ওপৰত এটা সময়সীমা দিব বিচাৰেনে বা আপুনি কেতিয়া যৌন সম্পৰ্কৰ পৰ্যায়ত অধিক দ্ৰুতগতিত যাব বিচাৰে ? আপোনাৰ শৰীৰত এনেকুৱা কোনো ইৰ’জেন জ’ন আছেনে য’ত আপুনি অধিক স্পৰ্শ কৰিব বিচাৰে বা আপোনাৰ শৰীৰৰ কোনো অংশ আছেনে য’ত আপুনি স্পৰ্শ নকৰাটো ভাল পায় ? আনকি orgasmত বিলম্ব কৰিব বিচাৰেনে ?

এটা মসৃণ পদ্ধতি আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে এই সকলো ধৰণৰ বিষয় আৰু ধাৰণাসমূহৰ আপুনি আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে সমাধান বা আলোচনা কৰি লোৱাটো ভাল । যদি আপুনি এই বিষয়ে আলোচনা কৰাত অসুবিধা অনুভৱ কৰিছে তেন্তে karezza পদ্ধতিৰ দ্বাৰা Orgasm পৰিচালনা কৰি ই অন্য যৌন সম্পৰ্কৰ দৰে আনন্দ দিব ৷

5. কম সময়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰক (Begin with shorter time frames) : karezza হৈছে আধ্যাত্মিক যৌনতাৰ (Spiritual sex) এক প্ৰকাৰ যিটো ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা যাব পাৰে, যদিও সদায় কৰিব নালাগে । এই পদ্ধতিয়ে যৌন সংগীক অৰ্গাজম অবিহনে আনন্দ দিব পাৰে ৷ এই ধৰণৰ যৌনতাৰ লগত শক্তিৰ আদান-প্ৰদানৰ বহুখিনি সম্পৰ্ক আছে আৰু ই আপোনাৰ যৌন অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি কৰে ।

6. অৰ্গাজমৰ চিন্তা নকৰিব(Don't worry about orgasm) : Karezzaক এতিয়াও Karezza বুলি গণ্য কৰা হয়নে যদি সেই সময়ত কাৰোবাৰ অৰ্গাজম হয়? ই গুৰুত্বপূৰ্ণ নেকি ? যৌন থেৰাপিষ্টসকলে এই সন্দৰ্ভত কয় যে, বিশেষকৈ যদি আপুনি প্ৰথম বা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কাৰেজা গ্ৰহণ কৰি আছে তেন্তে অনিচ্ছাকৃত অৰ্গাজম অপ্ৰত্যাশিত নহয় । এই ক্ষেত্ৰত এয়া তেনে সাধাৰণ কথা বুলি বিশেষজ্ঞসকলে মত প্ৰকাশ কৰে ৷