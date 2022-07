নেশ্যনেল ডেস্ক, 29 জুলাই: পশ্চিমবংগৰ দুৰ্গাপুৰত বাস কৰা এচাম যুৱক-যুৱতীয়ে এক অদ্ভুত নিচাৰ কবলত পৰিছে (Strange addiction) । বিগত কেইদিনমানৰ পৰা চহৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যেনে C Zone আৰু A Zone স্থিত চিটি চেণ্টাৰ, বিধান নগৰ, বেনাচিটি আৰু মুচিপাৰাত ফ্লেভাৰযুক্ত কণ্ডমৰ বিক্ৰী অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ।

এই অদ্ভুত কাণ্ডই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলৰ মাজতো সৃষ্টি কৰিছে কৌতুহলৰ । এই কৌতুহলৰ কাৰণ জানিবৰ বাবে এজন দোকানীয়ে গ্ৰাহকৰূপী যুৱকক সুধিলে, কিয় ফ্লেভাৰযুক্ত কণ্ডমৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি পাইছে । যুৱকজনে কয় যে তেওঁ নিয়মিতভাৱে কণ্ডম কিনি পানীয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে । ৰাতিটো গৰম পানীত কণ্ডম দি পিছদিনা পুৱা সেই পানী তেওলোকে খায় । যদিও কথাটো আচৰিত, কিন্তু এই ঘটনাটো ঔদ্যোগিক চহৰখনত সংঘটিত হৈছে । যুৱচামৰ এই নতুন ৰুচিক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে চহৰবাসী (City dwellers are worried about this new fad) ।

দুৰ্গাপুৰত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বহুকেইখন ইঞ্জিনিয়াৰিং, মেনেজমেণ্ট আদিৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আছে । সেয়েহে ইয়াত বহু দেশী-বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সমবেত হয় । বহুকেইটা মাহ ধৰি অঞ্চলটোৰ ঔষধৰ দোকানসমূহত কণ্ডমৰ পেকেট কিনিবলৈ যুৱক-যুৱতীৰ ভিৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি সকলো স্তম্ভিত হৈ পৰিছিল । বহুতে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছিল যে, কেনেকৈ চহৰবাসীৰ যৌন আগ্ৰহ হঠাতে ইমান বাঢ়ি গ'ল ! প্ৰাপ্ত তথ্য মতে, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই সোৱাদযুক্ত কণ্ডমবোৰ গোটেই ৰাতিটো গৰম পানীত তিয়াই ৰাখে আৰু খোৱাৰ পিছত মদ্যপান কৰা যেন অনুভৱ কৰে ।

এনে পৰিপেক্ষিততেই ঔদ্যোগিক চহৰ দুৰ্গাপুৰত হঠাতে ফ্লেভাৰযুক্ত কণ্ডমৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰে । আশ্চৰ্য্যকৰ কথা এয়ে যে, বহু সময়ত ফাৰ্মাচীবোৰত ফ্লেভাৰযুক্ত কণ্ডমৰ ষ্টক শেষ হোৱা পৰ্যায় পায়গৈ । কণ্ডম ক্ৰয় কৰাসকলৰ অধিকাংশই যুৱক-যুৱতী, কলেজলৈ যোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী । অৱশ্যে এওলোকৰ সকলোৱে অবিবাহিত ।

যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত দেখা দিয়া এই নতুন ধৰণৰ নিচাৰ কথা জানিব পাৰি এতিয়া বিমোৰত পৰিছে দুৰ্গাপুৰবাসী । একাংশৰ মতে, কণ্ডমত থাকে কিছুমান সুগন্ধি যৌগ । সুগন্ধি যৌগবোৰ ভাঙি ইয়াৰ পৰা এলকহল উৎপন্ন হয় আৰু ই নিচাযুক্ত । আন একাংশৰ মতে, ডেণ্ড্ৰাইট আঠাতো এই সুগন্ধি যৌগ পোৱা যায় । গতিকে বহুতে নিচাৰ বাবেও ডেণ্ড্ৰাইট ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় ।

