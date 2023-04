পৃথিৱীৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব বিচাৰে । বিল গেটছ, ইলন মাস্ক, ৰতন টাটা, মুকেশ আম্বানী আৰু মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গৰ দৰে সফলতা লাভ কৰি বিশ্ববাসীৰ বাবে কিবা কৰিবলৈও কাৰনো মন নাযায় (how to become successful in business)। কিন্তু জীৱন পৰিচালনাৰ অভাৱত বহু সময়ত সফলতা আমাৰ হাতৰ পৰা দূৰ হৈ যায় ।

যদি আপুনিও বিল গেটছ, ইলন মাস্ক, ৰতন টাটা, মুকেশ আম্বানীৰ দৰে সফল হ’ব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ জীৱনশৈলীত কিছু পৰিৱৰ্তন কৰাতো প্ৰয়োজনীয় । কিছুমান কথা তলত কোৱা হৈছে, যিবোৰ আপুনি পুৱা উঠি দৈনিক কৰাটো উচিত (How To Become Successful)।

সূৰ্য উদয়ৰ পূৰ্বে সাৰ পোৱা

সফল ব্যক্তিসকলে পুৱা সোনকালে কোনো এলাৰ্ম নোহোৱাকৈ সাৰ পায়, যদিও সুস্থ হৈ থাকিবলৈ ৮ ঘন্টা টোপনি সম্পূৰ্ণ কৰিব কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন । যদি আপুনিও জীৱনত সফল হ’ব বিচাৰে তেন্তে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলক (how to become successful before 30) ।

প্ৰথমে পানী খাব

সফল মানুহে নিজৰ দিনটো পানীৰে আৰম্ভ কৰে (how to become successful in life essay) । পুৱা সাৰ পাই এগিলাচ কুহুমীয়া পানী খায়, তাৰ পিচতহে চাহ-কফি খায় (how to become successful before 30)।

ব্যায়াম

সফল মানুহে সদায় নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লয় । যিমানেই ব্যস্ত নাথাকক কিয়, তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে নিজৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্য ভাল কৰি ৰাখে । সুস্থ হৈ থাকিবলৈ তেওঁ নিশ্চিতভাৱে ৰাতিপুৱাৰ ৰুটিনত ব্যায়াম অন্তৰ্ভুক্ত কৰে (3 things you need to be successful)।

দিনটোৰ পৰিকল্পনা

সফল মানুহে সময় নষ্ট কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে (tips to be successful in life)। তেওঁ নিতৌ নিজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামবোৰৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰে আৰু সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰাত সময় খৰচ কৰে ।

কিতাপ পঢ়ি থকা

সফল ব্যক্তিসকলেও ৰাতিপুৱা বাতৰি কাকত বা ভাল কিতাপ পঢ়ি কিছু সময় কটায় ।

সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা

সফল মানুহৰ এই অভ্যাস যে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ কামটো নিষ্পত্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ।

স্বাস্থ্যকৰ ব্ৰেকফাষ্ট

সফল মানুহে গোটেই দিনটো নিজকে শক্তিশালী কৰি ৰাখিবলৈ স্বাস্থ্যসন্মত ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ভাল পায় । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ অধিক তেলীয়া আৰু জাংক ফুডো পৰিহাৰ কৰে ।

কেৰিয়াৰৰ পদক্ষেপ

সফল মানুহে জীৱনৰ বৃদ্ধি আৰু ভৱিষ্যতৰ উন্নতিৰ কথা পুৱাই চিন্তা কৰে, কেনেকৈ তেওঁলোকে জীৱনত অধিক উন্নতি কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক: Minerals Based Foods : কিহৰ বাবে দুৰ্বল হৈ পৰে মাংসপেশী, এইসমূহ খাদ্যই শক্তিশালী কৰিব আপোনাৰ মাংসপেশী