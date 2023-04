ৰঙালাও হৈছে এক পাচলি যাক কেৱল ভাৰততে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ ই যিমান সুস্বাদু, সিমানেই স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী বুলিও গণ্য কৰা হয় । এই পাচলি ৰান্ধিবলৈও অতি সহজ আৰু ইয়াৰ হজম কৰাতো কোনোধৰণৰ সমস্যা নহয় । কিন্তু আপুনি নিশ্চয় এটা কথা লক্ষ্য কৰিছে যে আমি প্ৰায়ে এনে ৰঙালাও ক্ৰয় কৰো য'ত বীজ হয়তো বীজ নাথাকে বা বীজ থাকিলেও, আমি ৰন্ধাৰ সময়ত ইয়াক ডাষ্টবিনত পেলাই দিওঁ ।

কিন্তু যদি আপুনি ইয়াৰ লাভালাভৰ বিষয়ে জানে, তেন্তে আপুনি সম্ভৱতঃ এই ভুলটো পুনৰ কেতিয়াও নকৰে । এই সন্দৰ্ভত চিকিৎসকে কয় যে, কেনেদৰে ৰঙালাওৰ গুটি আমাৰ বাবে উপযোগী হ'ব পাৰে (pumpkin seeds health benefits)।

ৰঙালাওৰ বীজ খোৱাৰ লাভালাভ

1. টেনচন আঁতৰি যাব

আজিকালি মানুহৰ কাম-কাজ, পৰিয়াল আৰু আৰ্থিক চাপ বহু পৰিমাণে বাঢ়িছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰায়ে মানসিক চিন্তা আৰু হতাশাৰ মাজেৰে পাৰ হ’বলগীয়া হয় । মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত কৰিবলৈ আপুনি ৰঙালাওৰ বীজ ব্যৱহাৰ খাব পাৰে, কিয়নো সেইসমূহত মেগনেছিয়াম থাকে যি মন শান্ত কৰাত সহায় কৰে । ইয়াৰ উপৰিও, ৰঙালাওৰ বীজত থকা জিংক আৰু ভিটামিন B-ৰ জৰিয়তে টেনচন দূৰ কৰিব পাৰি (What Are the Health Benefits of Pumpkin) ।

2. অনিদ্ৰা দূৰ কৰে

আজিকালি বহুলোকৰ টোপনি কম হোৱাৰ সমস্যা হয়, এক মিলিয়ন প্ৰচেষ্টা স্বত্বেও, লাখ লাখ চেষ্টাৰ পিচতো বহুলোকে আৰামত শুব নোৱাৰে আৰু গোটেই ৰাতি ইকাটি সিকাটি কৰি থাকে । সেয়ে এনে পৰিস্থিতিত, ৰঙালাওৰ বীজে আপোনাক অনিদ্ৰাৰ সমস্যাৰ পৰা সকাহ দিব পাৰে (Insomnia) । ইয়াক সেৱন কৰি, অনিদ্ৰা আঁতৰ কৰিব পৰা যায় ।

3. ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়

ক'ৰোনা ভাইৰাছ মহামাৰীৰ পৰা, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হয় যাতে আপুনি নিজকে সংক্ৰমণৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে (benefits of pumpkin seeds for Immunity boost)। ভিটামিন E ৰঙালাওৰ গুটিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় যিয়ে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে (how much pumpkin seeds to eat daily)।

4. ডায়েবেটিচত উপকাৰী

ডায়েবেটিচ ৰোগীসকলে ৰঙালাওৰ গুটি খোৱাটো জৰুৰী কিয়নো ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে আঁহ থাকে যি টাইপ ২ ডায়েবেটিছত সকাহ দিয়াৰ কাম কৰে । এই বীজবোৰত ভিটামিন C পোৱা যায়, যি ডায়েবেটিচৰ বাবে এক ৰামবাণৰ দৰে কাম কৰে । ই ৰক্ত শৰ্কৰাৰ স্তৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাতো সহায় কৰে ।

